‘Belki de başarı, sadece soru sormaya devam edebilmektir’

Toplumsal meseleler ve düşünme biçimleri üzerine Instagram hesabında (@itsayseser) ve YouTube’da içerikler paylaşan Ayşe Eser’le (29) ilk kitabı ‘Neden Neden’ vesilesiyle buluştuk. Eser kitabında modern insanın zihnini kurcalayan soruların peşine düşüyor. ‘Neden’ sorusunu çoğaltarak okuru kendi iç dünyasıyla yüzleşmeye çağırırken tüketimden merak duygusunun kaybına ve onay arayışına kadar pek çok başlıkta düşünmenin kapısını aralıyor.

İçeriklerinizde “Neden” diye sıklıkla soruyorsunuz. Kitaptaki sorular için de “En çok merak ettiğim ilk 10 soru” demiştiniz. Seçimi neye göre yaptınız?

Yolculuğum çocukken sorduğum ‘Ben neden böyleyim’ sorusuyla başladı. Kitabın ilk sorusu da bu. 20’li yaşlarımın başında bir depresyon süreci geçirdim ve kendime sürekli aynı soruları sormaya başladım: ‘Yaptığım işi seviyor muyum’, ‘Kendimi mi arıyorum’... Bir noktada şunu fark ettim: Bu içsel hesaplaşmayı sadece ben yaşamıyorum. 20’li yaşlar aslında insanın ne istediğinden ziyade, ne olmak istemediğini anladığı o sancılı ama kıymetli dönemmiş.

Ne olmak istemediğini anlamak neden önemli?

Sevdiğimiz şeyler zamanla değişebilir. Ama neyi sevmediğimizi konuşarak kendimizi tanımlayabiliriz. Bazen ‘en çok sevdiğim’ dediğimiz şeyler, başkalarının bize sevdirdiği yanılsamalar olabiliyor.

Kendinizi arayışınız devam ediyor mu hâlâ?

Şu anki asıl meselem; sistemin bir parçası olmadan, sistemi eleştirebilmeyi öğrenmek. Anlam arayışı bitmez. Hayat, o arama sürecinin kendisi.

Şimdilerde kendinize en çok neyi soruyorsunuz?

Aile ve annelik üzerine sorular soruyorum. Özellikle annelik sürecinde o meşhur soruyu çok sordum: ‘Neden her şeye baştan başlamak istiyorum?’ Çocuğumu dünyadaki her şeyin önüne koymama rağmen, zaman zaman bu duyguyu yaşamak beni çok zorladı ve suçlu hissettirdi. Sonra fark ettim ki bu, birçok kadının yaşadığı ama dile getirmekten korktuğu bir duyguymuş. Hırslı biriyimdir ve kendime çok yüklenirim. Buna rağmen içimdeki o ‘Neden kendimi başarılı hissetmiyorum’ sorusunun cevabını hâlâ arıyorum. Belki de başarı, sadece o soruyu sormaya devam edebilmektir.

Bir içerik üreticisi olarak tekdüzelikten nasıl sıyrılıyorsunuz?

Hiçbir zaman bir soruyu sorup bırakmam. Herkes size bir şeyler anlatmaya çalışıyor; istatistikler, oranlar veriliyor. Ama asıl mesele, o verilerin arkasındaki ‘neden’i sormak. Başkalarının söylediğini tekrar etmek yerine kendi bakış açımı katmaya çalışıyorum.

Kitaptan sorular

Neden, neden sorusunu sormayı bıraktık?

Neden sürekli tüketiyorum?

Neden bazen baştan başlamak istiyorum?

Neden bir otoriteye ve onaya ihtiyaç duyuyorum?



‘Beklediğimden büyük bir karşılık buldu’

Neredeyse 1 milyona ulaşan bir takipçi kitleniz var. Bu süreç nasıl başladı ve nasıl devam ediyor?

2021’de ilk olarak İngilizce öğreterek başladım. O dönem daha çok ortaokul ve lise öğrencilerine hitap ediyordum. Bir noktada dil anlatmak bana yetmemeye başladı; toplumsal meseleler hakkında konuşmak istedim. Bu değişim beklediğimden çok daha büyük bir karşılık buldu.