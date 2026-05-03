‘Başarıyı korumak, kazanmaktan daha zor’

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mindere çıkan milli güreşçilerimiz 2 altın, 3 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 11 madalya topladı. Grekoromen stil 130 kilo finalinde Macar rakibi Darius Attila Vitek’i 7-1 mağlup eden Rıza Kayaalp’se 13’üncü kez şampiyon olarak Aleksandr Karelin’e ait rekoru geride bıraktı. Beş kez dünya şampiyonu olan ve üç kez olimpiyat madalyası kazanan (1 gümüş, 2 bronz) Rıza Kayaalp’le turnuva sonrası Türkiye’ye döndükten sonra Ankara-Konya yolundayken telefonda görüştük; şampiyonayı, başarısını ve bundan sonrası için planlarını sorduk.

◊ Öncelikle tebrikler. 12 kez Avrupa şampiyonu olma başarısını Aleksandr Karelin’le paylaşıyordunuz ve şimdi 13’üncü kez şampiyon olarak rekorun tek sahibisiniz...

Teşekkür ederim. Bu başarı benim için çok şey ifade ediyor. ‘Kırılamaz’ denilen bir rekoru kırmak ve bunu ülkeme kazandırmaktan dolayı çok mutluyum. Ülkem adına da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu başarıyı elde etmek çok zor. Hatta zorun da zoru diyebilirim. Ama yılların emeği, çalışması ve azmiyle geldi.

◊ Şampiyonanın sizin için en unutulmaz anı neydi?

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül’le yıllarca beraber güreştik. O federasyon başkanı olarak, ben de sporcu olarak şampiyonadaydık. En özel anlardan biri buydu. Tribünde bizi desteklemesi çok anlamlıydı.

◊ En başa dönersek, sizi ilk mindere çeken şey neydi? Güreşe nasıl ve ne zaman başladınız?

Güreşe 2000 yılında Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’nde başladım. Ondan önce de 6-7 yaşlarımda güreşçi olmayı isteyen bir çocuktum. Bu biraz kültürümüzden geliyor. İç Anadolu’da aileler bir araya geldiğinde aynı yaş grubundaki çocukları güreştirme geleneği vardır. Bu kültür sayesinde heveslendim. Yaşıtlarıma göre biraz iri bir çocuk olduğum için bana sürekli ‘pehlivan’ derlerdi. Onun da etkisi vardı. Tek hedefim ileride güreşçi olmaktı.

◊ Genç yaşta başarı elde etmek kadar onu korumak da zor olmalı...

En zor kısmı da orası. Başarıyı korumak, başarı kazanmaktan daha zor. O yüzden her başarıdan sonra yenisini çok istedim. Yenisi için çok çalıştım. Hedefim her zaman yeni başarılar elde etmekti. Hayatımdan ve birçok şeyden fedakârlık ettim.

◊ Zorlu bir süreç de yaşadınız. 2024’te dört yıl men cezası aldınız. 610 gün minderden uzak kaldınız. İtiraz süreci sonrası yeniden mindere dönme imkânı buldunuz. Nasıl geçti o dönem?

Zordu. Uzun günler, aylar ailece bunun üzüntüsünü yaşadık. Eşim ve çocuğum da o stresi çok yaşadı. Çocuğum beni o halde görünce kendi güzel kelimeleriyle destek oluyordu.

◊ İki kızınız var. Nasıl bir babasınız?

Biri 5,5 yaşında, diğeri daha küçük. Çocuklarıma düşkün bir insanım. Onlarla vakit geçirmeyi seven, spor yapan, onları da sporcu ruhuyla yetiştirmeye çalışan bir babayım. Büyük kızım şu an jimnastik ve güreşle ilgileniyor. Evde spor salonumuz var, orada sürekli birlikte oynuyoruz, güreşiyoruz.

◊ Bundan sonrası için hedefleriniz neler?

Hedefim 2028 Olimpiyatları’na kadar devam etmek. Ondan önce seneye katılacağım Avrupa ve dünya şampiyonalarında tekrar zirveye çıkmak istiyorum.

◊ Güreş kaç yaşlarına kadar yapılabiliyor?

Genelde güreşçiler 34-35, en geç 36 yaşında bırakırlar. Benim durumum biraz istisna. 37 yaşıma yaklaşıyorum ama gücümü koruma konusunda gayet iyiyim.

◊ Peki, daha sonrası için planlarınız var mı?

Ben aslında 2024 Olimpiyatları’ndan sonra bırakmayı planlamıştım ama planım tutmadı. O yüzden artık plan yapmak istemiyorum. Hedefler bazen gerçekleşmeyebiliyor. Akışına bıraktım. Şu an tek isteğim güreş yapmak. Sonrasında da gençliğe hizmet edebilecek bir görev olursa olur, olmazsa da sorun değil. Mevki ve makamı çok önemseyen biri değilim.

‘TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ DÜNYAYA GÖSTERİYORLAR’

◊ Türkiye’de güreşin geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni nesilde sizi heyecanlandıran isimler var mı?

Her sene yeni kardeşlerimiz çıkıyor, “Bu isim devam eder” diyoruz. Ama bazı faktörler devreye girince başarıya ara verebiliyorlar. Başarıyı yakalamak da istikrarı sürdürmek de kolay değil.

◊ Genç güreşçilere neler önerirsiniz?

Erken yaşta başarı kazanan sporcular zaten yetenekli oldukları için bunu başarıyor. Ama büyük bir devleti temsil ettiğimizin bilincinde olmak çok önemli. Yeteneğiniz varsa bunu yıllar boyunca ülkenizin başarısı için kullanmak, ülkeye yapılabilecek en büyük hizmetlerden biri.

◊ Yetenek dışında hangi özellikler gerekiyor?

Tabii ki yeteneği kenara atamayız. Ne kadar güçlü olursanız olun, güreş yeteneğiniz yoksa zorlanırsınız. Bunun yanında güreşi iyi öğrenmek, kendini geliştirmek ve psikolojik olarak motive olmak çok önemli.

◊ Kadın milli güreşçilerimiz de şampiyonayı 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı. Bu konuda ne söylemek istersiniz?

Kadın güreşi inanılmaz bir yükselişte. Alınan sonuçlar ortada. Çok başarılılar, 6 madalya kazandılar. Türk kadınının gücünü dünyaya gösteriyorlar diyebilirim. Gerçekten çok iyiler. Her konuda eşit destek veriliyor. Kendilerini geliştirmeleri için tüm imkânlar sunuluyor ve bunun karşılığında büyük başarı geliyor.