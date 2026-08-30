Bir aşk ve suç hikâyesi

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Oyunseverlerin 13 yıldır beklediği gün geldi. Dev oyun stüdyosu Rockstar Games ünlü serisi Grand Theft Auto’nun (GTA) 6’ncı oyunundan geniş bir video yayımladı. Böylece hem oynanabilecek karakterler hem de hikâyenin geçtiği dünya hakkında daha fazla bilgi sahibi olduk, oyun mekaniklerini ve oyunun sunduğu görüntü kalitesini de ilk defa gördük. Şimdi tek yapmamız gereken 19 Kasım’da yayımlanacak oyunun önsiparişini (standart sürüm 4 bin, ultimate sürüm 5 bin lira) verip 2,5 ay daha beklemek.

Hem Rockstar’ın daha önce imza attığı başarılı işler (GTA 5 ve Red Dead Redemption 2 vb.) hem de aradan geçen uzun zaman oyunseverlerin beklentilerini fazlasıyla yukarı çekmişti. GTA 6’nın geniş oynanış videosu birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Oyunun görünüşünü beğenenler kadar yeni oynanış mekanikleri sunmadığını düşünenler de var. Ancak yayımlanan videoda gördüğümüz devasa Vice City (ABD’nin sahil kenti Florida’dan ilham alan kurgusal şehir) haritası oyunun birçok içerikle dolu olacağı kanısını yarattı bende.

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Biraz detaya girelim... GTA 6 modern bir ‘Bonnie ve Clyde’ hikâyesini sunacak bize. Yayımlanan ilk videoda GTA’nın uzun bir süreden sonra ilk kadın ana karakteri Lucia’yı hapishaneden çıkarken gömüştük. Sevgilisi ve ‘suç ortağı’ Jason (bu adı oyun hakkında yapılan sızıntılarla öğrendik) da onu hapishanenin önünde bekliyordu. Yeni videodaysa ikisinin ‘işlediği suçlara’ ve ilişkilerine daha yakından baktık.

Gelen bilgilere göre Jason ve Lucia karakterini oynayarak suç dünyasında yükselmeye ama bir yandan da bu ilişkiyi rayında tutmaya çalışacağız. Oyunda bir ‘ilişki göstergesi’ olacağı konuşuluyor ve iki ana karakter birbirlerine tatlı mesajlar attıklarında ya da bir randevuya çıktıklarında göstergedeki değer yükselecek.

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Kendi sosyal medyası var

Oyunda olması beklenen bir diğer gösterge suç dünyasında ne kadar profesyonelce davrandığınızı gösterecek. Yani bir suçu sorunsuzca işlerseniz bu değer yükselecek ancak küçük bir hırsızlığı elinize

yüzünüze bulaştırdığınızda düşecek. Bunun oynanışa nasıl yansıyacağını henüz bilmiyoruz. Ancak oyun stüdyosunun amacının bizi tam bir suçlu gibi düşünmeye zorlamak olduğu oyunseverlerin konuştuğu konular arasında. Yani yapacağınız eylemin sonuçlarını tartmanız gerekiyor, kaos çıkarıp sonra hiçbir şey olmamış gibi devam edemeyeceksiniz.

Son olarak birkaç yeni özelliğe daha bakalım. Stüdyonun sunumuna katılanların aktardığı bilgilere göre oyundaki polislerin yapay zekâsının artırıldığı vurgulandı. Ve oyunda aktif olarak kullanılabilen bir sosyal medya platformu olacak. Rockstar’ın Amerikan kültürüne ve yozlaşmasına nasıl yaklaştığını önceki oyunlarda görmüştük. Bana kalırsa sosyal medya platformunu da bu amaçla kullanacaklar.