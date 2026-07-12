‘Bisiklete binince insan olduğumu hatırlıyorum’

Haberin Devamı

Bisiklet, doğayı keşfetmenin en keyifli yollarından biri. Bir bisiklet tutkunu olan Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli de Ardahan’ın güzelliklerini bisikletçilerle buluşturmak için bu yıl ilk kez 10-12 Temmuz’da düzenlenen Ardahan Bisiklet Festivali’ni hayata geçirdi. Vali Ardahan’ı Türkiye’nin yeni bisiklet rotalarından biri yapmayı hedefliyor. Çiçekli hem bu hayalini hem de Ardahan’ın neden pedal çevirmek için eşsiz bir coğrafya olduğunu anlattı.

◊ Ardahan Bisiklet Festivali fikri nasıl doğdu?

Yıllardır bisiklet sporuyla ilgileniyorum. Görev yaptığım her şehirde bisiklet organizasyonları düzenledim. Ardahan’ın da bisiklet için büyük bir potansiyel taşıdığını gördüm. Sosyal medyada paylaştığım sürüşlerin ardından Türkiye’nin dört bir yanından “Festival yapın, gelip birlikte pedallayalım” mesajları geldi. Çağrıda bulunduk ve beklediğimizin üzerinde ilgi gördük. Amacımız Ardahan’ın doğasını ve bisiklet kültürünü Türkiye’yle buluşturmak.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

◊ Neden Ardahan bisiklete uygun sizce?

Ardahan’ın coğrafyası bisiklet için muazzam. Türkiye’de, hatta dünyada bile benzeri az bulunur. Dağların üstünü yüce Mevlam sanki çim halıyla kaplamış, yanına koyu yeşil çayırlar, meralar eklemiş. Eteğinden menderesler yapan nehirler akıyor, Çıldır Gölü bütün güzelliğiyle uzanıyor. Damal ilçesindeki Karadağlar’ın eteklerinde doğal olarak meydana gelen Atatürk silüeti yükseliyor. Gökyüzü desen ayrı bir cümbüş. Biz Alpler’e bakıp hayran kalıyoruz ya, burada da karlı dağlar, yemyeşil meralar ve köyler aynı kartpostalın içinde. Böyle bir coğrafyayı bisikletle keşfetmek bambaşka bir deneyim.

◊ Festivalden bahseder misiniz?

Ardahan Üniversitesi’nden başlayıp Damal’daki Atatürk silüetine uzanan 40 kilometrelik bir sürüş gerçekleştiriliyor. Katılım ücretsiz. Otelde kalmak istemeyenler Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun yurtlarında ücretsiz konaklayabiliyor. Festival alanındaki tabiat parkında çadır ve karavan kampı imkânı var. Katılımcıların bisikletleri Ankara-Kars Doğu Ekspresi’nde ücretsiz taşındı.

◊ Kendinizi bisiklet üzerindeyken nasıl hissediyorsunuz?

Haberin Devamı

Hür hissediyorum. Bisikletin üzerinde insan olduğumu hatırlıyorum. Makam, mevki, unvan bazen insanın başını döndürebiliyor ama bisiklete binince insanlığımı, haddimi, sıradanlığımı hatırlıyorum. Çünkü viraja girince ben de düşebiliyorum, vali olmam bunu değiştirmiyor. Bu, harika bir duygu.

◊ Bisiklet tutkunuzun çevrenize etkisi nasıl oldu?

Ailemde eşim ve çocuklarım dahil bisiklet sürmeyen yok. Görev yaptığım yerlerde de çevremdekileri teşvik ettim. Bir müdürümüz sağlık sorunları ve fazla kilosuna rağmen benimle sürmeye başladı. Kilo verdi, sağlığına kavuştu.

‘HER SPORUN KIYAFETİ VAR’

◊ Daha önceki görevlerinizde bisikletle ilgili neler yaptınız?

Haberin Devamı

Sakarya’da Türkiye Bisiklet Federasyonu’yla 2020 Dağ Bisikleti Dünya Şampiyonası’nı kente kazandırdık. Sonra belediyenin desteğiyle bisiklet yolları, kulüpler ve Ayçiçeği Bisiklet Vadisi hayata geçirildi. Bugün Sakarya, Türkiye’nin bisiklet merkezlerinden biri.

◊ Geçenlerde CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp sizin fotoğrafınızı göstererek “Taytla gezen vali mi olur” dedi. Ne söylemek istersiniz?

Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu bugün efsane olarak anılıyor ama o gün yaptığı güzel işleri anlamayanlar vardı. Onları bugün kimse hatırlamıyor ama Yazıcıoğlu 30 sene önceki vizyonuyla bize ilham veriyor. Bu işler cesaret istiyor. Bisiklette ‘peleton’ kavramı var. En öndeki bisikletçi rüzgâr direncini göğüsler, arkasından gelenlerin yolunu açar. Ardahan’ı tanıtmak ve insanları sporla buluşturmak için kendimi o peletonun önündeki bisikletçi gibi görüyorum. Arkamızdan gelenlerin önünü açmak için pedal çeviriyoruz.

Haberin Devamı

◊ Bunun üzerine birçok sporcu sosyal medyada bisiklet için tayt neden gerekli yazmaya başladı...

Onun adı bisiklet forması, vücuda yapışık olmalı. Aksi halde rüzgârda paraşüt etkisi yapar. Hızı düşürür, bisikletin parçalarına takılabilir. Bisikletçi bu kıyafeti giymek zorundadır. Her sporun kendine özgü kıyafeti var. Ben de bunu görüntü olsun diye değil, bu sporu yaptığım için giyiyorum. Bunu yapmaya devam edeceğim. Ölünceye kadar pedallayacağım.

‘GİTTİĞİN HER YER SENİ KENDİNE ÂŞIK EDECEK’

◊ Ardahan’ı bisikletle keşfetmek isteyenlere hangi rotaları önerirsiniz?

Damal, Atatürk silüeti: Ardahan’dan başlayıp yaklaşık 40 kilometrelik sürüşle Atatürk silüetine ulaşıyorsunuz.

Haberin Devamı

Çıldır Gölü: İl merkezine yaklaşık 50 kilometre. Güzel bir tırmanışın ardından düz ilerleyen, göl manzaralı bir rota.

Göle Yaylaları: 45-60 kilometrelik

bir parkur. Kısa bir tırmanışın ardından Türkiye’nin kaşar peynirinin merkezi Göle’nin yaylaları, menderes yapan nehirler ve rengârenk çiçekler sizi karşılıyor.

Şavşat-Çam Geçidi: Yüzde 7 eğimli uzun tırmanışıyla bisiklet tutkunlarının mutlaka denemesi gereken rotalardan biri.

Posof: Türkgözü Sınır Kapısı ve Yalnızçam bölgesiyle doğa tutkunları için eşsiz.

Hoçvan Yaylaları: Kars istikametinde, 30-35 kilometrelik keyifli sürüşü ve yayla manzaralarıyla öne çıkıyor. Gittiğin her yer seni kendine âşık edecek.