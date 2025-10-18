Haberin Devamı

Mademki böyle bir gün var, ben de konuşayım.15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü ’ydü. İlk sorunumuz ismiyle ilgili. Beyaz baston ya da kısaca baston demek gerekiyor. Fakat günlük hayatta bir türlü bunu kabul ettiremiyoruz; kimse isminin ne olduğuyla ilgilenmiyor ya da öğrenmek istemiyor. Çubuk, çıta, değnek, sopa, hatta dayak diyeni duydum! Dayanaktan türetilmiş veya destekten gelen bir kelime olabilir. Her neyse, bunun ismi baston.

Baston Günü’yle ilgili programlar yapılmış ve sosyal medyada da paylaşılmıştır. Bakınca sinirim bozuluyor. Hiç vazgeçmiyoruz göz bandı takıp, bir-iki sandalyenin, masanın arasında yürüyüp, sonra da poz verip paylaşmaktan. Bizim için yaptığınız etkinliklerden paylaştığınız fotoğrafların altına açıklama bile yazmak hiç aklınıza gelmiyor. O halde şöyle anlıyorum; etkinlik bizim için yapılmamış, kendinize bir etkinlik yapıp kendi aranızda paylaşmışsınız.

Bu farkındalık gününde işe giderken ve işten gelirken toplam dört kişi bastonuma takıldı, bir kişi takılıp düşmeyi başardı. Yani ben bastonla bile görünmüyorum, bir bastonluk bile yerim yok şu şehirde. Oysaki arabalarınız için tüm kaldırımlar müsait. Basıp kırdığınız bastonlar da bir maliyet. Örneğin bugün yamulan ve benim kendi çabamla düzeltmeye çalışıp idare eder hale getirdiğim bastonum 4 bin lira.

Şu an farkına vardığım bir başka gülünç konu daha var. Ne de olsa böyle günler bizim farkındalığımızı da arttırıyor. Bu bastonun satıldığı yere bir gitseniz, merdivenden düşmeden oradan çıkmanız gerçekten mucize! Yeri bulmanız bile biraz zor, gören birini gönderince genelde bulamıyor bu yeri. Neyse ki gide gele alıştık.

15 Ekim gününün başka bir yönüyse açık alanlardaki güvenlik, daha doğrusu güvensizlik sorununa dikkat çekmesi. Her sene ‘dikkat çekiliyor’ ama çekilen yer neresi, onu bilmiyorum. Hiçbir şey değişmiyor. Sanırım dikkatleri bize değil, dikkatleri bizden çekiyorlar. Bir gün sonra (ya da bir yıl veya birkaç yıl, hatta onlarca yıl) pek bir fark yok bu şehirde. Tekrar ediyorum, dikkatler bizden çekiliyor gibi. Üzgünüm, bunu söylemek istemezdim ama dostunuz olduğumu varsayıyorum ve ‘Dost acı söyler’ derler.

Bir de rica edeceğim ‘Engelli kardeşlerimiz’ diye başlayan nutuklarınızdan istemiyoruz. Kardeşler doğumdan ölüme kadar kardeştir. Biz de herkes gibi bu ülkenin bir vatandaşıyız yani herkesin kardeşi değiliz. Üstelik de tek günlük kardeşlik olmaz. Açık alandaki güvenlikten söz edecek olursak, yine değişen bir şey yok. 13 yıl oldu, Mecidiyeköy’de, İstanbul’un en kalabalık yerinde, sarı çizgi üzerindeki direk duruyor. 15’inci yılını tamamlasın, pasta keseceğim. 13 yıl boyunca iki defa yaralandım bu direk yüzünden. Teşekkürler, sayın yerel yönetim! Bu kadar bizi önemsemeyip sonra da Beyaz Baston Günü deyip fotoğraflar paylaştığın için. Malzeme deponuzdaki bir obje gibi hissettiriyor bunlar bana. Günü gelince çıkaralım, kullanalım, sonra depoya kaldıralım... Seneye lazım oluruz belki. Farkında olmadan buna malzeme oluyor birçok arkadaşım, acaba bir şeyler değişir mi diye… Durum ortada, fotoğraflarını bile betimlemeden yayımlamışlar. Gerçekten sinir bozucu değil mi?

Bizler etkinlik malzemesi değiliz. Sizden farklı bir ihtiyacı olmayan, etten, kemikten ve duygudan yapılmış vatandaşlarız. Engelli kardeşleriniz değiliz, hiç kardeşlik göremedik çünkü. Sadece güvenli olarak bastonumuzu kullanabileceğimiz bir şehir ve hak ettiğimiz hitabeti istiyoruz. Hepsi bu kadar engelsiz kardeşlerim…