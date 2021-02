Başarıları rutinlerinde mi gizli?

Günde en fazla üç karar almaya çalışıyor

JEFF BEZOS





- Amazon’un CEO’luğunu yeni bıraktı. Washington Post gazetesinin ve uzay seyahati şirketi Blue Origin’in sahibi.

- 12 Ocak 1964 doğumlu.

- Princeton Üniversitesi’nde elektrik mühendisliği ve bilgisayar teknolojileri okudu. Amazon’u kurmadan önce Wall Street’te çalıştı.

- 2019’da boşanırken eski eşi MacKenzie Bezos’a 36 milyar dolar değerinde Amazon hissesi vermesine rağmen son üç yıldır dünyanın en zenginlerinden...

Özel hayatı:

- Biyolojik babası Ted Jorgensen onu ve annesi Jacklyn’i o çok küçükken terk etti. Annesi o dört yaşındayken tekrar evlendi. Kübalı bir göçmen olan üvey babası Mike Bezos tarafından büyütüldü.

- Üç oğlu ve Çin’den evlat edindikleri kızıyla dört çocuğu var.

- “Evde mutluysam işe daha enerjik geliyorum, daha iyi bir çalışan ve iş arkadaşı oluyorum” diyor.

- 2016’da ‘Star Trek Beyond’ filminde bir yıldız filosu yetkilisini canlandırdı ve San Diego’daki Comic-Con etkinliğinde oyuncu kadrosuna ve ekibe katıldı.

- 2016 seçimlerinden sonra Donald Trump tarafından Savunma İnovasyonu Danışma Kurulu’na davet edildi, ancak herhangi bir açıklama yapmadan bu teklifi reddetti.

- Thai mutfağı seviyor. Kendi bulaşıklarını kendi yıkıyor.

Günlük rutini:

- Erken yatıp erken kalkıyor. Günde 8 saat uyuyor. Sabah uyanmak için alarm kullanmıyor.

- Çocuklarıyla kahvaltı ediyor, gazete okuyor, kahvesini içiyor.

- Sabah 10.00’dan önce toplantı yapmayı sevmiyor. Öğle yemeğinden önceye ‘yüksek IQ’ gerektiren toplantılarını koyuyor. Akşam 17.00’den sonra da önemli ya da zor bir karar almaktan hoşlanmıyor. Günde en fazla üç karar almaya çalışıyor.

Duştayken fikir üretmeyi seviyor

ELON MUSK

- Tesla CEO’su, Space X’in kurucusu ve CEO’su.

- 28 Haziran 1971, Güney Afrika doğumlu.

- Wharton School’da ekonomi ve fizik bölümlerinde çift anadal yaptı. Doktora için Stanford Üniversitesi’ne kaydolsa da ilk girişimi Zip2’yi kurmak için okulu bıraktı.

- 1999’da Paypal’ı eBay’e 1.5 milyar dolara satttı.

- Ona göre insanlığın geleceği ‘çok gezegenli’. “Mars’ta ölmek istiyorum” diyor.

- Dört yıl önce ‘Trafik beni çıldırtıyor’ diye bir tweet attı. 2018’de Los Angeles’tan San Francisco’ya 90 dakikada ulaşmayı sağlayacak bir teknoloji (Hyperloop: Tüp yollar içinde yayaları, araçları saatte 240 km hızla taşıyacak) tanıttı.

Özel hayatı:

- Altı oğlu var: İkizleri Griffin ve Xavier, 2006 doğumlu üçüzleri Damian, Saxon ve Kai. Sevgilisi şarkıcı Grimes’le geçen mayısta kucaklarına aldıkları oğulları X Æ A-Xii... Grimes, bu ismin ‘X Ash Archangel’ şeklinde okunduğunu belirten bir sosyal medya paylaşımını beğenmişti.

- ‘Death Note’ ve ‘Evangelion’ gibi animeleri izliyor, tarih konusunda sesli kitaplar dinliyor.

- Fransız mutfağı, barbekü ve viski seviyor.

- Tam bir kitap kurdu.

- Verdiği efsanevi partilerle ünlü.

- 1 milyon dolar değerindeki ve maalesef sigortasız bir McLaren F1’i pert etti. Toplantısına otostopla gitti.

Günlük rutini:

- Eskiden haftada 120 saat çalışıyordu, son yıllarda bu süreyi 80 saatle sınırlı tutmaya çalışıyor.

- Genellikle gece 1.00’de yatağa giriyor. Günde altı saat uyuyor.

- Her zaman vakit yarattığı en önemli alışkanlığı sabah duş almak. Ona göre duş pek çok fikrin kaynağı.

- Verimliliğini kaybetmemek için gününü beş dakikalık zaman dilimleri şeklinde yönetiyor. Öğle yemeği arası da sadece 5 dakika…

Gevşemek için ev işleri yapıyor

BILL GATES

- Microsoft’un iki kurucusundan biri ve en büyük hissedarı.

- 1973’te hukuk okumak için Harvard’a kaydoldu, o sırada matematik ve bilgisayar bilimleri dersi aldı. İki yıl sonra kendi yazılım şirketini kurmak için okulu bıraktı.

- 28 Ekim 1955 doğumlu.

- 1987’de Forbes’un en zenginler listesine girdi. Uzun yıllar en zenginler listesinin ilk sırasında yer aldı. 2017’de sıralamadaki yerini Jeff Bezos’a bıraktı.

- Zamanını dünyanın en büyük özel yardım vakfı olan Bill & Melinda Gates Foundation’a adadı.

Özel hayatı

- 1994’ten beri Melinda Gates ile evli. Rory, Phoebe, Jennifer isimli üç çocukları var.

- “Öğrenci olmayı seviyorum” diyor, çevrimiçi kurslar almaya devam ediyor. Yılda 50 kitap okuyor.

- Günde 3-4 diyet kola içiyor. En sevdiği yemek çizburger.

- Doğada vakit geçirmeye, meditasyon yapmaya gayret ediyor.

- Gates’in çocuklarının her biri 10 milyon dolar miras alacak, geri kalanının çoğu hayır amaçlı çalışmalara gidecek. Bill ve Melinda Gates, milyarder Warren Buffett’la birlikte, dünyanın en zengin insanlarının servetlerinin büyük kısmını hayırseverlik için bağışlamalarını öngören Giving Pledge (Verme Taahhüdü) oluşumunu başlattı.

Günlük rutini

- Yıllarca sabahlara kadar çalıştığını söylüyor ama artık uykunun önemini kavramış. Günde yedi saat uyuyor.

- Güne spor salonunda başlıyor ve bir saatini koşu bandında geçiriyor.

- Egzersiz sonrasında New York Times, The Wall Street Journal ve The Economist okuyarak dünya gündemini takip ediyor. Özellikle kamu sağlığı konularıyla ilgileniyor.

- O da gününü beş dakikalık zaman dilimleri şeklinde yönetiyor.

- Günün sonunda gevşemek için ev işleri yapıyor.