Birer birer eksiliyor dostlar

İkinci Avrupa Üreyen Kuş Atlası, altı kıtadan 48 ülkede yaşayan yaklaşık 120 bin gönüllü ve biliminsanının, 11 milyon kilometrekarelik alanı 10 yılda araştırmasıyla tamamlandı. Çalışmaya göre Avrupa’da üreyen kuşların yüzde 35’inin üreme alanı artarken yüzde 25’ininki daraldı. Avrupa’da üreyen tür sayısı kuzeyde arttı, güneyde azaldı. İklim değişikliği ve arazi kullanımındaki farklılaşmalar düşüşteki ana etkenler. Türkiye Üreyen Kuş Atlası’nın koordinatörü Kerem Ali Boyla, ülkemizdeki kuşların plansız ve hızlı şehirleşme, yaşam alanlarının yok olması ve iklim değişikliği gibi birçok tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

KADİFE ÖRDEK

Sıcaklardan artık gelmiyor







Kuş gözlemcileri tarafından uzun süredir izine rastlanmıyor. Türkiye’de Kars, Erzurum, Samsun, Zonguldak ve Trakya görüldüğü yerlerdi. Üreme alanı dağların tepelerindeki göller. İklim değişikliğiyle artan sıcaklar artık onun üremek için buralara inmesinin önündeki en büyük engel.

YAZ ÖRDEĞİ

Üreme bölgeleri hızla azaldı



Son 15 yılın görülebilen en nadir ördek türüydü. Ancak üremek için tercih ettikleri alanlar hızla azaldı. Ereğli Sazlığı, Sultan Sazlığı ve Hotamış’ın kurutulmasıyla önce Çukurova Deltası’ndaki Tuzla Gölü, Göksu Deltası ve Van Gölü’ne yöneldiler. Bu tür artık buralardan da elini eteğini çekti.

TELLİTURNA

‘Gitme turnam gitme’ dedik ama gitti



Türkiye’de telliturnalar Kars, Erzurum, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Tunceli, Erzincan, Bingöl ve Elazığ’da sulak alanların kıyısındaki çalılıklarda, tarlalarda görülüyor. Üremek içinse bataklık alanları tercih ediyorlar. Ancak artık bu alanlar olmadığı için ülkemize gelmiyor.