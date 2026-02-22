Bedenimiz sinyal vererek bizi uyarıyor

Haberin Devamı

Birçoğumuz ani baş ağrısı yaşadığımızda “Bir ağrı kesici içeyim, geçer” diyoruz. Unutkanlıkta “Yaşlandık, ondan” diye geçiştiriyoruz. Fakat nöroloji uzmanlarına göre bunları dikkate almamak büyük hata. Time dergisinde yayımlanan bir haberde nörologlar hangi semptomların asla göz ardı edilmemesi gerektiğini anlatıyordu. Biz de Acıbadem Ataşehir Hastanesi nöroloji uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Uluç’a ve İstanbul Florence Nightingale Hastanesi nöroloji uzmanı Doç. Dr. Çiğdem Deniz’e sorduk: “Nörolojik hastalıkların erken sinyalleri olur mu, bunlar nelerdir ve ne yapmak gerekir?”

ALZHEIMER VE DEMANS

‘Beyin değişiklikleri 10-20 yıl önce başlıyor’

Hafıza, düşünme ve günlük yaşam becerilerinde ilerleyici kayıpla karakterize sendroma demans diyoruz. Alzheimer hastalığı demans vakalarının yüzde 60-70’inden sorumlu. Amerika’daki tıp merkezi Mayo Clinic’in araştırmalarına göre alzheimer’da beyin değişiklikleri hastalığın ortaya çıkmasından 10-20 yıl önce başlıyor. Klinik bulgular genellikle son 5-10 yılda fark ediliyor. En önemli erken belirtiler şunlar: Yeni öğrenilen bilgileri hızlıca unutma, aynı soruları defalarca sorma, zaman ve mekân algısının bozulması, kelime bulmakta zorlanma, konuşmanın yavaşlaması, eşyaları yanlış yerlere koyma veya bulamama, karar vermede sorun yaşama... (Prof. Dr. Kayıhan Uluç)

ANEVRİZMA

‘Eforla artan ağrılar söz konusu’

Beyindeki kan damarlarında oluşan baloncuklara anevrizma diyoruz. Anevrizma çoğunlukla tesadüfen bulunuyor. Bazı hastalarda tekrarlayan ve eforla artan baş ağrısı, gözkapağı düşmesi, çift görme, göz arkasında ağrı gibi belirtiler olabiliyor. Hayati tehlike anevrizma patladığında ortaya çıkıyor. En önemli belirtisi ani başlayan, çok şiddetli, yıldırım gibi baş ağrısı. Hastalar “Hayatımda yaşadığım en şiddetli ağrı” diye tarif ediyor. Bulantı, kusma eşlik ediyor. Boyun sertleşiyor, hasta başını öne eğemiyor. Işığa duyarlılık artıyor, bilinç kaybı olabiliyor. Bu belirtilerde acilen 112 aranmalı. (Prof. Dr. Kayıhan Uluç)

BEYİN KANAMASI

‘Tansiyon bir hafta düşmeyebiliyor’

Genellikle ani gelişen bir durum ama beyin kanaması öncesinde tansiyon yüksekliği yaşanabiliyor. Eğer bir hafta boyunca tansiyon düşmüyorsa buna çok dikkat etmek gerekiyor. Ani gelişen bilinç bulanıklığı, baş ağrısı, kusma, ense sertliği ve nöbet gibi klinik bulgular beyin kanaması şüphesi yaratıyor. Beyin kanaması esnasında başı soğuk suya tutmak kesinlikle yapılmaması gereken bir hareket. Bu durumda acilen 112 aranmalı. (Doç. Dr. Çiğdem Deniz)

EPİLEPSİ

‘Tuhaf kokular alınabilir’

Hastalar nöbetten önce ‘aura’ denilen belirtiler yaşıyor. Mideden yükselen huzursuzluk verici bir duygu, korku ve dejavu hissi olabiliyor. Hasta sabit veya yanıp sönen ışıklar görebiliyor, tuhaf kokular alabiliyor. Baş dönmesi, denge kaybı, halüsinasyon olabiliyor. Absans nöbetinde kişi birkaç saniyeliğine donup kalıyor. Elde seğirme, konuşmada anlık bozulma görülebiliyor. Büyük nöbetlerde ani bilinç kaybı, kasılma, ağız köpürmesi oluyor. (Prof. Dr. Kayıhan Uluç)

MULTIPL SKLEROZ (MS)

‘Tek gözde ani görme kaybı’

Genellikle 20-40 yaş arasında başlıyor ve ani atakla kendini gösteriyor. En sık ilk belirti tek gözde ani, ağrılı görme kaybı. Çift görme, bir kol veya bacakta uyuşma, karıncalanma, güçsüzlük, dengesizlik ve baş dönmesi yaşanabiliyor. Boyun öne eğildiğinde sırtta elektrik çarpması hissi oluyor. Yorgunluk hissediliyor, idrar kontrolünde sorun başlayabiliyor. Erken tedavi MS’te kalıcı hasarı önlüyor. (Prof. Dr. Kayıhan Uluç)

İNME

‘Konuşma anlaşılmayabilir’

Geçici iskemik atak (TIA) dediğimiz durum büyük inmenin uyarıcısı. Genellikle 24 saat içinde kendiliğinden düzeliyor ancak TIA geçirenlerin yaklaşık beşte biri üç ay içinde kalıcı inme geçiriyor. Üç temel belirtiye dikkat etmek gerekiyor: Yüzde bir tarafa doğru kayma, konuşmanın anlaşılmaması ve kolda kuvvetsizlik. Ayrıca elde, bacakta, vücudun tek ya da her iki yanında güç kaybı; ani körlük veya görme azalması, denge problemleri, çift görme, istem dışı kasılmalar, hafıza sorunları, sara nöbeti, dayanılmaz şiddette baş ağrıları olabiliyor. (Prof. Dr. Kayıhan Uluç)

PARKINSON

‘Koku almada kayıp yaşanabilir’

Motor becerilerin bozulmasından 5-20 yıl önce bazı semptomlar yaşanıyor. Bunları tahmin etmek güç ama parkinson’da şu belirtiler görülebiliyor: Koku almada kayıp, kabızlık, REM uykusu davranış bozukluğu, depresyon, anksiyete, yorgunluk. Parkinson’un gerçek klinik bulgularıysa hareketlerde yavaşlama, yüz mimiklerinin azalması, yürürken kolların harekete katılmaması ve eklemlerde sertlik oluşmasıdır. (Doç. Dr. Çiğdem Deniz)