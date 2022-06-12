Biz hazır değildik, Nadal da değilmiş...

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Fransa Açık’ta şampiyon olarak 5 Haziran 2005’te ilk Grand Slam’ini kazandığında 19’uncu yaşına adım atalı iki gün olmuştu. Rafael Nadal geçen hafta, yine bir 5 Haziran’da, aynı turnuvayı 14’üncü kez kazandı. Toplamda 22’nci Grand Slam zaferine ulaştı. Ertesi gün İspanyol gazetesi Marca’nın tüm dünyaya hatırlatacağı gibi 2005’ten 2022’ye; dört farklı ABD başkanı, iki papa, iki İspanya kralı gördük... Bu sürede futbolun en büyükleri Ronaldo ve Messi parlayıp söndü... iPhone’larla tanıştık, sosyal medya hayatımızın odağına yerleşti. Değişmeyen tek şey Nadal ve ardı arkası gelmeyen başarılarıydı...



Geçen yıl sol ayağından yaşadığı sakatlık yüzünden yaklaşık beş ay kortlardan uzak kalmıştı. Hatta 2021 sonunda Novak Djokovic’in yılı dünya 1 numarası olarak tamamlayacağı kesinleşince Sırp raketin yeni zaferlere daha yakın olduğu düşünülüyordu. Ama Nadal sezonun ilk Grand Slam’i Avustralya Açık’ı 2-0 geriden gelip kazandı, tarihi adımı attı. Çünkü bu adım yıllardır mücadele ettiği iki dev tenisçinin önüne geçmesini sağladı. Roger Federer’in de Djokovic’in de Grand Slam sayısı 20’de kaldı, Nadal’ınki 21 olmuştu. 22’nci Grand Slam’den önce, Fransa Açık’ın finalindeyse kendi tenis akademisinden yetişen Casper Ruud ile karşılaştı. Ruud, Nadal ile daha önce birkaç kez akademide antrenman setleri oynadığını, hepsini Nadal’ın kazandığını söylüyordu. Finalde de Nadal, Ruud’a set vermedi, 3-0 kazandı.



Bu karşılaşmadan önce Nadal’ın 22’nci zaferinin ardından emekliliğini açıklayacağı dedikodusu dolaşmaya başlamıştı. Hatta Nadal kupasını kaldırıp konuşma yaparken yürekler bir saniyeliğine de olsa ağza geldi. Maçı sunan Emre Yazıcıol “Aman Rafa, sakın yapma” dediği anda pürdikkat kesilmiştim. O açıklama gelmedi. Tenisseverler hazır değildi, demek ki o da bırakmaya hazır değil. “Bu başarı beni devam etmem konusunda cesaretlendiriyor” dedi.



Nadal aslında Fransa Açık boyunca da sakattı. Birkaç gün önce bunu net bir şekilde açıkladı: “Rakiplerime saygımdan turnuva süresince konuşmak istemedim ama ayak sinirlerime yapılan enjeksiyonlarla ayağımı ‘uyutarak’ oynayabildim. Daha az his, bileğinizi burkmak gibi daha büyük riskler yaratıyor. Herkes bu turnuvanın benim için ne ifade ettiğini biliyor. Bu yüzden denemek ve kendime burada bir şans vermek istedim.”



Rafael Nadal “Ayağım ‘uyurken’ kariyerime devam edemeyeceğim açık” diyor. Ayağındaki sinirleri uyutmanın performansı arttırdığı ortada. Ancak bu kalıcı bir çözüm mü? Nadal “Haftaya radyofrekansla sinirleri yakmaya ve şu an sahip olduğum etkiyi kalıcı bir şekilde sağlamaya çalışacağız” diyor. Bu işe yaramazsa bir karar vermesi gerekecek: Daha büyük bir şeye hazır mı? Örneğin ameliyat. Nadal “Ancak” diyor: “Bunun tekrar rekabetçi olabilmemi sağlama garantisi olmayacak ve geri dönmem zaman alacak. Umarım işe yarar ve acımı biraz azaltır...”

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Bir Grand Slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçiler



1. Rafael Nadal (İspanya)

14 kez (Fransa Açık)

2. Margaret Court (Avustralya)

11 kez (Avustralya Açık)

3. Martina Navratilova (ABD)

9 kez (Wimbledon)

m Novak Djokovic (Sırbistan)

9 kez (Avustralya Açık)

4. Molla Bjurstedt Mallory (Norveç)

8 kez (ABD Açık)

m Helen Wills (ABD)

8 kez (Wimbledon)

m Roger Federer (İsviçre)

8 kez (Wimbledon)

30 final, 22 zafer



‘Toprak ağası’ Nadal’ın kazandığı turnuvalar:

* Fransa Açık: 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022

* Avustralya Açık: 2009, 2022

* Wimbledon: 2008, 2010

* Amerika Açık: 2010, 2013, 2017, 2019

* Nadal, 2008’de Pekin’de tek erkekler altın madalyasını kazandı. 2016’da Rio’da da Marc Lopez’le çiftler altın madalyasını aldı.