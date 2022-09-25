Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAMCUMARTESİPAZARSEYAHATLEZZETLİ HAYATLAR
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHürriyet Pazar Haberleri

Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için...

Güncelleme Tarihi:

#Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları#YHGS#Hürriyet Pazar
Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için...
Yücel SÖNMEZ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2022 07:00

Bir türü kurtarmak için atılan küçücük bir adım birçok canlının hayatını etkileyebiliyor. İşte Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları (YHGS) böyle yerler. Çimento fabrikası yapımını durduran dağceylanlarından avını koruyan vaşağa birçok örnek var karşımızda.

Haberin Devamı

Doğadaki bir türü korumak sadece koruyacağım demekle olmuyor. Onunla birlikte yaşam alanı da korunmalı ki türün devamlılığı sağlanabilsin. İşte böyle alanlara Türkiye’de Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları (YHGS) deniyor. Bu alanlarda korumaya alınan türler genellikle uluslararası sözleşmelerle korunan veya korunması taahhüt edilmiş türler olduğu için alan bir nevi uluslararası bir koruma kalkanına sahip oluyor. İşte böyle alanlardan Türkiye’de 85 tane var. Her alanın sürekli gözlem altında tutulan bazı ‘yıldız’ türleri olsa da birçok canlı bu sayede tehlike ve tehditten uzak kalabiliyor. Örneğin bir çiçeği korumak için bir alanı koruma altına alırsanız, o alanı ziyaret eden kelebekleri de koruma altına almış olursunuz. Durumu özetleyecek olursak; bir tür, bir alanı, o alan da biyolojik çeşitliliği koruyor.

Haberin Devamı

Orijinal alageyiklerin ilk sığınağı

Antalya Düzlerçamı YHGS

Alanın büyüklüğü yaklaşık 28.972 hektar. Alageyikler dünyada yaygın olsa da gen merkezleri Toroslar. Bu YHGS, türün devamı için kritik bir rol oynadı. Bu alanı kullanan yabankeçisi, karakulak gibi türler de korumadan yararlanıyor.

Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için...

Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için...

Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için...

Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için...

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları#YHGS#Hürriyet Pazar

BAKMADAN GEÇME!

Teknoloji milyarderlerinin felaketten kaçış plânları…

Teknoloji milyarderlerinin 'felaketten kaçış' plânları…

#Teknoloji Patronları
Satrançta skandal Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... Konuşursam başım büyük derde girer

Satrançta skandal! Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... "Konuşursam başım büyük derde girer"

#Satranç
Küçücük kılçıktan ne olur demeyin Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil

Küçücük kılçıktan ne olur demeyin! 'Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil'

#Balık

BAKMADAN GEÇME!

Teknoloji milyarderlerinin felaketten kaçış plânları…

Teknoloji milyarderlerinin 'felaketten kaçış' plânları…

#Teknoloji Patronları
Satrançta skandal Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... Konuşursam başım büyük derde girer

Satrançta skandal! Şampiyon bir hamle yaptı ve maçtan çekildi... "Konuşursam başım büyük derde girer"

#Satranç
Küçücük kılçıktan ne olur demeyin Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil

Küçücük kılçıktan ne olur demeyin! 'Ekmek yiyerek çıkarmak kesinlikle uygun değil'

#Balık