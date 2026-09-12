Bir yaz, üç kupa, sayısız hayal

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Ağustos ayında Türkiye, İtalya-Taranto’da düzenlenen Akdeniz Oyunları’nda kadın voleybolunda şampiyonluğa ulaştı. Genç ve tecrübeli isimlerin bir arada olduğu bir kadroyla İtalya’ya gitmiştik. Ardından 26 Temmuz’da Çin’in Makao kentinde oynanan Milletler Ligi finalinde Brezilya’yı 3-1 mağlup ederek ikinci kez şampiyonluk yaşadık. Hikâye bununla da bitmedi.

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası’nda da yoluna namağlup devam eden Filenin Sultanları 6 Eylül’de İstanbul’da oynanan finalde İtalya’yı beş setin ardından mağlup etti, üst üste ikinci kez Avrupa’nın zirvesine çıktı. Bu tarihi başarının ardından kaptan Eda Erdem konuşmasını gelecek nesillere bir mesajla tamamladı: “Bizden önce yolu açanlar, bize inananlar ve bizden sonra gelecek olan tüm kız çocuklarına armağan olsun.”

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İşte onlardan sonra gelecek olan, önemli kulüplerimizin altyapısından genç voleybolcular hislerini A Milli Takımımızın yıldızlarına yazdıkları mektuplarla ifade etti. Ayrıca Akdeniz Oyunları zaferinde genç oyunculara kaptanlık yapan Arelya Karasoy ve Milletler Ligi’nde sahaya çıkan Defne Başyolcu’yla konuştuk.

‘Başarının yolunu açıyorsunuz’

Begüm Kaçmaz (19),

Nilüfer Belediyespor

Ay-yıldızlı formayı taşıyan genç bir sporcu olarak, milli takımımızın kazandığı büyük başarılara tanıklık etmek benim için tarifsiz bir mutluluk. Kazandıkları her madalya benim daha büyük hayaller kurmamın kapısını aralıyor.

Sizler bizim motivasyon kaynağımızsınız, benim için her yaş kategorisinde ay-yıldızlı formayı giymek büyük bir gurur. Akdeniz Oyunları’nda şampiyonluk yaşamaksa bu gururun ne kadar özel olduğunu bana bir kez daha hissettirdi.

Eda (Erdem) Abla’nın maçın sonunda tribünlere seslendiği gibi, Türk kadınının her zaman daha da iyisini yapabileceğini ve duvarların mücadele ettikçe aşılabileceğini öğretiyorsunuz bize. Bunu mutlulukla söylenen bir söz olarak görmüyorum, yaz başından beri bulunduğumuz milli takım kamplarında bize bir takım olmanın önemini gösteren hareketleriniz, davranışlarınız, biz genç sporculara da başarının yolunu açıyor. İyi ki varsınız!

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‘Ben de o formayı giymeliyim’

Derinsu Bihan (18), Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün altyapı sporcusu

Milli takımımızın bu yaz elde ettiği tüm başarıları izlemek benim için öncelikle çok gurur vericiydi. Voleybolun içinde olduğum için sahadaki mücadelenin ve her sayının arkasındaki emeği biraz daha farklı hissediyorum. Maçı izlerken bir yandan da ‘Ben de bir gün bu formayla sahada olmalıyım’ diye düşündüm. Bu başarı, milli takım hedefimi benim için daha da somutlaştırdı. Aynı kulüpte olduğum Simge Aköz’ü izlemekse benim için ayrıca çok anlamlı. Özellikle libero olarak savunmadaki mücadelesi, zor anlarda takımına verdiği enerji, oyunun içinde kalışı çok değerli.

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Biz onların açtığı yoldan ilerleyecek yeni jenerasyonuz. Bu yüzden bu başarıları sadece izlemek değil, kendimize bir hedef olarak görmek gerektiğini düşünüyorum. Benim en büyük hedeflerimden biri de kendimi her gün biraz daha geliştirerek milli takım seviyesine ulaşmak ve bir gün o formayı giymek.

‘Aynı sahada onlarla buluşmak istiyorum’

Derin Nil Delikanlı (14), Galatasaray Spor Kulübü’nün altyapı sporcusu

Değerli A Milli Takım oyuncuları, sevgili ablalarım,

Galatasaray formasını giyerek başladığım voleybol yolculuğumda sizi bazen tribünden, bazen de sahada top toplarken izledim. Ay-yıldızlı formayı her gördüğümde, bir gün o formanın içinde olmanın hayalini kurdum. Bu yıl o hayale ilk kez dokundum ve milli formayı giymeyi başardım. Şimdi en büyük hayalim, bir gün A Milli Takım formasını sizlerle aynı sahada taşıyabilmek.

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Sizin mücadeleniz ve azminiz bana her gün şunu hatırlatıyor: Büyük hedefler, küçük yaşlarda kurulan cesur hayallerle başlıyor. Ben de Atatürk’ün gençlere emanet ettiği bu ülkenin formasını bir gün en iyi şekilde taşıyabilmek için çalışıyorum.

Bugün sizi izleyen 14 yaşında bir milli sporcuyum. Yarın sizinle aynı sahada, ay-yıldızlı formayla buluşmak istiyorum.

‘Çok büyük

bir ilham kaynağı’

Beril Başarır (16), Galatasaray Spor Kulübü’nün altyapı sporcusu

Sevgili ablalarım,

Sizi izlerken sadece voleybolu değil, yıllardır emek verdiğiniz bu yolu da görüyoruz. Bir zamanlar altyapıda başlayan hayallerinizin bugün üzerinizdeki formaya dönüşmesi ve bu kadar büyük başarılara imza atmanız, bizim için çok büyük bir ilham kaynağı.

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Sahada mücadele ederken sizi izlemek, bir gün olmayı hayal ettiğimiz yerin ne kadar güzel ve gurur verici olduğunu bize gösteriyor. Bu da her gün daha çok çalışmaya ve hayallerimizin peşinden gitmeye cesaretlendiriyor.

Gayretinizle ve özverinizle bize ilham olduğunuz, başarılarınızla yolumuzu aydınlattığınız, bu formanın değerini ve ağırlığını herkese gösterdiğiniz için çok teşekkür ederiz.

Sizinle gurur duyuyoruz ve sizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Türk kadınının başaramayacağı şey olmadığını herkese kanıtladınız.

‘Sizin sayenizde kız çocukları spora başlıyor’

Bilge Altan (16), Çanakkale Belediyespor’un altyapı sporcusu

Merhaba Zehra (Güneş) Abla,

Size yazmak istedim çünkü benim voleybolda idolümsünüz. Kendi takımımda sizinle aynı pozisyonda, bir orta oyuncu olarak oynuyorum. Oyun esnasında sizden gördüğüm şekilde smaç vurmak ve blok yapmaya çalışıyorum.

Sizi ve takımı izlerken çok gurur duyuyorum ve seviniyorum. Bu seneki şampiyonluklar çok etkileyiciydi.

CEV yarı finalini izleme şansım oldu. İyi ki gitmişim. Sahadaki ve tribündeki enerji en yüksek noktadaydı. Herkes maçı heyecan ve gururla izledi. Tüm Türkiye siz sayı aldıkça seviniyor ve nadir de olsa kaybedince üzülüyordu. Voleybol için tüm Türkiye tek yürek oldu. Türkiye’yi sporda en iyi şekilde temsil ediyorsunuz ve binlerce insana ilham oluyorsunuz. Özellikle de benim gibi voleybol oynayan kızlara... Ben, takım arkadaşlarım, herkes için ilham verici örnek ablalarsınız. Antrenmanlarımda sizin ilhamınızla oynayabileceğim en iyi şekilde oynamaya çalışıyorum.

Okullar, sokaklar ve takımlarda herkes voleybol oynuyor. Bu kadar fazla voleybol altyapısı olmasının sebebi bence sizsiniz. Sizin sayenizde kız çocukları akıllarına koydukları her şeyi yapabileceklerini görüyor ve spora başlıyor. Sizin gibi ülkeye gurur veren başarılı sporcular olmak istiyorlar. Türkiye bir voleybol ülkesi sizin sayenizde. İyi ki varsınız.

‘Daha çok çalışmak için hevesleniyorum’

Eylül Kocaer (10), Vadi Voleybol Kursu’na gidiyor

Milli takımımızın başarısını görünce çok mutlu oldum ve çok sevindim. Maçları izlerken ben de bir gün böyle büyük maçlarda oynamak istedim. Voleybolcu kızların başarılı olduğunu görmek beni çok gururlandırıyor ve voleybola daha çok çalışmak için heveslendiriyor.

Milli takımdan en sevdiğim ve kendime örnek aldığım voleybolcu Eylül Akarçeşme. Onunla tanışmayı ve biraz sohbet etmeyi çok isterim. Sahada özellikle onu izlemeyi çok seviyorum. İleride ben de onun gibi başarılı bir voleybolcu olmak isterim.

Eğer voleybolcu olursam pasör

ya da orta oyuncu olmak isterdim. Şimdilik denemek hoşuma gidiyor ama ileride hangisini daha çok sevdiğime karar vermek istiyorum.

Ben de çok çalışıp bir gün milli takım forması giymek ve ülkemi temsil etmek isterim.

‘Bu gururu yaşattığınız için teşekkür ederiz’

Elif Tahirler (15), Ünsped Spor Kulübü’nün oyuncusu

Sevgili Atatürk’ün Kızları,

Kazandığınız bu şampiyonlukla hepimizi çok gururlandırdınız. Ben de voleybol oynadığım için sizi izlerken kendimden de bir şeyler buluyorum. Sahadaki mücadeleniz, birbirinize verdiğiniz destek ve son ana kadar vazgeçmemeniz bana da daha çok çalışmam gerektiğini hatırlatıyor. Eda Erdem’in kaptanlığı ayrıca çok etkileyici. Sizi izlemek bana voleybolda daha fazla ilerlemek için gerçekten motivasyon veriyor. Bize bu gururu yaşattığınız için teşekkür ederiz.

‘İnanırsak neleri başarabileceğimizi defalarca gördük’

Arelya Karasoy (29),

Fenerbahçe Medicana (Akdeniz

Oyunları’nda milli takıma kaptanlık yaptı)

◊Türk voleybolunun son yıllardaki ivmesi gerçekten çok özel. Kulüplerimizin ve milli takımlarımızın başarıları, voleybolun toplumdaki görünürlüğünü ve gençlerin bu spora olan ilgisini inanılmaz artırdı. Artık küçük kızların voleybolcu olmayı hayal etmesi, milli takım forması giymek istemesi bizim için çok büyük bir kazanım. Biz hepimiz sahada elde ettiğimiz her başarının yalnızca kendi kariyerimizle değil, bizden sonra gelecek nesillerle de ilgili olduğunu düşünüyoruz.

◊Türk kadınlarına söylemek istediğim en önemli şey; hayallerinin ne kadar büyük olduğundan korkmamaları. Yol çok uzun, bazen inancımız azalabiliyor. Vazgeçmeden çalışmaya devam ettiğimizde ve kendimize inandığımızda neleri başarabileceğimizi defalarca gördük.

◊Bu sezon Akdeniz Oyunları şampiyonluğu benim için kariyerimin en özel anlarından biri oldu. Özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda, İtalya’da finali kazanıp İstiklal Marşımızı okutmak ve o madalyayı ülkemize armağan etmek tarif edilemez bir gururdu. Ülkece 21 yıldır hayalini kurduğumuz altın madalya için uzun bir kamp sürecinde birlikte emek verdik, birlikte mücadele ettik. Bu nedenle o anın ve şampiyonluğun hepimiz için anlamı çok daha büyüktü.

◊A Milli Takımımızın kazandığı şampiyonluk çok büyük bir ilham ve miras. Eda (Erdem) Abla kupayı takımla beraber kaldırırken biz de onları tribünden ve ekranlardan izliyorduk. Bugün aynı milli takım formasını taşıyor olmak ve onların yarattığı başarı kültürünün devamında olmak çok özel bir his. Onların bize gösterdiği en önemli şeylerden biri, bu başarıların tesadüf olmadığıydı. Doğru emek, inanç, disiplin ve birliktelikle başarının sürdürülebileceğini defalarca kanıtladılar.

‘İzleyerek, öğrenerek büyüyoruz’

Defne Başyolcu (20), Aras Kargo oyuncusu (Milletler Ligi’nde oynadı)

◊Çok gururlandım. Çünkü A Milli Takım’ın içinde bulunmuş biri olarak o formanın ne kadar özel olduğunu ve sahaya çıkarken ne kadar büyük bir sorumluluk hissettiğimizi biliyorum. O yüzden onları izlerken sadece bir maç izliyormuş gibi hissetmedim, sanki biraz ben de o heyecanın içindeymişim gibi oldum.

◊Ablalarımı izlerken çok farklı hissediyorum. Onları sadece televizyonda gördüğüm oyuncular olarak değil, beraber antrenman yaptığım, sohbet ettiğim, bana bir şeyler öğreten insanlar olarak görüyorum.

◊Şu an onları izleyerek, onlardan öğrenerek büyüyoruz ve bir gün o bayrağı devralacağız. Benim en büyük hedefim A Milli Takım formasını uzun yıllar giymek, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek... Onları izledikçe ‘Ben de yapmak istiyorum’ hissim daha da güçleniyor. Umarım bir gün biz de bizden sonraki genç kızların televizyonda izleyip “Ben de milli takımda oynamak istiyorum” diyeceği oyuncular oluruz.