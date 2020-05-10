Basketbol mu oynasam, balÄ±k mÄ± tutsam?

20 yaÅŸ altÄ± sevindi ama artÄ±k arkadaÅŸlarÄ±nÄ± gÃ¶rmek, birlikte sinemaya gitmek istiyor

-Â YavaÅŸ yavaÅŸ kurallarda esneme yapÄ±lmasÄ± gÃ¼zel fakat verilen saat aralÄ±ÄŸÄ± iÃ§erisinde pek bir ÅŸey yapmak mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. Sadece yÃ¼rÃ¼me mesafesi iÃ§in geÃ§erli bir kural. Esenyurt gibi bir ilÃ§ede yÃ¼rÃ¼me mesafesinde herhangi bir aktivite yok maalesef. Â (Sezer ArslantaÅŸ, 19)

-Â AÃ§Ä±kÃ§asÄ± pek memnun deÄŸilim Ã§Ã¼nkÃ¼ Ã§ok az bir sÃ¼re. Ä°zinli olduÄŸumuz dÃ¶rt saat iÃ§inde evimizin yakÄ±nlarÄ±nda kÄ±sa bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmayÄ± planlÄ±yorum. (SÄ±la ErdoÄŸmuÅŸ, 19)

-Â SevindiÄŸimi sÃ¶yleyemeyeceÄŸim. Tek baÅŸÄ±ma dÄ±ÅŸarÄ±da yÃ¼rÃ¼mek Ã§ok anlamsÄ±z benim iÃ§in. ArkadaÅŸlarÄ±mla buluÅŸmak ve sinemaya gitmek isterdim.Â(Ekin Baran UludaÄŸ, 15)

-Â Mutluyum Ã§Ã¼nkÃ¼ 52 gÃ¼ndÃ¼r dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kamÄ±yorum. Haftada bir gÃ¼n yeterli. Ne kadar Ã¶nlem alÄ±rsak o kadar erken kurtuluruz salgÄ±ndan. Ã‡Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mda arkadaÅŸÄ±mla sosyal mesafeyi koruyarak paten sÃ¼receÄŸim. (Elanur AlsÄ±rt, 14)

-Â Karar beni mutlu etti. Haftada bir olmasÄ± gayet yeterli bence. O sÃ¼rede evimin yakÄ±nÄ±ndaki bir basketbol sahasÄ±nda kendi baÅŸÄ±ma antrenman yapmayÄ± planlÄ±yorum. (Nisan Ã‡imenli, 14)

-Â Karara mutlu oldum, olmak zorundayÄ±m ama haftada bir gÃ¼n az. SokaÄŸa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±mda hava alÄ±p, gezmeyi planlÄ±yorum. KeÅŸke arkadaÅŸlarÄ±mla olabilseydim. (Selin Kaya, 15)

-Â Memnunum. Bence bu dÃ¶nemde zorunlu olmadÄ±kÃ§a dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kÄ±lmamalÄ±. O yÃ¼zden haftada dÃ¶rt saati yeterli buluyorum. O gÃ¼n oturduÄŸumuz sitede yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapabilirim veya civarda arabayla gezebilirim. (Canberk ÅžengÃ¼n, 20)

-Â Karardan Ã§ok mutlu oldum ve Ã§ok memnunum. Verilen sÃ¼re yeterli, daha fazla dÄ±ÅŸarÄ±da kalÄ±rsak hastalÄ±k kapabiliriz. Parklar kapalÄ± olduÄŸundan ve arkadaÅŸlarÄ±mdan uzak durmam gerektiÄŸinden bahÃ§emizde scooter sÃ¼rerim. (Asya Kozan, 7)

Ä°ki yaÅŸ grubu da maske pratiÄŸi kazanmadÄ±. DoÄŸru kullanÄ±m konusunda hatÄ±rlatmalar yapÄ±lmalÄ±.





65 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ndekiler memnun, hava alÄ±p yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmanÄ±n hayalini kuruyor

-Â Karardan memnunum, Ã§ok mutlu oldum ama sÃ¼re bence yeterli deÄŸil. En az Ã¼Ã§ gÃ¼n olmasÄ±nÄ± isterdim Ã§Ã¼nkÃ¼ hemen hemen iki aydÄ±r sÃ¼rekli olarak evlerimizdeyiz. SokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ± geldiÄŸinden beri aksattÄ±ÄŸÄ±m yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ yapacaÄŸÄ±m. En az iki saat durmadan yÃ¼rÃ¼yeceÄŸim. (Rasim YÄ±lmaz, 76)Â

-Â Bu verilen izin hiÃ§ yoktan iyidir. Memnun olduk. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z aÃ§Ä±sÄ±ndan yeterli diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum, zaten bu dÃ¶nemde yetmek zorunda. KoÅŸa koÅŸa parka gideceÄŸim, iÃ§imden gelen koÅŸmak. Ã–zgÃ¼rce sokaklarda temiz havayÄ± iÃ§ime Ã§ekip yÃ¼rÃ¼mek. (Macide Tabak, 76)Â

- Karardan memnunuz tabii, hiÃ§ olmazsa dÃ¶rt saat hava alÄ±p yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapabileceÄŸiz. KeÅŸke cumartesi-pazar olsaydÄ± ama buna da razÄ±yÄ±z. Sesli sesli bir â€˜ohhâ€™ Ã§ekeceÄŸim. Yasaktan etkilenen kuzenimle birlikte yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. (YÄ±ldÄ±z Abay, 82)Â

-Â Uzun zamandÄ±r aldÄ±ÄŸÄ±m en gÃ¼zel haber diyebilirim. Åžu an ailemi ve kendimi riske atmamak iÃ§in yeterli bir sÃ¼re olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ä°lk olarak sahile gidip yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmayÄ± ve oturmayÄ± planlÄ±yorum. BirkaÃ§ arkadaÅŸÄ±mla sosyal mesafeme dikkat ederek sohbet edebilirim. MÃ¼mkÃ¼n olursa balÄ±k tutmak

iÃ§in de vakit ayÄ±racaÄŸÄ±m. (HÃ¼seyin Nazik, 67)

-Â Normalde her gÃ¼n iki saat yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapan biriydim. 50 gÃ¼ndÃ¼r evdeyim. ArtÄ±k ayak tabanlarÄ±m Ã§Ã¶ktÃ¼, gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼nÃ¼r hasarlar var vÃ¼cudumda. BacaklarÄ±m aÄŸrÄ±maya baÅŸladÄ±. Bu kararÄ± uzun zamandÄ±r bekliyordum. Ä°zin Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±na sevindim ama sÃ¼re elbette az, iki gÃ¼n daha iyi olabilirdi.Â Bizleri haftada bir gÃ¼n dÃ¶rt saate razÄ±Â ettirdiler. VirÃ¼sten deÄŸil ama evde oturmaktan hasta olacaÄŸÄ±mÄ±z kesin. AslÄ±nda uzun bir yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapmak istiyorum ama ilk gÃ¼n biraz dinlenerek Ã§ok fazla yÃ¼klenmeden yÃ¼rÃ¼rÃ¼m. (Saadet SÃ¼er, 84)

Ä°zinli olduklarÄ± sÃ¼rede temas ettikleri yerler konusunda da Ã§ok dikkatli olmalarÄ± gerekiyor.