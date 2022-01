Beslenme alışkanlıklarımızı ‘esnetiyoruz’

Haberin Devamı

Kimine göre hayvan refahı düşünüldüğünde esneklikten zinhar söz etmek olmaz, kimine göre kitlelerden et tüketimini birden kesmelerini istemek yerine azaltmalarını beklemek bile bir işe yarar.

Şimdi hem gezegenin geleceğini hem kendi beden ve zihin sağlığını düşünerek et tüketimini azaltmak isteyen ama vegan beslenmeye geçmeye de cesaret edemeyenler için ‘flexitarian’lık adlı yeni bir beslenme biçimi var.

VEGANLIĞA TERS DEĞİL

‘Etsiz pazartesi’leri hatırlayanlar bu akıma yabancılık çekmeyecek. Zira sosyal medyanın en eski ve uzun sürmüş modalarından biri, hafta başını bitki bazlı gıdalarla geçirerek bedene hem ufak çapta bir detoks yaptırmak hem de ‘vejetaryen olursam nasıl olur’ sorusunu deneyimlemek olmuştu.

Aynı dönemde YouTube, ‘1 günlüğüne vejetaryen oldum’, ‘1 hafta vegan beslendim’ başlıklı videolarla dolup taşıyor, “Etsiz doymuyorum” diyen nice insan sömürüsüz bir mutfak ve yaşam pratikte nasılmış görmek için birbiriyle yarışıyordu. The Vegan Society (Dünyanın en eski vegan topluluğu olan tescilli bir hayır kurumu) ise vegan beslenmeyi deneme süresini biraz daha uzatmayı amaçlayarak ‘Veganuary’ adlı bir akım yarattı. Buna göre insanlar her yılın ocak ayında vegan olmaya teşvik ediliyor ve bu kişilere 1 ay süreyle et yemeden yaşamanın sağlıklarına olan katkısını gözlemlemeleri, hatta sağlık kuruluşlarına giderek ölçtürmeleri öneriliyor. ‘Vegan’, Google Trends rakamlarına göre 2020’de en çok aranan sözcükken, 2021’de yeme-içme alanındaki en görünür yenilik tüm dünyada bitki bazlı menüler sunan restoranların sayısındaki müthiş artış oldu.

İngiliz süpermarket zinciri Waitrose’a göre, bu yıl patates sütü popüler olacak.

Avrupa’da 2022’nin en popüler gıda maddesinin patates sütü olacağıysa neredeyse şimdiden ilan edilmiş durumda. İngiltere’nin en büyük süpermarket zinciri Waitrose tarafından yayımlanan son rapora göre İsveç’te ‘Veg of Lund’ adlı bir şirket tarafından icat edilen ve ‘Dug’ markasıyla sunulan patates sütünün yakın gelecekte tüm dünyada popüler olacağı öngörülüyor. Tadına bakanlar, patates sütünün ‘lezzetli ve epey kremsi olduğunu, kahvede mükemmel köpük oluşturduğunu ve gezegendeki en sürdürülebilir alternatif olduğunu’ iddia ediyor.

Hayvansal gıda tüketimini sıfırlamadan ama en aza indirmek üzerine kurulu esnek bir beslenme biçimini öneren ‘flexitarian’lık, tüm bu bitki bazlı beslenme trendlerinin önüne set çekecek gibi görünse de aslında durum öyle değil. ‘Flexitarian’ terimini bulan ABD’li beslenme uzmanı Kate Dillon, bu sayede çok daha fazla insanın hayvansal gıda yemeden yaşamanın ne kadar kolay olduğunu yaşayıp tecrübe edebileceğini söylüyor. Beyoncé, Jay-Z, Snoop Dogg gibi şimdi vegan olan pek çok ünlünün önce bir süre flexitarian’lığı seçtiğini hatırlatıyor.

Hayvansal tüketimi azaltıp gıda krizi, iklim değişikliği gibi büyük meselelerle mücadele hedefleniyor...

Daha az tüketmek, son yıllarda popüler olduğu için daha az hayvansal ürün tüketmek konusunda ‘reducetarianism’ gibi eti azaltma temelli başka yaklaşımlar da var. Brian Kateman ve Tyler Alterman tarafından ortaya çıkarılan ‘reducetarianism’ akımı ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ‘Reducetarian Foundation’, hayvansal ürünlerin tüketimini azaltarak, gıda krizi ve iklim değişikliği gibi büyük meselelerle mücadele etmeyi hedefliyor. ‘Ya hep ya hiç’ yerine bireysel küçük değişimlere inandıklarını söylüyorlar.

Fanatikliğin giderek yükseldiği bir çağda esneklik öneren böyle nazik söylemler insana umut veriyor.