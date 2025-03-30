Baharda onlara da bir haller oluyor

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Kedim Cesur tam bir tüy yumağı. Baharın geldiğini evin içinde uçuşan toz bulutu şeklindeki sarı tüylerden anlayabiliyoruz. Bugünlerde bizimkinin enerjisi de tavan yapıyor. Evin içindeki koşuşturmacalar, bağrış çağrış, patiyle çelme takmalar da artıyor. Hormonları değiştiği için kedi ve köpekler bahar aylarında daha aktif oluyor ama bazıları tıpkı bizim gibi bahar depresyonuna da girebiliyor. Vet Center Veteriner Kliniği’nden veteriner hekim Sarper Alter’le ve VetAmerikan Hayvan Hastanesi Başhekimi, uzman veteriner hekim Dr. Onur Ülgenalp’le bahar aylarında patili dostlarımıza neler olduğunu konuştuk.

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‘KIŞLIKLARI KALDIRIYOR, YENİLENİYORLAR’

Veteriner hekim Sarper Alter

- Tüyler dökülüyor: Bahar aylarında kedi ve köpeklerde en çok yaşanan sorun tüy dökülmesi. Sonuçta biz nasıl kışlıkları kaldırıp baharlıkları, yazlıkları üzerimize geçiriyorsak onlar da yenileniyor ve bahara hazırlanıyor. Bu dönemde evcil hayvanların bol bol taranmasını öneriyoruz. Eğer tüy dökülmesi çok fazlaysa veteriner hekime danışarak çinko, biyotin, omega-3 gibi takviyeler de kullanılabilir.

- Hormonlar değişiyor: Baharda günler uzadıkça hem kedilerin hem de köpeklerin seksüel hormonları, libidosu artmaya başlıyor. Özellikle kediler için mart ayının kızgınlık dönemi olduğu söylenir ama kedide de köpekte de bu hormonlar sadece mart ayında değişmez. Kediler yılda üç kez hamile kalabilir. Mart aslında hayvanlarda doğum ayıdır. Çiftleşmeler daha öncesinde başlar, mart ve nisanda doğumlar yaşanır. Haziranda da 2 aylık yavrular pıtır pıtır ortada dolaşmaya başlar. Baharda hormonal değişiklikler olur ve bu yüzden de kediniz 6-7 aylıkken kızgınlığa girebilir. Fakat özellikle erkek kedilerin erkenden kısırlaştırılmasını önermiyoruz. Cinsel organ daha yeni geliştiği ve erkeklerde idrar kanalları dar olduğu için 1 yaşını beklemek gerekir. Yoksa idrar yolu problemleri yaşama ihtimali artar. Dişilerde de vücudun genç kızlığa girdiğini anlamasını bekleriz. Onlar da ilk kızgınlıktan sonra kısırlaştırılabilir. Evinizdeki hayvan kısırlaştırılmış olsa da dışarıdan gelen sesler, çağrılar onun için bir stres kaynağı olabilir.

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- Depresyona girebilirler: İnsanlarda olduğu gibi hayvanlar da hormonal değişiklikler sebebiyle bahar aylarında depresyona girebilirler. Kedinizin veya köpeğinizin uyku hali normalden daha fazlaysa ve çok yoğun tüy döküyorsa depresyonda olabilir. Depresyon bağışıklık sistemini etkilediği için viral hastalıklarda da artış gözlemliyoruz. Örneğin herpes virüsü üst solunum yollarında hırıltı ve hapşırıkla karakterizedir. Polenler çoğalınca hapşırıklar da artabilir. Korona virüsleri dediğimiz gruptan feline enfeksiyöz peritonitis (FİP) geçmişi olan hayvanların bağışıklığı düşerse, hastalık uykudan uyanabilir. Bu dönemde veteriner hekime danışarak bağışıklığı destekleyen takviyeler kullanabilirsiniz.

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- Pisipisiotu enfeksiyon yapabilir: Köpeklerin dışarıdan bir şey yemesini önlemek gerekir. Bahar aylarında özellikle pisipisiotları çıkar. Bu bitki kulaklara ve pati altlarına girip enfeksiyona sebep olabilir. Bazen kulak kanalının içine kaçar ve hayvan kulağını kaşıdıkça daha da içe doğru ilerler. Buna dikkat etmek gerek.

‘SOLUNUM YOLU RAHATSIZLIKLARI GÖRÜLEBİLİR’

Veteriner hekim Dr. Onur Ülgenalp

- Parazit kontrolü şart: Evcil dostlarımıza iç ve dış parazitlerden korunmak için yapılan uygulamalar, tüm mevsimlerde olduğu gibi bahar aylarında da gereklidir. Bu aylar özellikle pire ve kene gibi dış parazitler açısından sıkıntılıdır. Köpeğinizin üzerinde kene veya pire gördüyseniz öncelikle panik yapmayın ve vakit kaybetmeden veteriner hekiminize başvurun. Keneyi kesinlikle elinizle çıkarmaya çalışmayın.

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- Zehirli türlere dikkat: Bahar aylarında evcil dostlarımızı gezdirirken çok dikkatli olmalıyız. Çam kese böceği özellikle ağız mukozasına temas ederse şiddetli nekroz yaralara neden olur. Atkestanesi, ortanca, sarmaşık, açelya, nergis, kuzukulağı vb. kedi ve köpekler için toksik (zehirli) olabilir. Yürüyüş sırasında bu bitkilerden birini yediğini düşünüyorsanız hemen veteriner hekiminizle iletişime geçin.

- Alerji olabilirler: Kedi ve köpeklerde de sıklıkla alerji, astım gibi solunum yolu rahatsızlıkları görülebilir. Eğer evcil dostunuz soluk alıp verirken normalden farklı sesler çıkarıyorsa, burun akıntısı veya öksürük varsa, oyun veya yürüyüş sonrası nefes nefese kalıyorsa veteriner hekiminize danışın. Alerji veya astım hastası olduğunu bildiğiniz evcil dostunuzun fazla polene maruz kalmayacağı rotalar tercih edebilirsiniz.

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- Balkondan düşme vakaları artar: Kedinizde gördüğünüz hareket değişiklikleri hormonal olmakla beraber normaldir. Ancak kediniz bahar aylarında dışarıdaki kedilerle çiftleşme isteğiyle evden kaçmaya çalışabilir. Bu nedenle kedilerde cam veya balkondan düşme vakaları bahar ve yaz aylarında artar. Bunu önlemek için camlarınıza tel taktırabilir veya balkonunuza kedi filesi yaptırabilirsiniz.