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Hürriyet
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Hürriyet Pazar
Melis YILMAZ / melis.yilmaz@hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 26.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Bayramın tadı sofrada çıkar

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Bayramın tadı sofrada çıkar
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Ramazan Bayramı kısıtlamaların gölgesinde geçti ama bu cuma başlayacak Kurban Bayramı’nda, tabiiki tedbirlerle, sevdiklerimize kavuşacağız. Belki başında uzun uzun oturamasak bile güzel bir bayram sofrası kurabileceğiz. Lezzetli bir bayram için şeflerden menü önerileri ve tarifler aldık.

Geçen bayram evlerimizdeydik. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle ziyaretler olmadı, bayram sofraları kurulmadı. Bu cuma başlayacak Kurban Bayramı’nda ise kısıtlama yok, tedbir var. Bu kez sevdiklerimizle olabileceğiz ama ‘mesafeli’ bir bayram geçireceğiz. Ama bu mesafe lezzetli yemekleri paylaşamayacağımız anlamına gelmiyor. Özlediğimiz sofralar daha da güzelleşsin diye tanınmış şeflere danıştık. Bize hem örnek menüler hem de bayramlık tarifler verdiler.

MALZEMESİ BOL KUZU MUTANCANA
Sarı Restaurant’ın şefi Aziz Tanrıkulu’ndan...

Bayramın tadı sofrada çıkar

Başlangıç

  • Gâvurdağı salatası
  • Yoğurtlu semizotu

Ana yemek

  • Mutancana: Pirinç pilavı eşliğinde

NE LAZIM?

  • 800 gr kuzu eti
  • 100 gr arpacık soğanı
  • 50 gr soyulmuş iç badem
  • 50 gr kuru kayısı
  • 30 gr razaki üzüm
  • 50 gr kurutulmuş mürdümeriği
  • 50 gr kuru incir
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı bal
  • Tuz
  • 2 su bardağı ılık su
  • 2 çay kaşığı sumak

NASIL YAPARIM?

Tencerede erittiğiniz tereyağına eti ilave edin ve suyunu çekinceye kadar ara ara karıştırarak kavurun. Ufak doğranmış soğanları ekleyip 2-3 dakika daha kavurun. Ilık suyu ekleyin ve kısık ateşte 45 dakika pişirin. Üzümü, mürdümeriğini, balı ve tuzu ilave edin ve ardından beş dakika daha pişirin. Başka bir tavada sıcak suda haşlanmış badem, jülyen doğranmış incir ve kayısıyı soteleyin. Üst kısmı kekik ile süsleyin. Kuzu mutancanayı, pirinç pilavıyla birlikte servis edin.

BU FASULYE BAŞKA FASULYE
Şef Müge Ergün’den...

Bayramın tadı sofrada çıkar

Başlangıç

  • Yoğurtlu, tahinli semizotu salatası
  • Yeşil zeytinli, taze kekikli, anasonlu domates salatası

Ana yemek

  • Köz patlıcanlı, zeytinyağlı fasulye
  • Enginarlı, otlu uzun pişmiş kuzu kol

Tatlı

  • Çilekli muhallebi

NE LAZIM?

  • 2 adet közlenmiş patlıcan
  • 2 adet küp doğranmış soğan
  • 2 adet küp doğranmış domates
  • Tuz
  • Karabiber
  • Zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 kg ayıklanmış fasulye

NASIL YAPARIM?

Tencere içine zeytinyağını koyduktan sonra tuz, karabiber, soğan ve şekeri ekleyip kavurmaya başlayın. Daha sonra içine fasulye ve domatesleri atın. Kaynadıktan sonra altı kısık bir şekilde 30-35 dakika pişirin. İçine közlenmiş patlıcanları ekleyin. Buzdolabında beklettikten sonra yemenizi tavsiye ederim.

BAYRAM BAKLAVASIZ OLMAZ
Amanruya Restoran’ın şefi Cihan Beyit’ten..

Bayramın tadı sofrada çıkar

Başlangıç

  • Ege usulü karpuz salatası:Kuşkonmaz, Ezine peyniri, kuzukulağı, arapsaçı, semizotu, zeytinyağı-limon sos

Ana yemek

  • Fırında kuzu but: Fırınlanmış pancar, arpa şehriye pilavı

Tatlı

  • Ev yapımı baklava

NE LAZIM?

  • 8 baklava yufkası
  • 1 limon
  • 300 gr tereyağı
  • 2 su bardağı şeker
  • 2 su bardağı su
  • 200 gr vanilyalı dondurma
  • 1.5 çay bardağı pudraşekeri
  • 125 gr dövülmüş antepfıstığı
  • 200 gr antepfıstığı içi
  • 200 gr kaymak

NASIL YAPARIM?

Yufkaları erittiğiniz tereyağıyla yağlayın. Şeker ve suyu kaynatın. Kaynayınca içine yarım limonu sıkın. Kaymak, pudraşekeri ve toz antepfıstığını bir kapta krema haline gelene kadar karıştırın. İç antepfıstıklarını ekleyerek yufkaları burma şeklinde sarın. 200 derecede ısıtılmış fırında 10 dakika boyunca altın rengi alana kadar kızartın. Şerbeti sıcakken dökün. Sunum sırasında üzerine biraz daha toz antepfıstığı dökün, yanında dondurmayla servis edin.

 

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