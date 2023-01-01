‘Bal’ gibi bir film

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Nusret Toplar’ı YouTube’da yayımlanan dizisi ‘Dikkat Köpek Var’la tanıdık. Hayvan sevgisi, sokak hayvanlarına yönelik farkındalık yaratmak amacıyla yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği 13 bölümlük dizi çok sevildi. Şimdi de yeni bir hikâyeyle beyazperdeye taşındı. Kendisiyle 30 Aralık’ta vizyona giren sinema filmini konuşmak ve diğer başrol oyuncusu, pitbull Bal’la tanışmak üzere yapım firması Nussy Production’da buluştuk.

◊ YouTube’daki diziden başlayalım. Nasıl karar verdiniz bu işe?

1984 Münih doğumluyum. 12 yıldır oyunculuk yapıyorum. 2018’de temelli Türkiye’ye döndüm. Sokak hayvanlarına karşı ekstra bir sevgim oldu hep. Tatillerde Türkiye’ye geldiğimde sokak hayvanlarını görünce çok üzülürdüm, Almanya’da sokak hayvanı yok çünkü. Onlar hakkında bir proje yapmak istedim. Ve 13 bölümlük ‘Dikkat Köpek Var’ı yaptım.

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◊ Neden YouTube’da yayımlamayı tercih etmiştiniz?

Herkesin izlemesini istiyordum, bedava platform olduğu için... Paralı bir platforma satıp sadece 100 bin kişiyle sınırlı kalmak istemedim. Kanal olarak toplamda 8 milyon kadar izleme oldu. Herkes beğendi ve devamını istedi. Biz de filmi yaptık.

◊ Nasıl bir film bu?

Absürt komedi tarzında. Önemli gördüğümüz konulara değindik. Bunların en başında da yasaklı ırk var. Bizim gibi hayvanseverler için yasaklı ırk kelimesi pek hoş değil. Sonuçta pitbull olsun, staffordshire terrier olsun, güçlü köpekler olarak doğmaları onların suçu değil. Köpeğin ırkına, boyuna, duruşuna değil de eğitimine, yetiştirilme biçimine bakılması gerektiğinin vurgusunu yapıyoruz. Mesela filmde başroldeki ‘Bal’ımız, bir pitbull. Yasaklı ırk. Ama adı gibi bir hayvan. Sevgi dolu. Elbette köpekten korkan ya da saldırıya maruz kalmış insanları anlıyoruz. Ama iyi niyetle ve hep birlikte bir çözüm bulunabileceğine inanıyoruz. Filmde ayrıca ne yazık ki hâlâ sıkça gerçekleşen köpek dövüşlerinin altını çizdik. Bu konudan yola çıkarak hayvanlara karşı yapılan şiddete sessiz kalmamızın mümkün olmadığını belirttik.

◊ Film dizinin devamı mı?

Orası henüz sürpriz. Ama diziyi izlemiş olanların da diziden bağımsız izleyenlerin de beğeneceğini düşünüyorum.

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◊ Bu filmle kimlere ulaşmak istiyorsunuz?

Aslında çocukları eğitmek istiyoruz. ‘Hayvana böyle davranırsan karşılığını böyle alırsın’ı göstermek... Bir insan hayvan seviyorsa zaten kötü insan da olmuyor. Bu yüzden özellikle çocuklara, gençlere ulaşmak istiyoruz.

‘Seveni anlıyorlar’

◊ Bal’la nasıl tanıştınız?

Dizideki köpeğimiz Fındık’ı bizle tanıştıran eğitmen arkadaşımız bizi eğitmen Göktan Eker’e yönlendirdi. Bal’la tanıştık. Sonra Göktan Bey bize hangi komutları bilmesi gerektiğini sordu. Kendisine bir liste hazırladık. Bal sete geldiğinde hazırdı, sorunsuz çalıştık.

◊ Bal sette nasıldı?

İlk set gününde biraz tedirgindim açıkçası, biri yanlış davranırsa hayvan bir tepki verirse diye. Çünkü biz hayvanın iyi olduğunu göstermek istiyoruz. Ama Bal o kadar tatlıydı ki herkese sevdirdi kendini. Seveni zaten hemen anlıyorlar. Bal iki tarafı da görmüş bir hayvan, şiddeti de sevgiyi de. Çekimler yorucuydu ama köpek ortamı yumuşatıyor. Ne kadar yorgun olursanız olun köpeği görünce gülümsüyorsunuz.

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◊ Yönetmen: Ece İşbilen Dağ, Deniz Cem Dağ

◊ Senarist: Memet Güzelbeyoğlu, Caner Yalçın

◊ Oyuncular: Bal, Onur Büyüktopçu, Nusret Toplar, Güney Kılınç