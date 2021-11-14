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Bir bilek hareketinin peşinde...

#Nusret Gökçe#Kasap#Salt Bae
Bir bilek hareketinin peşinde...

Önce parmak uçlarına bir fiske tuz alıyor, sonra bileğini büküyor. Bu şekilde serpiştirdiği tuzlar dirseğinden tabaktaki etlerin üzerine düşüyor. Nusret Gökçe, ‘salt bae’ adlı bu ünlü hareketiyle dünya çapında tanınıyor; öyle ki hemen her ülkede haberleri manşetleri süslüyor. En son Vietnamlı bakana yedirdiği 19.000 liralık biftekle gündeme geldi mesela. Restoran sektöründe milyon dolarlık bir oyuncu olmasının ötesinde bir internet fenomeni de olan Nusret Gökçe’nin başarı öyküsünün izini sayılarla sürdük.

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Dar beyaz tişörtü, üzerine oturan siyah kumaş pantolonu ve yuvarlak güneş gözlükleriyle restoranın içinde sürekli hareket halinde. Onu gözlerinizle takip ederken bile yoruluyorsunuz. Sipariş edilen et masaya geldiğinden şov da başlıyor. Nusret Gökçe eline bıçağı alıp özenle eti dilimlere ayırıyor. Sonra o dilimleri hafifçe yayıyor ve bileklerinden dirseğine, oradan da etlere uzanan bir rota izleyen meşhur tuzlama hareketiyle (salt bae) finali yapıyor. Bu sırada cep telefonlarının kameraları hiç kapanmıyor. Çekilen fotoğraflar, kaydedilen videolar anında sosyal medya platformlarında paylaşılıyor. Restoranın hangi ülkede, hangi şehrin hangi semtinde olduğunun hiçbir önemi yok. Yaşananlar hep benzer. Her biri birer Nusr’Et klasiği...

Bir bilek hareketinin peşinde...
Kimi müşterileri, ‘tuzlu hesap’ görüntülerini sosyal medyada yayımlıyor.

Wired dergisinin internet sitesinde geçenlerde yayımlanan bir makalede, Nusret Gökçe’nin başarısındaki en önemli etkenin, restoranlarına gelen elit müşterilerine sonsuz sosyal medya içeriği sağlaması olduğunu yazıyordu. Hiç yanlış bir tespit değil. Gökçe’nin restoranlarından hangisine giderseniz gidin şık giyimli erkeklerin ve kadınların ellerinden telefonu düşürmediğine tanık oluyorsunuz. Nusret Gökçe de onların bu heyecanını karşılıksız bırakmıyor. Selfie ve canlı yayın isteklerini memnuniyetle kabul ediyor. Yenilebilir altınla kapladığı biftekleri çok eleştirilse de bu onun son dönemde en çok konuşulan sosyal medya fenomenlerinden biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

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38 yaşındaki Gökçe’nin önlenemez yükselişindeki dönüm noktalarını sayılar eşliğinde derledik.

1983’te maden işçisi bir babanın 5 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi.

14 yaşında bir kasap dükkânında çıraklık yapmaya başladı.

- Günaydın Et Lokantaları’nın sahibi Cüneyt Asan’ın yanında uzun yıllar çalıştı; 2009’da kredi kartından çektiği 7.000 lirayla Arjantin’e giderek eti işleme ve pişirme konusunda deneyimini arttırdı.  

- Türkiye’deki ilk restoranını 2010’da Etiler’de, yurtdışındaki ilk restoranını 2014’te Dubai’de açtı. 

- Geçen eylülde 14’üncü restoranı Londra’da açıldı; eleman almak için verdiği ilan çok tartışıldı. Restoranda saati 16 dolara çalışacak şefler arandığı yazıyordu. Menüde 16 dolara satılan tek ürünün patates püresi olduğu iddia edildi.

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2017’nin ocak ayında yaptığı tuzlama hareketiyle viral olmasının üzerinden 57 ay geçti. Bu hareket sonrasında ‘salt bae’ olarak anılmaya başlamıştı.

- NFT çılgınlığından da geri kalmadı. 2017’de paylaştığı, altın kaplamalı etlerin olduğu tweet’i 6.000 dolara sattı.

- Restoranlarında ödenen hesapların yüksekliği son dönemde çok tartışılıyor. Özellikle de altın kaplamalı etleri gündeme geldikten sonra... İnternette gerçekten restorana ait olup olmadığı net olarak bilinmeyen faturalar dolaşıyor. Londra’da bir müşterinin sosyal medya hesabından paylaştığı faturaya göre masaya gelen hesap 2.400 dolar. Gerçek olduğu kanıtlanmayan bir başka faturaya göreyse masaya gelen hesap 49.000 dolar.  

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- Bir TikTok kullanıcısı geçenlerde Nusret Gökçe’nin altın kaplamalı eti keserken çekilmiş bir videosunu yayımladı. Bu video 13.4 milyon kez izlendi.

-  Amazon alışveriş sitesinde, meşhur tuzlama hareketi baskılı tişörtlerin fiyatı 18-25 dolar aralığında. ‘Salt bae’ doğum günü kartları da ortalama 2 dolardan satılıyor.

Bir bilek hareketinin peşinde...

- Nusret Gökçe en son Londra’daki restoranında Vietnam’ın kamu güvenliği bakanı To Lam’a elleriyle 19.000 liralık biftek yedirdi. Sosyal medyaya düşen görüntüler bakanın ülkesinde krize yol açtı. Vietnam’da geçen yıl ortalama gelir aylık 184 dolardı.

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- 14: Kasaplığa adım attığı yaş

- 2010: Etiler’de ilk restoranını açtığı yıl

- 40 milyon: Instagram’daki takipçi sayısı

Bir bilek hareketinin peşinde...

- 67 dolar: Restoranındaki altın tozlu cappuccino fiyatı

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#Nusret Gökçe#Kasap#Salt Bae

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