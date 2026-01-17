Bebek’te amatörler, Arnavutköy’de profesyoneller...

Haberin Devamı

Kar yağınca genellikle ne yapılır? Hemen yanan bir şömine bulunur, önünde fotoğraf çektirilir. Şimdiyse ilk kar tanesi daha yere düşerken denize girmek için soluğu Bebek Parkı’nın önünde alanlar var. Eskiden de sabahın erken saatlerinde aynı yerde denize girenler oluyordu. Ama geçen yaz sosyal medya sayesinde iyice popüler oldu, adeta bir halk plajına dönüştü. Havanın soğuması insanları durdurmuyor. Hâlâ Instagram’ın keşfet bölümünde denize girenlerin paylaşımlarına rastlamak mümkün.

Tabii bu görüntüler akla Boğaz hattında, özellikle de kış aylarında denize girmenin ne kadar güvenli olduğu sorusunu getiriyor. Yanıtlara geçmeden önce bir durum tespiti yapalım: Bebek-Arnavutköy arasında üç yerde denize giriliyor. Bebek’te daha çok amatörler oluyor. Aralarında düzenli gelenler kadar sırf sosyal medyada paylaşım yapmak için katılanlar da var. Hemen biraz ileride Çamlıbahçe olarak adlandırılan bölümse adeta özel bir plaj gibi. Burada yüzmeyi hayatlarının bir parçası haline getirenler toplanıyor çoğunlukla. Birbirlerini tanıyor, hem yüzüyor hem de sosyalleşiyorlar. Arnavutköy Akıntı Burnu’ndaysa profesyonel yüzücüleri görüyoruz. Onlar adeta doğaya meydan okuyorlar. Amaçları akıntıya karşı yüzmenin bir branş olmasını sağlamak.

Sosyalleşme zamanı

Hafta içi ilk olarak Bebek Parkı’na uğruyoruz. Hava buz gibi. Denizden yeni çıkan 50 yaşındaki Orhan Bey’e (Temurtaş) rastlıyoruz. Bebek’te denize girerken paylaşımlar yapan Aydın Aydıner’i sosyal medyada gördükten sonra haftada bir gelmeye başlamış. “Denize girince bütün dertlerim, tasalarım yok oluyor” diyor. “Burası yüzmek için pek uygun değil” diyen Orhan Bey, kışın suda 5-10 dakika duruyor, çıkıp dinleniyor, tekrar giriyor.

Arnavutköy’e doğru 200 metre kadar yürüyüp bu kez Çamlıbahçe’ye ulaşıyoruz. Denize girecek yüzücüleri hazırlık yaparken yakalıyoruz. 37 yaşındaki Sinan Esin yaklaşık bir yıldır soğuk denizde yüzüyor. Diğer yüzücülerin kıyıda sohbet edip neşeli bir şekilde vakit geçirdiklerini görünce bu topluluğun bir parçası olmak istemiş. Önce kışın denize girmenin mantıklı olmadığını düşünmüş, ama girdikten sonra ruhen ve bedenen çok faydasını görmüş. Soğuk denize alışması kademeli olmuş. Önce evde soğuk duş almış birkaç dakika sürecek şekilde, vücudunu alıştırmış. Sonra yavaş yavaş denizde kalma süresini uzatmış. Aynı yerde yazın haftanın 5 günü 1 saat, kışın 2-3 gün 10 dakikayı aşmayacak şekilde yüzüyor.

Biz konuşurken 79 yaşındaki Gürcan Ertuğrul aramıza katılıyor. Gürcan Bey doğma büyüme Kuruçeşmeli. Hayatı boyunca Boğaz’da denize girmiş, diz dönmesi sorunu yaşadığı için “Şimdilik sezonu kapattık” diyor. Ama arkadaşlarını yalnız bırakmıyor, gelip onları ziyaret ediyor. Gürcan Bey bugüne kadar denizde hiç tehlike atlatmamış ama 4-5 can kurtardığını söylüyor: “Burada ters akıntı var. Bunu bilmeyen bocalar, panikler. Nitekim 4-5 kişiyi o vaziyette kurtardık. Paniklemeyeceksin. Kendini bırakacaksın suyun akışına.” Yaz-kış yüzmenin sağlık açısından kendisine olan yararını da şöyle anlatıyor: “Söylemesi ayıp, arkadaşlarımın yanında en dinçleri benim. Arkadaşlarım koltuk değnekleriyle yürüyor. Kaç arkadaşım rahmetli oldu. ‘Denize girin, kendinize bakın’ dedim ama dinletemedim.”

Çamlıbahçe’den sonraki son durağımız Arnavutköy Akıntı Burnu. Yaklaşık 8 senedir Akıntı Burnu’nda yüzen Ramazan Türkanoğlu ve Samet Katar’la buluşuyoruz. Ramazan Türkanoğlu 6 yaşından beri denizde, profesyonel yüzücü. Tam bir deniz tutkunu. Samet Katar da yüzme antrenörü ve kişisel spor hocası. Türkanoğlu’nun deyişiyle yılın ‘365 gününün 360’ı aynı yerde yüzüyorlar. Aralarına zaman zaman başka yüzücüler de katılıyor ya da sosyal medyadan görüp gelenler oluyor. Arnavutköy Akıntı Burnu’nu seçmelerinin nedeni Boğaz’ın meşhur akıntısı. Karadeniz, Marmara Denizi’nden 40 santim daha yüksekte. Boğaz’da kuzeyden poyraz esince üst akıntı da hızlanıyor. Türkanoğlu bu konuda şu bilgileri veriyor: “Biz akıntıya karşı yüzüyoruz. Dayanıklılık ve güç isteyen zor bir spor. İnsanlar da sosyal medyadan görüp, merak edip denemek istiyor. Boğaz’daki akıntıyı iyi bilmek gerekiyor. Biz yazın günde ortalama 2 saat yüzüyoruz. Kıyıya yakın bölümde akıntı daha hafif. Burada yüzmek de kolay. Ortalara gittikçe zorlaşıyor. Denizin ortasında akıntı çok güçlü, zaten o bölgede akıntıya karşı kulaç attığınızda yerinizde sayıyorsunuz, ilerleyemiyorsunuz. Geçenlerde amatör bir yüzücü arkadaşımız açıkta, akıntıya karşı yüzmeye çalışınca çok yoruldu, onu kıyıya biz çektik. Bir yandan da Boğaz trafiği var. Yüzerken gemileri, tekneleri, etrafı iyi kollamak gerekiyor. Akıntıya kapılan kişinin akıntıya karşı yüzmek yerine kendini bırakması daha sağlıklı. O akıntı onu bir yerden kıyıya çıkaracaktır.”

Samet Katar, Bebek tarafında bir de girdaplar (deniz suyunun bir eksen çevresinde dönme hareketi) olduğunu söylüyor. Onların yerini bilmek gerekiyor: “Girdim, o zaman yüzeyim demeyin. Akıntıdan dolayı hangi yöne gittiğinizin farkında olmazsınız. O yüzden risklidir.”

Kış aylarında deniz suyunun soğuk olması da bir risk. Nelere dikkat edilmesi gerektiğini Türkanoğlu şöyle anlatıyor: “Kışın deniz sıcaklığı ortalama 10-11 derece. Son dönemde soğuk suya girmek trend oldu. Bilinçsiz şekilde yapanlar var. Hipotermiye girebiliyorlar. Önce suda kendilerini iyi hissediyorlar ama çıktıklarında bilinç kaybı, konuşamama gibi durumlar olabiliyor. 1-2 saat normale dönemiyorlar. Mutlaka girmek isteyenlerin denizde 2 dakikadan fazla kalmamaları lazım.”

İki yüzücü de denizden çıkınca rüzgâra maruz kalınmamalı diyor. Vücudun normal ısısına dönmesi için hemen kurulanıp giyinilmesi gerektiğini söylüyorlar. Boğaz’ın suyu temiz mi derseniz, konuştuklarımız yüzerken denizin dibinin göründüğünü söylediler.

Boğaz’da denize gireceklere...

Soğuk suya vücudu alıştıra alıştıra girin. Suda sıcaklığa alıştığınızı düşünseniz de uzun süre kalmayın.

Balıklama atlamayın. Bazen akıntıyla demir parçaları vb. gelebiliyor kıyıya.

Akıntıya ve girdaplara dikkat edin.

Vapur hattında kesinlikle denize girmeyin.

Çıkar çıkmaz kurulanın ve giysilerinizi değiştirin.