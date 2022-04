Bi’ dünya eser bir arada

Haberin Devamı

Akaretler’deki Sıraevler şu sıralar çağdaş sanat etkinliği Artweeks@Akaretler sayesinde ekstra hareketli. Binalara girenler çıkanlar… Kapı önlerinde sohbet edenler… İki arkadaşın konuşmasına tanık oluyorum: “Sanat tarihi hocam ödev verdi. En sevdiğim ve en sevmediğim üç eseri yazacağım.” Bir galeri yöneticisiyse yeni tanıştığı bir koleksiyonerle iletişim bilgilerini paylaşıyor: “Bir gün mutlaka galerimize de bekleriz.” Sanatseverler sadece eserleri görmekle kalmıyor, yaratıcısıyla ilgili bilgi almak için galeri görevlilerini adeta soru yağmuruna tutuyor…

Etkinlikte; Pi Artworks, MERKUR Galeri, Mine Sanat Galerisi, PİLEVNELİ ve Anna Laudel’in temsil ettiği sanatçıların eserlerini görebilirsiniz.30 Mart’ta kapılarını açan Artweeks@Akaretler’in altıncısı 10 Nisan’a kadar devam edecek. Pi Artworks, MERKUR Galeri, Mine Sanat Galerisi, PİLEVNELİ ve Anna Laudel’in de aralarında olduğu 15 galeri kendilerine ayrılan bölümlerde sanatçılarının eserlerini sergiliyor. Yarım gününüzü ayırarak Komet, Ekrem Yalçındağ gibi usta isimlerin yanında genç yeteneklerin farklı disiplinlerdeki üretimlerini bir arada görme şansını buluyorsunuz. Bu edisyonda ayrıca Difo Art’ın özel bir fotoğraf sergisi ve Carny.io’nun NFT sergisi de var. Ayrıca işinsanları Selman Bilal ve Şeli Elvaşvili’nin koleksiyonlarından bir seçkiyi de görebilirsiniz. Şerife Bilgili Ercantürk ise ‘Bağmana’ isimli dördüncü kişisel sergisini Artweeks@Akaretler kapsamında açtı. Etkinliği her gün 11.00-20.00 arasında ücretsiz ziyaret edebilirsiniz.

Dorian Sari işlerinde kırmızı kasket, deri ceket ve jean pantolona bürünerek beliriyor.

Songül Girgin heykellerindeki boşluklar sayesinde mekânı da eserin bir unsuru olarak kullanıyor.





Bunları incelemeden geçmeyin





‘I am not afraId of fIre’, Mustafa Boğa, 2022 Üretimlerine Adana, Türkiye ve Londra’da devam eden sanatçı, ailesinde ve gündelik hayatta çektiği fotoğraflardan kompozisyon yaratıyor. “Tıpkı günlük tutar gibi” diyen Martch Art Project Koordinatörü Ekin Çifter “Sanatçı işlerinde toplum tarafından dayatılan cinsiyet kavramını da sorguluyor. Eserlerinde kullandığı cümleleri kendi not defterinden buluyor” diyor.

‘Zamanın Alegorisi (Yaz)’

Tarık Töre, 2020



19 Nisan’da PİLEVNELİ Galeri’de ‘Caspar David Friedrich Nietzsche Guevara’ adlı sergisini açmaya hazırlanan sanatçı yapıtlarında pop kültürüne ait sembolleri de kullanıyor, sanat tarihinden kimi sahneleri de... Yeni sergisinde heykel işlerini de görme fırsatımız olacak.



‘Leyla’, Songül Girgin, 2022



Sanatçı saf geometri ve optik sanatı içeren işler üretiyor. Aynı zamanda heykellerindeki boşluklar sayesinde mekânın manzarasını eserin tamamlayıcı bir unsuru olarak kullanıyor. Art On İstanbul’da eseri sergilenen sanatçıyla ilgili Bilgili Holding Kültür ve Sanat Projeleri Direktörü Begüm Güney şunları söylüyor: “Metal heykellerinin estetiği ve kamusallaştığı takdirde size içinden geçmeye kadar alan tanıyan yapısı beni çok heyecanlandırıyor.”



‘O ev çok uzak’, Buğra Erol, 2022



Multidisipliner sanatçının tuval işini Ferda Art Platform’da görebilirsiniz. Begüm Güney “Buğra Erol çok uzun zamandır tuval üretmiyordu. Sanatçının tuvalleri ve diaları arasında enteresan bir geçirgenlik söz konusu. Çünkü sürreel bir dili var” diyor.



‘The *Itch Is Back’, (Kaşıntı Geri Döndü) DorIan Sari, 2021



Öktem Aykut Galeri’nin temsil ettiği Dorian Sari’nin işleri gündelik yaşam alışkanlıklarını, konfor alanlarını tartışmaya açıyor. Sanatçı işlerinde kırmızı kasket, deri ceket ve jean pantolona bürünerek beliriyor.