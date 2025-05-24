Beşinci yıldız artık armasında

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Galatasaray 5 yıldızlı armasıyla artık sadece Türk futbolunun değil, dünya futbolunun sembollerinden biri. Sarı-Kırmızılıların yıldız mücadelesini anlatmak için önce bu uygulamanın başladığı yıllara gidelim... Türkiye’de yıldız uygulaması 2000-2001 sezonunda hayata geçirildi. O sezondan önce Galatasaray’ın 14, Fenerbahçe’nin 13, Beşiktaş’ın 9, Trabzonspor’un 6 şampiyonluğu vardı. Beşiktaş’ın talebi sonrasında 1959’da başlayan ligden önceki 2 şampiyonluk, Siyah-Beyazlılar ülkemizi Avrupa’da temsil ettiği için yıldız hesabına dahil edildi.

Kahraman Metin Oktay

Galatasaray’ın ilk yıldızını takmasını sağlayacak zaferler 1961-1962 sezonuyla gelmeye başladı. 1971-1972’de beşinci şampiyonluk geldi. Bu dönemde Metin Oktay önderliğinde kurulan takım Türk futbolunun en önemli kadrolarından biri olarak hafızalara kazındı.

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1972-1973 şampiyonluğunu da kazandıktan sonra Galatasaray’ın büyük hasreti başladı. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş’ın üstünlüğüyle geçen yıllarından ardından Sarı-Kırmızılılar büyük hasretlerine 1986-1987 sezonunda son verdi. Tanju Çolak, Cevad Prekazi ve Tugay Kerimoğlu gibi yıldızlarla şahlanan takım 1993-1994 sezonunda da 10’uncu şampiyonluğa ulaştı.

Bu tarihten yıldızların armalara düştüğü 2000-2001 sezonuna kadar Galatasaray UEFA Kupası ve UEFA

Süper Kupası zaferlerinin yanına üst üste 4 şampiyonluk ekledi.

Üçüncü yıldız: ‘Herkes rütbesini bilecek’

Galatasaray Fatih Terim’li, Bülent Korkmaz’lı, Hagi’li kadrosuyla yıldız kazanma yolunun 5’te 4’ünü yürümüştü. Mircea Lucescu teknik direktör olarak göreve başladığı ilk yıl şampiyonluğu Fenerbahçe’ye kaybetti. İki takım sezona 14’er şampiyonlukla girdi. Ancak Lucescu 2001-2002 sezonunda mutlu sona ulaşarak üçüncü yıldızı taktı. O yıllarda ayakta olan Ali Sami Yen Stadı’nda ‘Herkes rütbesini bilecek’ yazılı bir pankart açıldı.

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2001-2002 sezonunda üçüncü yıldızı takan Mircea Lucescu (solda) ve Okan Buruk.

Dördüncü yıldız: ‘Selam dur’

Sarı-Kırmızılılar dördüncü yıldıza ulaşmak için 2014-15 sezonunu bekleyecekti. Bu sezonda da yıldız mücadelesi Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaydı. İki takım da 19’ar şampiyonlukla sezona başladı ama ipi göğüsleyen Selçuk İnan, Burak Yılmaz, Muslera, Drogba ve Sneijder gibi yıldızlarla Galatasaray oldu. Bu kez Rams Park’taki kutlamalarda ‘Selam dur’ yazan bir pankart açıldı.

Beşinci yıldız: Victor Osimhen’in hediyesi

Dördüncü yıldızı taktıktan sonra Galatasaray 21’inci şampiyonluğuna 2017-2018 sezonunda ulaştı. Ertesi yıl 22’nci şampiyonluk geldi. 2022-2023 sezonunda takımın başına geçen Okan Buruk ise üst üste üç şampiyonluk kazanarak beşinci yıldızın mimarıydı. Sezon başında sürpriz bir şekilde Galatasaray’a transfer olan Nijeryalı Victor

Osimhen son şampiyonlukta büyük pay sahibiydi.

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Kaptan veda ediyor

2011 yılında Galatasaray’a katılan ve Sarı-Kırmızılı forma altında sayısız başarıya imza atan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera bu sezon takımına veda edecek.

‘Şampiyonluk DNA’sına işledi’

Mehmet Arslan, Hürriyet Spor Müdürü

◊ Sezonun başından sonuna kadar ligin en iyi futbol oynayan takımıydı Galatasaray. Yaşadıkları tek kriz sezon başındaki Young Boys maçıydı. Kırılma anı da Osimhen transferi ve Mauro Icardi’nin sakatlığıydı.

◊ Şampiyonluk artık Galatasaray’ın DNA’sına işledi. Tartışmasız 1 numaralı kulüp oldular futbolda.

◊ Okan Buruk... Yeni bir Fatih Terim’i var artık Galatasaray’ın. Yeri geldiğinde onun kadar agresif. Ve ego yönetiminde başarılı.

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◊ Sezonun oyuncusu tartışmasız Osimhen. Ama ben Torreria, Eren Elmalı ve Davinson Sanchez’i de ayrı tutamam.

◊ UEFA Avrupa Ligi’nde Manchester United ve Tottenham finalini izlediniz mi? Ne eksiği vardı Galatasaray’ın onlardan? Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde başka bir Galatasaray izlemeye hazır olun.

‘Mimarı Okan Buruk’

Tayfun Bayındır, Milliyet Spor Müdürü

◊ Sezonun kırılma anı bence Osimhen’in transferiydi. Sezonun başında yapılan büyük girişim tüm sezonu etkiledi. Bir tek oyuncu etkiler mi? Etkiler, gördük.

◊ Büyük bir başarı üst üste üçüncü şampiyonluk. Hepsi doğal olarak ileride pozitif etkileyecek ve yeni bir ivme kazandırır. 50’ye gidelim gibi bir yol haritası çıkarır ve tarihsel olarak katkı sağlar.

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◊ Bu başarının mimarı bence Okan Buruk. Sezonun ikinci yarısında eleştirilerle karşı karşıya kalmıştı. Kendi camiasından da vardı. Yerine hoca düşünenler, Fatih Terim’i bile dile getirenler oldu. Hepsini çok hızlı ve faydalı bir şekilde atlattı. Tamamıyla Okan Buruk eseri ve müthiş bir performans olduğunu düşünüyorum. Morata gibi, Torreria, Osimhen, Sanchez gibi egosu çok yüksek oyuncuları yönetmek çok büyük başarı.

◊ Sezonun oyuncusu tartışmasız Osimhen. Bana değil sokakta gençlere de diğer takımlara da sorsanız onlar da Osimhen diyecek.

◊ Galatasaray’ı kritik bir süreç bekliyor. Victor Osimhen’i alabilecekler mi? Almaları halinde ekonomik durumları ne olacak? Yanına kaç oyuncu alabileceksiniz, sadece onu mu düşüneceksiniz? Alamazsanız ne planlaması var? Gelecekle ilgili kendi içinde çözmesi gereken sorunlar bunlar... Avrupa tarafına gelince; Osimhen de dahil olursa Avrupa’da önemli işler başaracak bir kadro var. Ne hikmet, geçen sene iyi kadroya rağmen başarılı olamadı. Asıl hedef artık Avrupa olmalı. Bir tur, iki tur geçmek değil... En azından bir çeyrek ya da yarı final olmalı.