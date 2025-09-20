Ben mağdurum ama siz de mağdursunuz

Haberin Devamı

Şimdi yine dönüp dolaşıp aynı yere geliyorsun diyeceksiniz ama ne yapayım, her gün monoton bir şekilde bu yaşanıyor! Hepimiz sadece X, Instagram, Facebook ve diğer birçok yerde görüntü, yazı ya da ne gerekiyorsa yayıyoruz, inanılmaz rakamlara da ulaştığımız oluyor ama nedense bir sonraki ya da birkaç gün sonraki hayata bakınca yine aynıyız. Sanal bir dünyada yaşamaya devam ediyoruz. Demek ki farkındalıklar da sanal oluyor. Sadece iki satır yazınca bitiyor mu? E, sen de aynı şeyi yapıyorsun diyeceksiniz ama başka bir şansım yok. İnanın ne arabam var ne de motorlu bir aracım. Sadece bir bastonum var tek Harun gücünde, onu bile sığdıramıyorum şu kaldırımlara. Mağdurum da mağdurum ve mağdur olan sadece ben ya da görmeyen diğerleri de değil, siz de mağdursunuz.



Kaldırıma park edenlerden dolayı polisten yardım istememden artık onlar da sıkıldılar. “Yine mi sen” diyorlar, artık sesimi de tanıyorlar. “Yine nereye araba çekmişler” diyorlar. Adres verip şikâyet oluşturduktan sonra devam ediyorum hayatıma ama aynı gün aynı yerden bir daha geçince bakıyorum ki o araba ya da başkası orada durmaya devam ediyor. Neden böyle bilmiyorum. Kimsenin işine gücüne dil uzatmak istemiyorum ama bu hep böyle devam ediyor.

Takipçi kalmayın

Ankara’da bir arkadaşımızın başına bir durum geldi; duran arabaya çarpmış kaldırımda yürürken, hafif yaralanmış ve maddi zarar görmüş. Birileri görüntüyü kaydetmiş, konu mahkemeye taşınacak. Paylaşım üstteki fotoğrafta var. İsterseniz takip edin ama sadece takipçi kalmayın. İllaki bulunduğunuz yerde benzeri olaylar yaşanıyordur.

Bahsi geçen arkadaşımızın yaşadığını haftada en az 3 defa yaşıyorum. Ben onun gibi dijital gözlük kırmadım ama ben de çok gözlük kırdım.Ara ara da kafamı kırdım hem fiziksel hem de mecaz olarak... Diğer yandan çok da ayna kırdım. Artık olur olmaz darbeden sarsılmıyorum, vücut da duruma göre kendini geliştiriyor. Mağdur olmak ya da mağdur etmek istemiyorum. Bu yüzden yoldan yürüyorum. Binlerce kör yoldan yürüyor. Günün birinde kaza sonucu ölürsek ‘Görmüyordu zaten, araba çarpmış’ deyip konuyu kaparız. Sadece körler değil, diğer gruplar da aynı...



Sosyal medya hesabından sadece olanları değil, yorumları da okumanızı tavsiye ederim. O zaman anlayacaksınız ne demek istediğimi. Herkes bir cümle destek oluyor, tamam da, peki bu araçlar kimin? Söz uçar, yazı kalırdı ama o bile artık yazıldığı yerde kalıyor, herkes günlük yaşamına ya da yalanına devam ediyor. Yorumlarda buluşmak üzere...