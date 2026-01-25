Haberin Devamı

Vücudumuzun sınırlı miktarda üretebildiği kolin, beyin ve sinir sistemi sağlığı gibi birçok vücut fonksiyonu için gerekli bir besin. Nature dergisinde yayımlanan, UC Davis Health sağlık merkezinin araştırmacılarının yaptığı yeni bir çalışma da kaygı bozukluğuyla kolin düzeyinin düşüklüğü arasındaki bağlantıya işaret ediyor ve belirli anksiyete bozuklukları olan bireylerde kolin seviyelerinin ortalama yüzde 8 daha düşük olduğunu gösteriyor. Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi’nden beslenme ve diyet uzmanı Derya Eren ve ‘Fonksiyonel Beslenme’ kitabının yazarı Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın kolinin önemini anlattı.

‘Nakliye operatörü gibi’

◊ Kolin, beynin ‘hafıza molekülü’ olarak bilinen asetilkolinin ana hammaddesidir. Asetilkolin, bilgilerin kısa süreli bellekten uzun süreli belleğe aktarılmasını sağlar. Kolin eksiliği öğrenme hızı, kısa süreli hafıza ve odaklanma üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Sinir hücreleri optimal çalışamaz, sinir iletimi yavaşlar, bu da günlük hayatta beyin sisi olarak tanımlanan odaklanamama ve dikkat dağınıklığına neden olur.

◊ Kolin eksikliği beslenmeye bağlı

karaciğer yağlanmasının en net bilinen nedenlerinden biridir. Karaciğer, vücuttaki yağları işleyerek enerjiye dönüştürmek veya depolamak üzere kan dolaşımını sağlar. Kolin, karaciğer için bir ‘nakliye operatörü’ gibi çalışır ve fosfatidilkolin adlı bir maddenin yapımında kullanılır. Fosfatidilkolin de yağların karaci-

ğerden kana gönderilmek üzere paketlenmesinde önemlidir. Kolin eksikse yağlar paketlenemez ve karaciğerde birikerek alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmasına neden olur. Günlük kolin ihtiyacı kadınlarda 425 mg, erkeklerde 550 mg’dır. Menopoz sonrası kadınların kolin ihtiyacı artar.

◊ Gebelik ve emzirme dönemindekilerin, yumurta ve hayvansal gıda yemeyenlerin, doktor tarafından kolin eksikliği saptananların gıda takviyesi olarak kolin alması gerekebilir. Ancak fazlası zararlıdır. Aşırı alımda bulantı, ishal, düşük tansiyon, terleme, balıksı vücut kokusu görülebilir. (Nazan Uysal Harzadın)

‘Besinlerden alınması gerekir’

◊ Vücutta az miktarda üretilen kolinin genellikle besinlerden alınması gerekir. Kolin açısından zengin olan gıdalar arasında yumurta, et, tavuk, balık, soya fasulyesi, kuru baklagiller, süt ve yoğurt vardır.

◊ Kolin metabolizmasıyla ilgili çalışmalara göre, doğuştan gelen metabolik bir bozukluk ya da kolin içeren besinlerin yetersiz alımı kolin eksikliğine yol açabilir. Tektip düşük kalorili diyetlerin uzun süre uygulanması ya da bağırsaklarda emilim bozukluğu yaratan bir hastalığın varlığı kolin eksikliğini düşündürebilir. Uzun süre alkol kullanımı kolin emilimini azaltır.

◊ Hamilelikte kolin ihtiyacı artar. Bebeğin gelişiminde önemli bir yere sahiptir. Çocuklarda da kolin eksikliği görülebilir. Rutin olarak yapılan bir kolin testi olmadığı için odaklanma sorunu, öğrenme güçlüğü, büyüme hızında yavaşlama ve karaciğer yağlanması gibi bulgular kolin eksikliğini düşündürebilir. (Derya Eren)