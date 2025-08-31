Bir Aytaç’tan diğer Aytaç’a nesilden nesile kanun...

Haberin Devamı

Türkiye onu televizyondaki bir yarışmayla tanıdı. Aytaç Doğan henüz 7 yaşında olmasına rağmen kanunuyla çaldığı parçalarla dinleyenleri kendine hayran bıraktığı gibi yarışmadan da birinci çıktı. Adaşı, ‘idolü’, dedesi Aytaç Doğan’sa (49) neredeyse kendini bildi bileli kanun çalıyor. Usta virtüözü sahnelerden, konserlerden ve sosyal medyada paylaştığı videolardan biliyoruz. İkili, ‘Yetenek Sizsiniz’ yarışmasının ikinci turunda birlikte sahneye çıktı. Jüri üyelerini ve seyirciyi ağlatan performanstan bir süre sonra da Aytaç birinci olarak yarışmayı kazandı. İki kuşağın Aytaç Doğan’ıyla oturup keyifli bir sohbete koyulduk.

◊ ‘Yetenek Sizsiniz’ yarışmasında günlerin nasıl geçti?

Aytaç Doğan (Torun): Çok güzeldi. İlk turda biraz heyecanlandım ama sonra geçti.

◊ Elemelerde nasıl tepkiler aldın? Jüri sana neler söyledi?

Aytaç Doğan (Torun) Çok iyiydi, çok güzel şeyler söylediler. Beğendiler, destek verdiler.

◊ Hâlâ görüştüğün bir jüri üyesi var mı?

Aytaç Doğan (Dede): Şevval Sam yarışmadan sonra da her gün aradı, arıyor. “Oğlum uyandı mı” diye soruyor, hâlâ konuşuyorlar.

◊ Finalde heyecanlandın mı? Birinciliği bekliyor muydun?

Aytaç Doğan (Torun): Hiç heyecanlanmadım, evde çalar gibiydim. Birinci olacağımı da düşündüm.

◊ Torununuz sahnedeyken siz arka tarafta neler hissettiniz?

Aytaç Doğan (Dede): İnanılmaz bir duygu. Kendimi zor tutuyordum, çok gururlanıyorum. Onunla aynı sahnede olmak başka bir şey.

◊ Yarışma Aytaç’ın ilk sahneye çıkışı da değildi...

Aytaç Doğan (Dede): Evet, daha önce sahneye çıktı. Ortadoğu’nun en büyük solisti Assala’nın konserine davet edildi. 12 bin kişilik konserde torunum Assala’ya eşlik etti. Birlikte de sahne alıyoruz, konserlere çıkıyoruz. Yakında sürpriz bir isimle sahne alacak.

◊ Ya albüm...

Aytaç Doğan (Dede): Evet, o da geliyor. Dede-torun albümümüz yolda. Eserleri seçiyoruz.

◊ Yarışma sürecinde dedenin sana söylediği neleri uyguladın?

Aytaç Doğan (Torun): Bana hep destek verdi, neyi nasıl çalacağımı gösterdi. Onun ‘taktik’leri var. Onları gösterdi.

“NASIL İSTERSEN ÖYLE ÇAL”

◊ Kanun çalmaya kaç yaşında başladınız?

Aytaç Doğan (Torun): 4 yaşında başladım. Kanunu elime aldığım ilk günden beri çok sevdim, hiç bırakmadım.

Aytaç Doğan (Dede): Ben 12 yaşında başladım. Büyükbabamın kanun çalan bir arkadaşı vardı. O eve kanunla gelince benim yolum açıldı. Sonra da en iyi hocalardan ders aldım. Bestekâr Kemal Taşçeşme hocamdı, ondan ders alarak kısa sürede çalmaya başladım.

◊ Çalarken seni zorlayan bir şey oluyor mu?

Aytaç Doğan (Torun): Dedemin bir hareketi var, onu yapamıyorum. Onun dışında her şeyi yapabiliyorum gibi.

Aytaç Doğan (Dede): Çok normal. Benim yıllarımı alan bir tekniği onun 7 yaşında yapamaması gayet normal. Ama zamanla o da olacak.

◊ Ailenizde başka müzisyenler var mıydı?

Aytaç Doğan (Dede): Büyükbabam darbuka çalıyordu. Oğlum kanuna başladı ama sonrasında devam ettirmedi.

◊ Birlikte evde çalmak mı daha keyifli, yoksa sahnede olmak mı?

Aytaç Doğan (Torun): Konserler en güzeli!

Aytaç Doğan (Dede): Onunla sahnede çalmak inanılmaz bir duygu. Daha 7 yaşında ama benimle aynı sahnede usta gibi oturuyor. Çoğu zaman prova yapmaya bile gerek yok. Evde bir kez bakıyorum, kontrol ediyorum, sonra zaten sahnede çalmaya hazır oluyor.

◊ ‘Yetenek Sizsiniz’ sahnesine çıkmadan önce de mi hiç prova yapmadınız?

Aytaç Doğan (Dede): Prova yapmaya pek gerek olmuyor. Evde bir kez baktık, Aytaç zaten hazırdı. Ben de “Nasıl istersen öyle çal” dedim.

‘PİYANO VE DARBUKA ÇALIYORUM’

◊ En çok kimleri dinliyorsun?

Aytaç Doğan (Torun): Ahmet Meter, Kutsal Sütoğlu, Halil Karaduman ve Göksel Baktagir... Bazen İspanyol müzikleri dinliyorum, türküleri de çok seviyorum. İspanyol müzikleri de çalabiliyorum.

◊ Çaldığın başka enstrüman var mı?

Aytaç Doğan (Torun): Piyano ve darbuka. Ama kanunu hepsinden daha çok seviyorum.

◊ Öğrenmek istediğin bir enstrüman var mı?

Aytaç Doğan (Torun): Keman. Bir gün onu da öğrenmek istiyorum.

‘HERKESTEN MESAJLAR ALIYORUM’

◊ Sosyal medyada çok fazla videonuz dolaşıyor. Özellikle ‘Alışamadım’ parçasını yorumlayışınız çok konuşuldu. Bu popülerlik nasıl hissettiriyor?

Aytaç Doğan (Dede): Hoşuma gidiyor tabii. O ‘Alışamadım’ parçasıyla ortalık yıkıldı. Fenerbahçe paylaşınca daha da yayıldı. Konserlerimiz arttı. Herkesten mesajlar alıyorum. Kanuna başlayanlar bile oldu bizim o videolardan sonra.

◊ Gençlerin ilgisi nasıl sizce?

Aytaç Doğan (Dede): Bir dönem Hüsnü Şenlendirici’yle klarnet çok popüler oldu. Şimdi kanuna da ilgi arttı.