Bayramın tadı sofrada çıkar
Ramazan Bayramı kısıtlamaların gölgesinde geçti ama bu cuma başlayacak Kurban Bayramı’nda, tabiiki tedbirlerle, sevdiklerimize kavuşacağız. Belki başında uzun uzun oturamasak bile güzel bir bayram sofrası kurabileceğiz. Lezzetli bir bayram için şeflerden menü önerileri ve tarifler aldık.
Geçen bayram evlerimizdeydik. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle ziyaretler olmadı, bayram sofraları kurulmadı. Bu cuma başlayacak Kurban Bayramı’nda ise kısıtlama yok, tedbir var. Bu kez sevdiklerimizle olabileceğiz ama ‘mesafeli’ bir bayram geçireceğiz. Ama bu mesafe lezzetli yemekleri paylaşamayacağımız anlamına gelmiyor. Özlediğimiz sofralar daha da güzelleşsin diye tanınmış şeflere danıştık. Bize hem örnek menüler hem de bayramlık tarifler verdiler.
MALZEMESİ BOL KUZU MUTANCANA
Sarı Restaurant’ın şefi Aziz Tanrıkulu’ndan...
Başlangıç
- Gâvurdağı salatası
- Yoğurtlu semizotu
Ana yemek
- Mutancana: Pirinç pilavı eşliğinde
NE LAZIM?
- 800 gr kuzu eti
- 100 gr arpacık soğanı
- 50 gr soyulmuş iç badem
- 50 gr kuru kayısı
- 30 gr razaki üzüm
- 50 gr kurutulmuş mürdümeriği
- 50 gr kuru incir
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı bal
- Tuz
- 2 su bardağı ılık su
- 2 çay kaşığı sumak
NASIL YAPARIM?
Tencerede erittiğiniz tereyağına eti ilave edin ve suyunu çekinceye kadar ara ara karıştırarak kavurun. Ufak doğranmış soğanları ekleyip 2-3 dakika daha kavurun. Ilık suyu ekleyin ve kısık ateşte 45 dakika pişirin. Üzümü, mürdümeriğini, balı ve tuzu ilave edin ve ardından beş dakika daha pişirin. Başka bir tavada sıcak suda haşlanmış badem, jülyen doğranmış incir ve kayısıyı soteleyin. Üst kısmı kekik ile süsleyin. Kuzu mutancanayı, pirinç pilavıyla birlikte servis edin.
BU FASULYE BAŞKA FASULYE
Şef Müge Ergün’den...
Başlangıç
- Yoğurtlu, tahinli semizotu salatası
- Yeşil zeytinli, taze kekikli, anasonlu domates salatası
Ana yemek
- Köz patlıcanlı, zeytinyağlı fasulye
- Enginarlı, otlu uzun pişmiş kuzu kol
Tatlı
- Çilekli muhallebi
NE LAZIM?
- 2 adet közlenmiş patlıcan
- 2 adet küp doğranmış soğan
- 2 adet küp doğranmış domates
- Tuz
- Karabiber
- Zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı şeker
- 1 kg ayıklanmış fasulye
NASIL YAPARIM?
Tencere içine zeytinyağını koyduktan sonra tuz, karabiber, soğan ve şekeri ekleyip kavurmaya başlayın. Daha sonra içine fasulye ve domatesleri atın. Kaynadıktan sonra altı kısık bir şekilde 30-35 dakika pişirin. İçine közlenmiş patlıcanları ekleyin. Buzdolabında beklettikten sonra yemenizi tavsiye ederim.
BAYRAM BAKLAVASIZ OLMAZ
Amanruya Restoran’ın şefi Cihan Beyit’ten..
Başlangıç
- Ege usulü karpuz salatası:Kuşkonmaz, Ezine peyniri, kuzukulağı, arapsaçı, semizotu, zeytinyağı-limon sos
Ana yemek
- Fırında kuzu but: Fırınlanmış pancar, arpa şehriye pilavı
Tatlı
- Ev yapımı baklava
NE LAZIM?
- 8 baklava yufkası
- 1 limon
- 300 gr tereyağı
- 2 su bardağı şeker
- 2 su bardağı su
- 200 gr vanilyalı dondurma
- 1.5 çay bardağı pudraşekeri
- 125 gr dövülmüş antepfıstığı
- 200 gr antepfıstığı içi
- 200 gr kaymak
NASIL YAPARIM?
Yufkaları erittiğiniz tereyağıyla yağlayın. Şeker ve suyu kaynatın. Kaynayınca içine yarım limonu sıkın. Kaymak, pudraşekeri ve toz antepfıstığını bir kapta krema haline gelene kadar karıştırın. İç antepfıstıklarını ekleyerek yufkaları burma şeklinde sarın. 200 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika boyunca altın rengi alana kadar kızartın. Şerbeti sıcakken dökün. Sunum sırasında üzerine biraz daha toz antepfıstığı dökün, yanında dondurmayla servis edin.
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