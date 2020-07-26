Bayramın tadı sofrada çıkar

Geçen bayram evlerimizdeydik. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle ziyaretler olmadı, bayram sofraları kurulmadı. Bu cuma başlayacak Kurban Bayramı’nda ise kısıtlama yok, tedbir var. Bu kez sevdiklerimizle olabileceğiz ama ‘mesafeli’ bir bayram geçireceğiz. Ama bu mesafe lezzetli yemekleri paylaşamayacağımız anlamına gelmiyor. Özlediğimiz sofralar daha da güzelleşsin diye tanınmış şeflere danıştık. Bize hem örnek menüler hem de bayramlık tarifler verdiler.

MALZEMESİ BOL KUZU MUTANCANA

Sarı Restaurant’ın şefi Aziz Tanrıkulu’ndan...

Başlangıç

Gâvurdağı salatası

Yoğurtlu semizotu

Ana yemek

Mutancana: Pirinç pilavı eşliğinde

NE LAZIM?

800 gr kuzu eti

100 gr arpacık soğanı

50 gr soyulmuş iç badem

50 gr kuru kayısı

30 gr razaki üzüm

50 gr kurutulmuş mürdümeriği

50 gr kuru incir

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı bal

Tuz

2 su bardağı ılık su

2 çay kaşığı sumak

NASIL YAPARIM?

Tencerede erittiğiniz tereyağına eti ilave edin ve suyunu çekinceye kadar ara ara karıştırarak kavurun. Ufak doğranmış soğanları ekleyip 2-3 dakika daha kavurun. Ilık suyu ekleyin ve kısık ateşte 45 dakika pişirin. Üzümü, mürdümeriğini, balı ve tuzu ilave edin ve ardından beş dakika daha pişirin. Başka bir tavada sıcak suda haşlanmış badem, jülyen doğranmış incir ve kayısıyı soteleyin. Üst kısmı kekik ile süsleyin. Kuzu mutancanayı, pirinç pilavıyla birlikte servis edin.

BU FASULYE BAŞKA FASULYE

Şef Müge Ergün’den...

Başlangıç

Yoğurtlu, tahinli semizotu salatası

Yeşil zeytinli, taze kekikli, anasonlu domates salatası

Ana yemek

Köz patlıcanlı, zeytinyağlı fasulye

Enginarlı, otlu uzun pişmiş kuzu kol

Tatlı

Çilekli muhallebi

NE LAZIM?

2 adet közlenmiş patlıcan

2 adet küp doğranmış soğan

2 adet küp doğranmış domates

Tuz

Karabiber

Zeytinyağı

1 yemek kaşığı şeker

1 kg ayıklanmış fasulye

NASIL YAPARIM?

Tencere içine zeytinyağını koyduktan sonra tuz, karabiber, soğan ve şekeri ekleyip kavurmaya başlayın. Daha sonra içine fasulye ve domatesleri atın. Kaynadıktan sonra altı kısık bir şekilde 30-35 dakika pişirin. İçine közlenmiş patlıcanları ekleyin. Buzdolabında beklettikten sonra yemenizi tavsiye ederim.

BAYRAM BAKLAVASIZ OLMAZ

Amanruya Restoran’ın şefi Cihan Beyit’ten..

Başlangıç

Ege usulü karpuz salatası:Kuşkonmaz, Ezine peyniri, kuzukulağı, arapsaçı, semizotu, zeytinyağı-limon sos

Ana yemek

Fırında kuzu but: Fırınlanmış pancar, arpa şehriye pilavı

Tatlı



Ev yapımı baklava

NE LAZIM?

8 baklava yufkası

1 limon

300 gr tereyağı

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

200 gr vanilyalı dondurma

1.5 çay bardağı pudraşekeri

125 gr dövülmüş antepfıstığı

200 gr antepfıstığı içi

200 gr kaymak

NASIL YAPARIM?

Yufkaları erittiğiniz tereyağıyla yağlayın. Şeker ve suyu kaynatın. Kaynayınca içine yarım limonu sıkın. Kaymak, pudraşekeri ve toz antepfıstığını bir kapta krema haline gelene kadar karıştırın. İç antepfıstıklarını ekleyerek yufkaları burma şeklinde sarın. 200 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika boyunca altın rengi alana kadar kızartın. Şerbeti sıcakken dökün. Sunum sırasında üzerine biraz daha toz antepfıstığı dökün, yanında dondurmayla servis edin.