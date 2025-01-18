Bir müze, bir de sergi

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ÖZEL TÜRE ÖZEL KARELER





Toros kurbağası (Ranaholtzi) dünyada yalnızca Bolkar Dağları’ndaki sınırlı bir alanda yaşıyor. Nesli tükenme tehlikesi altındaki bu özel tür, Türkiye’nin biyolojik çeşitliliğinin de önemli bir parçası. Doğa Derneği, Toros kurbağasını tanıtmak için Mersin Marina’da bir fotoğraf sergisi düzenledi. ‘Toros Kurbağası Belgesel Fotoğraf Sergisi’nde bu özel türün sualtından çekilmiş etkileyici fotoğraflarını görmek mümkün. 24 Ocak’a kadar ziyaret edilebilir.

35 YILLIK BİRİKİM, 4 BİN 500 TÜR

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) akademik çalışmalar kapsamında toplanan

4 bin 500’den fazla türle bir böcek müzesi oluşturdu. KSÜ Ziraat Fakültesi’ndeki müze yakında ziyarete açılacak. Böcek müzesi projesini yürüten Prof. Dr. Mahmut Murat Aslan müzenin oluşturulmasında 35 yıllık birikimden yararlandıklarını belirtti.

TUHAF, HARİKA AMA TÜKENEBİLİR





Uluslararası bir doğa koruma topluluğu olan Fauna&Flora bu yıl ‘izleme listesi’ne nesli tükenme tehlikesi altında olan 10 tuhaf, harika türü ekledi. Topluluk bu türlerin hayatta kalabilmesi için dünya çapındaki ortaklarıyla birlikte çalışıyor. Yaşam alanı kaybı, iklim değişikliği, hastalık ve avlanma bu türlerin neslini tehdit ediyor. Listede Romanya gibi ülkelerde rastlanan Avrupa vizonu, Honduras’tan bir manolya türü ve Güney Asya’ya özgü gergedan boynuzgaga kuşu var.