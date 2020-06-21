Ben o kadar cici bir çocuk değilim

Evinin salonunda, rahat bir koltuğa kurulmuş, hayatının dönüm noktalarını gülümseyerek anlatıyor. Müzikte yeni sulara yelken açan Berksan, konu aşka gelince, “Âşık olunca şaşıp kalıyorum. Bir ailem olsun diye hayaller kuruyorum ama buna cesaret edemiyorum” diyor. Hande Yener’le barışma hikâyesinden başlıyoruz, müzik dünyasında yaşadığı talihsizliklere uzanıyoruz...

◊ 17 yıl önceki şarkı nedeniyle hâlâ ‘Çilek Berksan’ olarak anılıyorsunuz. Bu bir müzisyen için artı mı eksi mi?

Çıkış şarkısıyla anılmaktan hoşlanmayan çok insan tanıyorum ama ben rahatsız olmuyorum. Neden olayım, o şarkıyı da ben yaptım. Ayrıca çilek gibi insana tatlı gelen bir şekilde anılmak hoşuma gidiyor. Demek hiç değişmiyorum. Dinleyicinin gözünde hâlâ tazecik bir adamım!

◊ Ardından ‘Çilek’ isminde mekânlar da açtınız. Nedir çilekle alıp veremediğiniz?

Uğuruna inandım. Yoksa çilekle ilgili bir fetişim yok. Bir marka kurdum ama sonra çok yıprandım, üzüldüm. O defteri kapattım.

Baklavam var ama...

◊ Ne oldu?

Başta eğlence için atılmış küçük bir adımdı. Sonra çok büyüdü ve her ‘çok’ gibi değeri aşındı, sorumlulukları arttı ve benim çizgimden çıktı.

◊ Yıllar içinde çok kazık yediniz mi?

Benim hayattaki ilk işim kazık yemek, müzik hobim.

◊ Kim yapıyor size bunları?

Her yıl değişiyor! Başta üzülürdüm. Ama artık arkadaşlığı hak etmeyenleri hayatın merkezine koymuyorum.

◊ Pop müziğin kralları, kraliçeleri, prensleri, prensesleri çıkıyor. Siz bunların arasında nerede duruyorsunuz?

Onları Marvel’in süper kahramanları gibi görüyorum. Hayatın renkleri... Ama bazen ayarı kaçırıp gerçekten prenses olduklarını sanıyorlar.

◊ ‘Ben bir pop starım’ diyor musunuz?

17 yılda varlığını gösterebilen kaç kişi var, sayalım; benim ne olduğumun tam olarak karşılığı çıkar. Şarkılarımı bir basamak üste taşımak için her hafta bir kadına “Hayatımın kadını” demedim. bu yüzden daha fazlasını hak ediyorum.

◊ Dünyaca ünlü pop starlar sahnede, kliplerinde seksi danslarıyla, kaslarıyla karşımıza çıkıyor. Siz neden bu kadar ‘steril’siniz?

Benim de baklavalarım var. Sana gösterebilirim, sahnede gösterme ihtiyacı duymuyorum! Bu imaj nasıl yerleşti bilmiyorum ama o kadar cici bir çocuk değilim.

◊ Nasıl birisiniz peki?

Anlatılmaz, yaşanır. Çok eğlenen ve açık fikirli biri...

Bomba gibiyim!

◊ Magazinden bu kadar uzak durduğunuza hiç pişman oldunuz mu?

Aşkı dibine kadar yaşıyorum. Onlar yakalayamadıysa ben ne yapayım?

◊ Ama herkesi yakalıyorlar, sizi hiç biriyle el ele görmedik. Sahi aseksüel misiniz?

Aseksüel değilim, her şey yolunda. Bu toplumla paylaşabileceğim bir konu değil ama beni birileriyle görmemeniz, hayatımın siyah beyaz olduğu anlamına gelmiyor. Gürültü etmiyorum sadece. E, yüzüm gülüyor. Bomba gibiyim. Her anlamda kendini tatmin eden bir erkeğim.

◊ Âşık olmak sizi nasıl bir adam yapıyor?

Âşık olunca şaşıp kalıyorum. Bir ailem olsun diye hayaller kuruyorum ama buna cesaret edemiyorum.

◊ Neden?

Uzun süreli ilişkiler yaşadığımda çok üretim yapamadığımı fark ediyorum. Bazen aşktan kaçıyorum.

◊ Şimdi âşık mısınız, hayatınızda biri var mı?

Yeni bir deneme yaşıyorum diyebilirim. Sosyal medyadan tanıştık.

Hayat bana hep tükürdüklerimi yalattı

◊ Yıllardır bu sektördesiniz, 300’ün üzerinde şarkınız yayımlandı. Türk pop müziğinin bugününü nasıl değerlendiriyorsunuz?

Değerlendirmiyorum!

◊ Neden?

Yapılana pop müzik denemez de ondan.

◊ Ne tür müzik yapılıyor?

Arabesk. Ama ben arabeski arabesk olarak dinlemeyi seviyorum.

◊ Neden böyle oldu peki?

Geçen yaz Kenya’da safari yaptım. Orada yaşayanlar tezeklerden yapılmış evlerde kalıyordu ama hepsinin yüzü gülüyordu. Bir tane dertli şarkılarını duymadım. Bizim şarkılarımızdaki dertler kime gidiyor, merak ediyorum. Yaralı ya da mafyatik, vurmalı kırmalı sözler. Üst üste dinlesen kanser riskin olur. Gerçekten bunlara ihtiyacımız var mı?

◊ Sizin müziğinizin farkı ne?

Şükürler olsun, ben o çemberin içinde değilim. Deep sound’larda ilerlerken kendi coğrafyamın etnik tonlarını da kullandığım bir sentezle son beş yıldır kendi tarzımı yaşıyorum. Düzenlemesini kardeşim Berkay Turaç’ın yaptığı ‘Darmaduman’ da öyle bir şarkı oldu.

◊ Yıllar önce bir röportajınızda, “Single yapınca kendimi yarım hissediyorum” demişsiniz. Ama yeni şarkınız ‘Darmaduman’ bir single…

Hayat bana hep tükürdüklerimi yalattı. O dönemlerde büyük büyük konuşurdum. Şimdi dünya genelinde işler böyle.

Yeni şarkısının düzenlemesinde kardeşi Berkay Turaç’ın imzası var.

Hande’yle birbirimize sarılıp hüngür hüngür ağladık

◊ Hande Yener’le uzun süre küstünüz… Ne olmuştu?

Hande’yle yaşadığımız aslında tam bir artist küslüğüydü.

◊ Ne demek o?

Çok sevmekten başa gelen bir duygu sanırım. Hâlâ küslüğümüzün sebeplerini ortaya koyup doğru düzgün birbirimizin yüzüne bakıp konuşamıyoruz.

Artistlik zor iş!

◊ Nasıl barıştınız?

Trafik kazası geçirdik. Hande aradı, konuştuk. Sonra yüz yüze gelince birbirimize sarılıp hüngür hüngür ağladık ve bitti. Şimdi son albümü için birlikte çalışıyoruz.

◊ Kutsi’yle de uzun zaman küs kalmıştınız...

Evet. Dört yıl konuşmadık.

◊ Sorun sizde olabilir mi?

‘Çünkü ben geçimsizim’ dermişim! Hepimizde sorun var. Bu işi yapıp çok normal duramazsınız. Bir haftada haddinden fazla ünlüyle konuşuyorsun, şunu bilirsin, artistlik çok zor iş!

Eleştiriye değil haksızlığa tahammülüm yok

◊ Naim Dilmener geçen yaz çıkardığınız şarkı için, “Şarkı nedir, yanlış anlamış bu gençler” dedi. Siz de cevap verdiniz. Eleştiriye tahammülünüz yok mu?

Eleştiriye tahammülüm var. Haksızlığa tahammülüm yok.

◊ Serdar Ortaç’la kıyaslanmak mı kızdırdı?

Hayır. Serdar Ortaç en çok albüm satan müzisyenlerden. Ama iki şarkı arasındaki farkı bile ayırt edemeyecek birinin eleştirisine ne diyebilirim? Ben anaakım Türkçe poptan uzaklaşalı yıllar oldu. Onun bu cesaretimi fark etmesini isterdim.