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Bitmeyen hasretin türküleri

#Gurbetçiler#Türkü#Sıla
Bitmeyen hasretin türküleri

Gurbetçilerin hikâyeleri, sılaya özlemi anlatan türkülerle bir araya geldi. Sirkeci’den Münih’e doğru kalkan trende başlayan memleket özlemini yansıtan hikâyeler ve türküler ‘Alamanya: Gurbet Türküleri Konseri’nde seslendirilecek.

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Gurbetçilerin gerçek hikâyelerinden yola çıkarak hazırlanan ‘Alamanya: Gurbet Türküleri Konseri’ bu perşembe saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda izlenecek. Neşet Ertaş, Ali Ekber Çiçek, Arif Sağ gibi Türk halk müziğinin usta isimlerinin eserlerini Gülcan Opel’in yanı sıra Coşkun Karademir ve Ayfer Vardar seslendirecek. Sivil bir topluluk olan Diaspora Türk tarafından derlenen gerçek hikâyelerse Yiğit Sertdemir yönetmenliğinde, tiyatro oyuncuları Şerif Erol ve Gülçin Kültür tarafından seslendirilecek.

KONSERE İLHAM VEREN HİKÂYELERİN SAHİBİ OLAN GURBETÇİLER O GÜNLERİ, DUYGULARINI ANLATTI: TRT ÇALDI, BİZ AĞLADIK

“Konser, bizim için çok yeni ve heyecan verici bir alan. Bir yandan ailelerin gerçek gurbet hikâyeleri sahnede anlatılacak, bir yandan da türkülerle duygu tamamlanacak.” 
(Diaspora Türk’ten...)

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”Sirkeci’den çıktıktan sonra bir sessizlik çöktü trene. Sınırı yeni geçiyorduk ki bir saz sesi gelince hepimiz duvara çarpmış gibi olduk. Hiç unutmadım o sesi. İçimizi delip geçti.”
(Sebati Özkaya)

”Bir gün annem bir TIR’da Türkiye plakası görünce bakakalmış. Alman bir komşusu dermiş ki: ‘Buradaki sıkıntıları Türkiye’ye bildirme, mektubu yaz ama gönderme’.”
(Seniha Tüfenkçi)

”Bir gün nasıl olduysa radyoda TRT’yi denk getirdik. Bir daha bulamayız diye düğmeyi tutkalla yapıştırdık. Sonra da o çaldı, biz ağladık.” (‘11. Peron’ kitabından)

”Yolculuğumuz 2-3 gün sürerdi. Biz rahat ederdik ama babamız şoför koltuğunda perişan olurdu. Haline üzülür, dikiz aynasına bir salkım üzüm asardık. ‘Uykun gelirse kopar kopar ye’ derdik çocuk aklımızla. Uyandığımızda üzüm bitmiş olurdu. Ama o yol bitmezdi.”
(Zeynep Karasu)

Bitmeyen hasretin türküleri

Diaspora Türk arşivinden bir fotoğraf... Yıldırım ailesi Neşet Ertaş’ı (solda) görünce bu anı ölümsüzleştirmiş.

‘SILAYA KAVUŞMA ARZUSU SAZA-SÖZE DÖKÜLDÜ’

Bitmeyen hasretin türküleri

Coşkun Karademir

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İnsanlar doğup büyüdükleri yerlerden uzak kalınca sılaya kavuşma arzusunu saza-söze döker. Ya da aynı duygular geride kalanlar tarafından dökülüverir… Konserimizin repertuvar örgüsü de işte tüm bu duyguların dışavurumu olan türkülerden oluşuyor. Yâd elde garip kalanların duygularına tercüman olan türkülerden bir seçki hazırlamaya çalıştım. Geleneksel türküler dışında, yine o dönemlerden ‘Bilsen Uzaklarda Kimler Ağlıyor’ gibi bestelere de yer verdik.

Gülcan Opel o dönemlerin en çok dinlenen halk müziği sanatçılarından. Özellikle ‘Gurbet Treni’ ve ‘Alın Yazım’ adlı eserleriyle büyük beğeni toplamış. Hatta kendisine ‘Gurbetçi Gülcan Opel’ bile demişler. Daha sonra da ‘Gurbet Treni’ bir filme dönüşmüş ve ünü gün geçtikçe büyümüş. Bence dinleyici, onun bu projedeki varlığıyla dönemin acılarını yaşamış insanlar arasında bir gönül köprüsü kuracak.

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#Gurbetçiler#Türkü#Sıla

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