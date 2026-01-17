Bana arkadaşını söyle...

Haberin Devamı

‘Benden sana küçük bir hediye’

Şu sıralar birçok kişi sosyal medyada geçirdiği uzun saatlerden şikâyetçi, kendisini meşgul edecek bir hobi arayışında. The Washington Post gazetesinin geçen günlerde yayımladığı ‘Bu yıl denemeniz gereken 12 hobi’ haberi bu yüzden ilgimizi çekti. Listede dikiş dikmek de var, eskrim yapmak da. Ama asıl merakla okuduğumuz ‘Bir kargayla arkadaşlık kur’ maddesi oldu. Çünkü yayın yönetmenimiz Aslı Çakır’ın bir süredir balkonuna gelen kargalarla olan ilişkisine çevrimiçi toplantılarımızda tanık oluyoruz. Bir tanesi kendisine ceviz veren yönetmenimize sokakta bulduğu taşı, kağıdı getirerek teşekkür ediyor örneğin. Dünyada da kargalarla arkadaşlık yapanların sayısı hiç de az değil, hatta TikTok’ta CrowTok adı altında toplanıyorlar.

Crow, İngilizce karga anlamına geliyor.

TikTok’taki Crowdsofcrows adlı hesabın 204 bin takipçisi var. Paylaştığı bir videoda evinden arabasıyla ayrılırken onu altı yıldır takip eden karga ailesini görüntülemiş. Beslediği kargalar zaman zaman onu küçük hediyelerle de şımartıyor. O hediyeler ne mi? Kimi zaman küçük bir deniz kabuğu ya da minicik bir solucan.

Meltem FIRATLI

‘Hayırdır, kimi çekiyorsun?’

Dünyanın en büyük ‘doğa sesleri kütüphanesi’ olan Macaulay Kütüphanesi’nin Yılın En İyi Kuş Fotoğrafları seçkisi yayımlandı.

37 fotoğrafçının eserlerinden oluşan bu çalışmada kuş gözlemcilerinin yakaladığı fotoğraflarda; izleyen kuş, izlenen fotoğrafçı. Bu seçki geçen yıl boyunca kütüphaneye yüklenen 30 binden fazla eser arasından seçildi. 1929’dan bu yana kuş seslerini ve fotoğraflarını arşivleyen kütüphane, dijitalleşmesinin ardından tüm meraklıların erişimine açıldı. Geçen yıl da kuş dışı fotoğraf ve sesleri kabul etmeye başlayan Macaulay Kütüphanesi’nde foklardan balinalara vahşi yaşamın tüm sesleri ve görselleri saklanıyor.

Gülay Barbaros Altan

‘Dünyanın kedisi’

‘Kedi Öyküleri’ 10 dilde, 26 yazarın kedilere dair öykü ve şiirlerini tek bir kitapta buluşturuyor. Geçen ay yayımlanan seçki, edebiyatın içinden onların dünyasına açılan çokdilli bir kapı gibi.

Çevirmenler Meslek Birliği (ÇEVBİR) tarafından gönüllülük esasıyla, kolektif bir emeğin ürünü olarak hazırlanan ‘Kedi Öyküleri’ birliğin okurla buluşturduğu beşinci kitap. Daha önce ‘Yastıkname’ (Metis, 2006) ‘Dile Kolay’ (Pan, 2009) ‘Perili Ev’ (İş Kültür, 2024) ve ‘Latin Amerika’dan Tekinsiz Öyküler’ (İş Kültür, 2025) gibi eserleri Türkçeye kazandıran ÇEVBİR, bu kez kedileri merkeze alan 19 öykü, 6 şiir ve 1 sone çevirisini ‘Kedi Öyküleri’nde bir araya getirdi.

Kitabı hazırlayan isimlerden Bülent O. Doğan, kitabın sunuşunda “Çevirmenler ile kediler aslında birbirinden pek uzak sayılmazlar. Genellikle evden çalışan çevirmenlerin çoğuna eşlik eden, arkadaşlık ve yoldaşlık eden bir ya da birkaç kedisi vardır. Duygusal bir ortaklığımız, yakınlığımız var” diyor.

Bu bağ aslında birçoğumuzun hayatında da bir karşılık bulabilir. Evimizde olmasa bile arkadaşımızın evinde, sokakta, parkta... Bir kedinin başını okşamamış, güzel bir fotoğrafını çekmemiş kişi azdır. Kedilerle kurduğumuz bu bağın edebiyatta karşılık bulması da elbette tesadüf değil. ‘Kedi Öyküleri’ hem kedilerin hem de onlarla aynı hayatı paylaşan Anton Çehov, Émile Zola, Mark Twain gibi öykücülerin gözünden bakmak isteyenlerin kaçırmaması gereken

bir kitap.

Ece Altıkulaç