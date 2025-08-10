‘Bir gecede koskoca delikanlıyı kaybettik’

Haberin Devamı

Veli Eren Atay’ın (19), arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği Alaçatı’da annesinin deyişiyle ‘sır olup’ kaybolmasının üzerinden 2 yıl geçti. Eren ilk kaybolduğu dönem emniyet güçleri, AFAD, gönüllüler Deliklikoy’u karadan ve denizden neredeyse karış karış aradı. Bu süreçte sadece Eren’in çantası bulundu, içinde şortu ve havlusu vardı. Bir süre sonra telefonu da bulundu. Sonrası tam bir bilinmez.

Anne Ebru Hanım işi bıraktı, sosyal medyadan oğlunu aramaya devam ediyor. Çok yorgun. İlaçlarla ayakta duruyor: “Her gün Eren için bir post paylaşıp telefonun başında bekliyorum. Henüz bir dava yok, çünkü ceset yok.”

- 2 yıllık süreçte neler oldu?

Emniyet 3 ay çok sıkı çalıştı. Denizden, havadan, karadan aramalar yapıldı, görgü tanıklarıyla konuşuldu. Dalgıçlar, helikopterler, İHA’larla arandı. AFAD 300 kişilik ekiple geldi. Bir tişörtü bile bulunamadı. Televizyon programlarına çıktık. Semt semt aradık. Gelen ihbarlar oldu.

Haberin Devamı

- Yunanistan’dan da ihbar geldi değil mi?

Bir televizyon programında Yunanistan’dan biri aradı, Eren’i oradaki cezaevinde gördüğünü söyledi. İletişime geçtik, biz bulamadık. Devlet resmi kanallardan harekete geçti, henüz yazışma sonuçlanmadı.

- Dedektif de tutmuşsunuz...

İki dedektif tuttuk. Ama oradan da bir sonuç alamadık. Emniyetten daha fazla bilgiye ulaşamadılar.

- Dosyanızda gizlilik kararı var, neden?

Dosya tamamlanmadan savcı dava açmak istemiyor. 2 savcı değişti, 3’üncü savcıya geçiyor. Yeni savcının gelmesi, dosyaya vâkıf olması gerekecek. Bunlar aşırı hırpalıyor. Dava yok, çünkü ortada suç yok henüz. Bir cinayet yok, ceset yok.

- Kaybettiği telefonu emniyet tarafından bulundu ama...

Deliklikoy’da birileri bulmuş. Emniyete teslim etmeyip Manisa’ya götürmüşler. Format attırıp 2 ay sonra kullanmaya başlamışlar. Ekipler 7 ay kişileri incelemiş, araştırmış, sonra telefonu teslim ettiler.

- Çantası da bulundu...

Bir markette çantasını buldu polis. İçinden şort mayosuyla havlusu çıktı. En son Deliklikoy’da görenler üzerinin çıplak olduğunu ve Eren’in kendisinde olmadığını söylüyor. Alkol veya yasaklı madde etkisindeymiş gibi hareketleri varmış.

Haberin Devamı

- Nasıl bir madde almış olabilir?

Alkolün su gibi aktığı, yasaklı maddelerin kullanıldığı bir tekno partiye gittiler. Arkadaşlarının hepsi bu durumdan dolayı doğru düzgün ifade veremediler. Emniyet ekipleri “Denize girdiğini düşünüyoruz” dediler ama bunu gören yok.

- Çok zor bir durum...

Koskoca delikanlıyı bir gecede yitirdik. Istırap içinde yaşıyoruz. Bir küçük oğlumuz daha var, ona konsantre olamıyoruz. Emniyetin özel ekip kurup dosyayı baştan gözden geçirmesini istiyoruz. Ve dosyadaki gizliliğin kaldırılmasını... Avukatımızla dosyayı satır satır incelemek istiyoruz. Cesedini görmedik ki öldüğüne inanalım. Keşke mezarı olsa, gidip çiçeklerle donatsam diyorum bazen. Kayıp ölümden beter.

Haberin Devamı

- Günleriniz nasıl geçiyor?

Instagram’ın başında Eren’den gelecek haberleri bekliyorum. Günlük işlerimi yapamaz duruma geldim, depresyondayım.

‘ORGAN MAFYASI, SAPIKLAR... AKLIMA HER ŞEY GELİYOR’

- Eren’in biriyle gittiğini mi düşünüyorsunuz?

Biz o sabah Eren’e yasaklı madde verildiğini düşünüyoruz. Organ mafyasından tutun insan kaçakçılarına veya Eren’in o halinden faydalanmak isteyen sapıklara kadar her şey aklıma geliyor. Delilikle aramda incecik bir sınır kaldı artık. Kötü niyetli insanlarla tanışıp bir yerlere götürülmüş olma ihtimali var. Zarar verilmiş, yok edilmiş olma ihtimali de var. Av mevsimini bekledik biz, niye biliyor musunuz, köpekler bir kemik getirir diye… Mantar toplama mevsimini bekledik, köylüler gezerken belki bir şeyler bulur diye (ağlıyor).