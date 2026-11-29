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Prestijli Grammy Ödülleri 7 Şubat’ta 69’uncu kez sahiplerini bulacak. 16 Kasım’da kimlerin hangi dalda ödüle aday gösterildikleri açıklandı. İngiliz şarkıcı ve şarkı sözü yazarı RAYE 11 dalda Grammy adayı oldu. ‘Yılın Albümü’, ‘Yılın Şarkısı’, ‘Yılın Şarkı Sözü Yazarı’ ve dahası... En fazla dalda aday gösterilen müzisyendi. RAYE adaylıkların açıklandığı anlarda yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından paylaştı. Evinin salonunda, koltukta annesiyle oturuyordu. Bir anda gözyaşlarına boğuldu... Takipçileri onu ilk kez sosyal medyada ağlarken 2021’de görmüştü. Ama o gün döktüğü gözyaşları mutluluktan değil, çaresizliktendi. Ve ilerleyen yıllarda anlaşıldı ki RAYE’in Külkedisi hikâyesinde o günün önemli yeri vardı...

Neler olup bittiğini anlamak için en başa dönelim. 29 yaşındaki RAYE, gerçek ismiyle Rachel Agatha Keen, Güney Londra’daki Tooting’de doğdu ve ailesi o küçükken şehrin tekinsiz bir mahallesi olarak bilinen Croydon’a taşındı. Dışarısı tehlikeliydi ama Keen ailesinin evinde müzik ve din hayatın önemli bir parçasıydı. Babası yerel kilisede ayinleri yönetirken annesi de koroda şarkı söylüyordu. BBC’ye o günleri anlatırken şöyle diyor RAYE: “Pazar ayinlerinden sonra babam piyanoda ilahi şarkılar çalmayı öğretirdi. Kucağına oturur ve ellerini iterdim ‘Ben kendim yapabilirim’ der gibi...”

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Baskı altında geçen yıllar

Müziğe yeteneği tartışmasızdı. 14 yaşında Amy Winehouse ve Adele’in de eğitim gördüğü BRIT School’a başladı. İki yıl sonra okulu bıraktı, kendi deyişiyle okul arkadaşları onun için fazla havalıydı. Ona müzik endüstrisinin kapılarını açansa ‘Hotbox’ adlı şarkısı oldu. Yetişkinliğe geçişin sancılarıydı şarkıda anlattığı... Parçayı dinleyen Years and Years grubunun solisti Olly Alexander onu Polydor plak şirketiyle buluşturdu ve uzun süren flört döneminin ardından RAYE ilk plak anlaşmasını imzaladı.

Ama işler hiç de istediği gibi gitmedi. Duygularını kelimelere döktüğü şarkıları, dinleyicileri tanıştırmak istediği bir dünyası vardı. Ama geldiği noktada ondan istenen dans müziği listelerine uygun şarkılar yapmasıydı. Yaratıcılığının baskılandığını düşündüğü bu ortamda giderek daha derine battığını hissediyordu. Sonunda 2021’de kameranın karşısına geçti ve sosyal medyada çaresizliğini “Albümümü şimdi yapmak istiyorum, lütfen, tek istediğim bu” diyerek dile getirdi. Bu çağrıdan sonra Polydor sanatçıyla sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

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RAYE o gün özgürlüğünü avuçlarının içine alıp yeni hayatına merhaba dedi. Son dönemde aynaya baktığında karşısında duran ve hiç de hoşuna gitmeyen kendiyle barışma vakti gelmişti. Şubat 2023’te ilk albümü ‘My 21st Century Blues’u yayımlandı. Caz, soul, gospel, R&B, pop... Artık tam da istediği müziği yapmaya başlıyordu. Bu albümdeki ‘Escapism’ şarkısı TikTok’ta viral oldu. Şarkıda RAYE duygusal anlarında kendini nasıl uyuşturduğunu anlatıyordu. Müzik endüstrisindeki sömürüye duyduğu öfke, yaşadığı cinsel saldırıların yarattığı kırılganlık, ayrılık acısına çare olarak gördüğü kaçış duygusu ilk albümdeki şarkıların adeta ruhuna sinmişti. ‘My 21st Century Blues’ bağımsız bir sanatçının ilk stüdyo albümü olmasına rağmen pek de rastlanmayan türden ciddi bir ticari başarı da yakaladı. Ödüller peş peşe geldi.

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Bu yıl yayımladığı ‘This Music May Contain Hope’ ise (Bu Müzik Umut İçerebilir) RAYE’in geldiği noktadaki içsel değişimini de özetler nitelikte. Albüm her şeyin yoluna gireceğine ilişkin umudu, hayal kırıklıklarıyla olgunca başa çıkmayı, aile gibi şefkat ve aidiyet hissettiren bağları anlatan şarkılardan oluşuyor. Bu albümdeki, küresel bir fenomene dönüşen ‘Where is My Husband!’ (Kocam Nerede!) şarkısına da ayrı paragraf açmak gerekiyor. Sanatçının eş arayışını mizahi bir dille anlattığı şarkının Spotify’da dinlenme sayısı 1 milyarı aşmış durumda. RAYE, Jimmy Fallon’ın sunduğu talk show programı The Tonight Show’da şakayla karışık “Belki bu şarkı gerçekten bir eş bulmama yardım eder diye düşündüm” demişti. Bildiğimiz kadarıyla hâlâ bekâr...

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Yedi BRIT ödüllü yıldız şimdi küresel bir süperstar olarak yerini sağlamlaştırma yolunda hızla ilerlerken Grammy ödüllerini de koltuğunun altına alıp yolculuğuna bu şekilde devam etmek istiyor.

Ekibinin başında anne ve babası var

◊ RAYE’in ekibini ebeveynleri Paul ve Sarah Keen yönetiyor. Kız kardeşleri Abby Lynn Keen ve Lauren Keen de müzisyen.

◊ Beyoncé, Charli XCX, John Legend, Ellie Goulding ve David Guetta şarkı yazdığı isimler arasında.

◊ Kadına şiddete ve tacize karşı sesini yükseltenlerden. Müzik endüstrisinin kadınlar için daha güvenli hale gelmesi için mücadele veriyor. ‘Ice Cream Man’ şarkısında, 17 yaşındayken kendisine cinsel saldırı gerçekleştiren müzik yapımcısından bahsetmişti.

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◊ RAYE turne konserlerinde 1940’lar ve 1950’lerin altın çağını anımsatan bir ihtişamı sahnesine taşıyor. Arkasındaki dev RAYE yazısı konserin ilerleyen saatlerinde RAVE (sabaha kadar süren dans partileri) oluyor ve ortam bir gece kulübüne dönüşüyor.