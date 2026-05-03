Bedeni, onun oyun sahası

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 03, 2026 07:00

Almanya’da yaşayan çağdaş sanatçı Mehtap Baydu, Türkiye’deki ilk kurumsal solo sergisi ‘Seni Sevmek Çok Zor!’da bedeninin kafa, kol, bacak, göğüs, sırt ve omuz gibi farklı kısımlarından aldığı kalıpları birbirine eklemleyerek bir sanat eserini adeta ‘ayağa kaldırıyor’...

Performans, heykel, fotoğraf ve video gibi farklı disiplinlerdeki üretimleriyle tanınan Mehtap Baydu’nun Türkiye’deki ilk kurumsal solo sergisi ‘Seni Sevmek Çok Zor!’ Arter’de ziyarete açıldı. Sergi alanına girer girmez Nobel ödüllü yazar Han Kang’ın ‘Sevgilinin Soğuk Elleri’ romanının zihnimize kazıdığı şu soru  geliyor aklımıza: “Bizi insan yapan şey etten kemikten bedenimiz mi yoksa geride bıraktığımız boşluk mu?”

Bedenini bir deney ve oyun sahasına dönüştüren sanatçı, sergisinde çoğaltma, parçalama, iz bırakma ve üst üste getirme yoluyla inşa ettiği kapsayıcı ve kolektif bir bedeni hayata geçiriyor. ‘Wirbelsäule’ (Omurga Sütunu), sanatçının kendi bedeninden aldığı kalıpları birbirine eklemleyerek ve iç içe geçirerek oluşturduğu 4 metre yüksekliğinde bir sütundan oluşuyor. Eser bir araya gelme ve parçalanma gibi karşıt görünen güçleri birlikte ele alıyor.

Sanatçının ‘Ben ve Her Şey Arasındaki Mesafe’ adlı eseriyse sürüngenlerin ve böceklerin büyüme evrelerinde geride bıraktıkları dış zarı hatırlatıyor. Sanatçının tüm bedeninden alınan kalıbı, sergi alanında süzülen bir silüet olarak karşımıza çıkıyor.

‘Otoportre: Birdirbir’ serisini oluşturan heykellerse mesafe, kimliklerarası geçiş ve dönüşümün bir metaforu olarak sergide görülebilir. Serinin üretimi sırasında çekilen videodaysa Baydu, bedeninin havada asılı kaldığı ve atkuyruğunun yerçekimine direndiği anın kamera tarafından yakalanması için bir ritim eşliğinde hareketi tekrarlıyor. 

Bedeni toplumsal, politik ve simgesel bir alan olarak ele alan Mehtap Baydu’nun eserleri 15 Kasım’a kadar Arter’de ziyarete açık olacak.

Nefes performansı...

Mehtap Baydu 2019’da Berlin’de kamusal alanda gerçekleştirdiği ‘Nefes’ (Atem) performansını sergi kapsamında bu kez Arter’de yani bir sanat kurumunda tekrarlıyor. Baydu olduğu alanın hacmiyle bire bir aynı ölçülerde bir balona üfleyerek nefesine somut bir varlık kazandırıyor. Balonun hacmi genişlerken sanatçının hareket alanı daralıyor. ‘Nefes’ performansı mayıs ortasına kadar belirli sürelerle tekrarlanacak.

