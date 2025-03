Bi’ dünya konser bizi bekliyor

Haberin Devamı

Bu yaz, İstanbul’a adeta yıldız yağacak. Air, Fontaines D.C., Gojira, Guns N’ Roses, Aurora, Max Richter, Morrissey, Manowar, Slowdive ve daha birçok dünyaca ünlü sanatçı ve grup İstanbul’un dört bir yanındaki sahnelerde unutulmaz performanslar sergilemeye hazırlanıyor. Pop, rock, metal, elektronik ve caz gibi farklı türlerde adını duyuran isimler, şehrin yaz takvimini dopdolu hale getirirken konserlerin büyük çoğunluğu Harbiye Açıkhava Tiyatrosu, KüçükÇiftlik Park ve Parkorman gibi sevilen açık hava mekânlarında gerçekleşecek. Birçok konserin biletleri satışa sunuldu.

◊ Guns N’ Roses

2 Haziran

Beşiktaş TÜPRAŞ Stadyumu

Efsanevi rock grubu Guns N’ Roses 32 yıl sonra İstanbul’da. ‘Because What You Want&What You Get Are Two Completely Different Things’ turnesi kapsamındaki konser, grubun hayranları için kaçırılmayacak bir fırsat.

◊ Anohni

10 Haziran

Zorlu PSM

Eşsiz sesi ve duygusal performanslarıyla tanınan Anohni müzikseverlere derin bir müzikal deneyim sunacak. 12 yıl aradan sonra İstanbul’da konser verecek sanatçı son albümü ‘My Back Was a

Bridge for You to Cross’un yanı sıra önceki albümlerinden şarkılar söyleyecek.

◊ Boy Harsher

25 Haziran

IF Performance Hall

Amerikalı dark wave ikilisi Boy

Harsher, ‘Pain’ ve ‘Your Body is Nothing’ gibi hit parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip. Konser, Boy Harsher’ın enerjik sahne performansını deneyimlemek ve çılgınca dans etmek isteyenler için iyi bir fırsat olabilir.

◊ Air

28 Haziran

Parkorman

Fransız elektronik müzik ikilisi Air,

+1 Sunar: Gezgin Salon Festivali kapsamında İstanbul’da ilk kez sahneye çıkacak. Bu özel gece, grubun ilk albümü ‘Moon Safari’nin 25’inci yılına özel hazırlanan ‘Moon Safari 25th Anniversary Tour’ kapsamında gerçekleşecek. Grubun ikonik şarkılarını özel sahne tasarımı eşliğinde dinlemek, bu yazın kaçırılmaması gereken müzikal deneyimlerinden.

◊ Slowdive

29 Haziran

Parkorman

İngiliz shoegaze müziğinin öncü gruplarından Slowdive, +1 Sunar: Gezgin Salon Festivali’nin bir diğer önemli ismi. 90’ların başında kurulan grup, son albümleri ‘Everything Is Alive’ ile hayranlarını bir kez daha etkilemeyi başardı. ‘When the Sun Hits’, ‘Sugar for the Pill, ‘Slomo’ ve ‘Kisses’ gibi pek çok büyüleyici hite sahip grubun İstanbul konseri, duygusal yoğunluğu yüksek bir gece vaat ediyor.

◊ Fontaines D.C.

29 Haziran

KüçükÇiftlik Park

İrlandalı post-punk grubu Fontaines D.C. enerjik sahne performansları ve çarpıcı şarkılarıyla son dönemde tüm dünyada gündemde. Grubun vokali Grian Chatten’in karizmatik sesi ve Fontaines D.C.’nin hit şarkılarıyla rock müzik sevenler benzersiz bir konser deneyimi yaşayacak. Slowdive konseriyle aynı güne denk gelmesi müzikseverleri zor bir seçimle karşı karşıya bırakacak.

◊ Morrissey

12 Temmuz

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu

The Smiths’in vokali Morrissey etkileyici sesi, derin sözleri ve sahne karizmasıyla müzikseverlere eşsiz bir deneyim sunacak. Sayısız hit şarkısı olan sanatçı, konserlerinde efsanevi The Smiths’in popüler şarkılarını da repertuvarına dahil ediyor.

◊ Aurora

12 Temmuz

KüçükÇiftlik Park

Norveçli alternatif pop sanatçısının ‘What Happened to the Heart’ albümü kapsamında çıktığı dünya turnesinin duraklarından biri de İstanbul. Sahne enerjisi ve masalsı sesiyle dinleyicileri adeta başka bir dünyaya taşıyacak. Seveni çok, bilet almakta geç kalmayın.

◊ DIIV

26-27 Ağustos

Blind

Brooklyn’de 2011 yılında kurulan indie-rock grubu DIIV, son albümleri

‘Frog in Boiling Water’dan yeni parçaları ve ‘Doused’ gibi klasikleşmiş parçalarıyla Blind sahnesinde akıllardan çıkmayacak bir konser gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

◊ Khruangbin

26-27 Ağustos

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu

Teksaslı saykeledik rock ve funk üçlüsü Khruangbin enstrümantal parçalarıyla İstanbullulara hafızalardan silinmeyecek bir gece yaşatacak.

◊ Empire of the Sun

30 Ağustos

Parkorman

Avustralyalı elektronik müzik ikilisi Empire of the Sun, Babylon Soundgarden Festivali kapsamında İstanbul’da olacak. Renkli sahne şovları ve hit parçalarıyla tanınan grup ‘Walking on a Dream’ ve ‘We Are the People’ gibi şarkılarıyla hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Empire of the Sun

Sert müziğin devlerine hazır mısınız?

Bu yaz heavy metal’de de büyük buluşmalara tanıklık edeceğiz. Genç-yaşlı tüm ‘metalci’lerin heyecanla beklediği konserler sonbaharda da sürecek.

◊ Avenged Sevenfold Türkiye’ye ilk kez gelecek gruplardan. 4 Haziran Çarşamba günü İstanbul Life Park’talar.

◊ Moğol folk metal grubu The HU

16 Temmuz Çarşamba günü KüçükÇiftlik Park’ta konser verecek.

◊ Efsanevi grup Manowar 4 Temmuz Cuma günü ‘%100 Metal Sunar: Headbangers’ Weekend’de çıkacak. Konser İstanbul Life Park’ta.

◊ Dream Theater’ı 27 Temmuz Pazar KüçükÇiftlik Park’ta izleyeceğiz.

◊ Fransız metal grubu Gojira

22 Temmuz Salı günü Küçükçiftlik Park’ta olacak.

◊ Portekizli black metal grubu

Gaerea 28 Temmuz’da IF Performance Hall Beşiktaş’ta konser verecek.

◊’+1 Sunar: Dark Sun Metal Festival’ kapsamında 1-2 Ağustos’ta Sepultura, Radical Noise, Helak, Epica, Myrkur ve Knight Errant, KüçükÇiftlik Park’ta.

Caz tınıları yükseliyor

İKSV’nin (İstanbul Kültür Sanat Vakfı) düzenlediği İstanbul Caz Festivali bu yaz 32’nci kez gerçekleşecek. 1-17 Temmuz’daki festivalde yaklaşık 40 konserde 200’ü aşkın yerli ve yabancı sanatçıyı izleyeceğiz. Festivalin öne çıkan üç ismi şöyle:

◊ Chucho Valdés Royal Quartet

1 Temmuz

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu

Kübalı caz piyanisti Chucho Valdés ve grubu, Afro-Küba cazın enerjisini İstanbul’a taşıyacak. 6 Grammy ödüllü 83 yaşındaki sanatçı festivalin açılış konseri için ekibiyle birlikte sahneye çıkacak. Cazseverler için kaçırılmayacak bir konser.

◊ Hermanos Gutiérrez

2 Temmuz

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu

Latin ezgileri ve enstrümantal parçalarıyla tanınan kardeşler, dinleyicilere sıcak ve samimi bir atmosfer sunacak.

◊ Max Richter

3 Temmuz

Harbiye Açıkhava Tiyatrosu

Çağdaş klasik müziğin önde gelen isimlerinden Max Richter duygusal ve yenilikçi besteleriyle dinleyicilere büyüleyici bir performans sergileyecek.