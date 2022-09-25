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Tüm dünyada sağlıklı yaşamı tehdit eden sağlık sorunları arasında ilk sırada olan kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı sağlamak amacıyla 29 Eylül ‘Dünya Kalp Günü’ olarak belirlendi. Günlük yaşamımızda farkında olmadan yaşadığımız stres, yediklerimiz, alışkanlıklarımız ve hatta duygu durumumuz bile kalp sağlığımızı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Rıfat Eralp Ulusoy “Kan basıncı yüksekliği, şeker hastalığı ve uyku bozukluğuyla ilgili sorunları derhal ve keskin bir şekilde tedavi etmek kalp sağlığı açısından son derece gerekli” diyor.



1Stresi yönetememek

*Kardiyoloji ilminde hastalarımızı A ve B tipi kişilikler olarak ayırırız. A tipi kişiler gergin, asabi, ve tepkileri orta-yüksek düzeyde olanlardır. B tipi kişilikse daha sakin, daha sabırlıdır. Yapılan çalışmalar bize A tipi kişilerde koroner damar ve kalp krizi riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

*Stresli ruh hali böbreküstü bezlerinin sürekli kortizol ve adrenalin salgılamasına neden olur, bu da kalp-damar sistemi üzerinde gerginlik

yaratır.



2 Çok fazla elektronik cihaz kullanımı

*Elektronik cihazların aşırı kullanımı obezite, hipertansiyon ve kalp hastalıklara gibi kronik hastalıklara zemin hazırlayabilir. Yarattığı odaklanma sorunları, uyku bozuklukları ve kronik yorgunluksa enerjimizi etkiler.



3 Yakınlarımıza yeterince zaman ayırmamak

*Ailemiz ve sevdiklerimizle geçirdiğimiz zamanın verdiği mutluluk, vücudumuzun karşılaştığı stresi azaltır.

*Bu mental iyilik hali, bedenimizin sağlıklı hormonal ve dolaşım dengesi için de yararlıdır. Beden ve ruh dengesini gözeterek kalp sağlığımızı da korumuş oluruz.



4 Hareketsiz ve izole bir yaşam sürmek

*Yalnızlık ve sosyal ortamdan uzak, hareketsiz bir yaşam hem kardiyovasküler hastalıkların hem demans (bunama) dediğimiz klinik durumların daha çok ortaya çıkmasına sebep olur.

*Sosyal ortamlarda bulunmanın, ruh sağlığı anlamında kendini iyi hissetmenin daha sağlıklı ve genç kalmayı da beraberinde getirdiğini hatırlamalıyız.



5 Sigara ve alkol tüketimi, sağlıksız beslenme

*Alkol tüketiminin kalp ritim bozukluğu, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği gibi durumlar yaratabildiği biliniyor.

*Sigara içmek de akciğer kapasitesinde azalma, kronik akciğer hastalıkları ve kalp- damar tıkanıklıkları gelişimini kolaylaştırır.

*Taze sebze ve meyveleri, bakliyat grubu besinleri, tahılları ve yine hayvansal ürünleri dengeli bir şekilde tüketmeye ve bu oranı korumaya özen göstermeliyiz.

*Her gün en az 2.5 litre su içmeliyiz. Az yağlı, özellikle hayvansal yağlardan, margarin türü uzun zincirli ve doymuş yağlardan uzak şekilde beslenmek kalp sağlığı açısından daha uygun olacaktır.



6 Maddi açıdan stres altında hissetmek

*Günümüzde en önemli hastalık oluşturma potansiyeli yaratan durumlardan biri de maddi konularda yaşanan stres ve anksiyetedir.

*Uyku bozuklukları, gerginlik, odaklanma sorunları ve kan basıncında oynamalar, hatta felç, kalp-damar tıkanıklıkları gibi çeşitli klinik sonuçlar yaratabilir.



7 Kişisel gelişime gereken önemi vermemek

*Kişinin kendisine yatırım yapması sağlıklı ve refah bir hayat sürülebilmesi açısından önemlidir.