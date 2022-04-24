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‘Bağırsağımız, ne yediğimize bile karışıyor’

#Dr. İlkay Keskinel#Akıllı Bağışıklık#Hürriyet Cumartesi
‘Bağırsağımız, ne yediğimize bile karışıyor’

İyi bir bağışıklık sistemiyle anlatmak istenen nedir? Lifli besinler neden önemli? Zeytinyağının anavatanında yaşarken avokado yağı tüketelim mi? Glüten tüketsek mi tüketmesek mi? Gazeteci-yemek yazarı Hülya Meral sordu, göğüs hastalıkları uzmanı ve immünolog Dr. İlkay Keskinel yanıtladı. Doğan Kitap’tan çıkan ‘Akıllı Bağışıklık’ doğal beslenmeyle sağlıklı yaşamanın yollarını irdeliyor. Kitaptan tadımlık bilgiler aldık...

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Sadece beynimizle ‘düşünmüyoruz’

*Bağışıklık sistemimizin çok büyük bir kısmının bağırsaklarda yerleşik olmasının nedeni, bağırsakların iç organ kabul edilmesine rağmen, aslında vücudun dışı gibi sürekli bir biçimde yabancı etkenlere maruz kalması. Besin öğelerini süzebilmek için bağırsak duvarı tek bir sıra hücre tabakasıyla kaplı. Bu, istenmeyen bazı maddelerin kolay kana karışma riskini beraberinde getiriyor.
*Bağırsağın önemi sadece buradaki immün sistem elemanlarından gelmiyor. Aynı zamanda bağırsaktaki mikrop dengesi de önemli. Canınız bir besini çektiğinde bunu siz mi arzuluyorsunuz zannediyorsunuz? Aslında bağırsağımızdaki mikroplar beynimize bir tür sinyal göndererek ne yediğimize bile karışıyor. Yani, sadece beynimizle ‘düşünmüyoruz’. Bağırsaktaki ‘iyi mikrop’ ve ‘kötü mikrop’ dengesi bu açıdan çok önemli. Sürekli kötü beslenme, stres, uykusuzluk, toksinlere maruz kalma, sık sık antibiyotik kullanımı... Karşılığında bağırsak size teşekkür etmeyecek!

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Hareketsiz kalmayalım

*Bedenimize ne aldığımız bağırsak sağlığı açısından çok önemli. Kimyasallar, katkı maddeleri, koruyucular, kızartmalar, çok pişmiş gıdalar... Hepsini diyetimizden çıkaracağız. Bol su içeceğiz. Lifli besinler su tutarak dışkı hacmini arttırıp kabızlığı önlüyor. Lifli besinler ‘prebiyotik’. Yani sağlığımız için yararlı olan ‘probiyotik’ bakteriler için besin kaynağı. Probiyotikleri iyi beslersek bağışıklığımız güçlenir. Bağırsağımızı ‘eğiteceğiz’. Mümkünse her sabah aynı saatlerde tuvalete gideceğiz. Dışkılama hissi geldiğinde bunu ertelemeyeceğiz. Hareketsiz bir hayat sürmemeye çalışacağız.

‘Bağırsağımız, ne yediğimize bile karışıyor’

Susam ve tahin, süper besinler!

*Bağışıklık açısından kaliteli bir protein kaynağını başa yazabilirsiniz. Özellikle balık hem iyi bir protein kaynağı olduğu için hem de modern dünyada diyetimizde yetersiz kalan omega-3 yağ asitlerini sağladığından haftada birkaç kez sofrada yerini almalı. Yine iyi bir protein kaynağı olan yumurtayı, mümkünse serbest gezen tavuklardan elde edilmiş olmak kaydıyla soframızdan eksik etmeyelim. Sarımsak, brokoli, lahana...
*“Aman haaa, tüm meyveler şeker, zinharrr!” görüşüne ben pek katılmıyorum. Elbette meyvelerde de aşırıya kaçmayalım. Şeker hastası değilsek, insülin direncimiz yoksa, ölçülü miktarda meyve yemenin gerekli olduğunu düşünüyorum.
*Yeşil çayı günlük hayatımıza sokalım. Çörekotu ve zerdeçal olmazsa olmaz. Ve bal. Bu değerli besin, vücutta üretemediğimiz için dışarıdan almak zorunda olduğumuz sekiz ‘esansiyel’ amino asidi içeriyor.
*Yoğurt, kefir, ev turşusu, sirke... Bağışıklık açısından yararları saymakla bitmeyecek bu besinleri her gün tüketmekte yarar var. Susam ve tahin de süper besinler!

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Bağışıklığı kuvvetlendiren bir tarif

Hibeş
NE LAZIM?
*1 su bardağı tahin
*2 limon
*1 yemek kaşığı zeytinyağı
*3 diş sarımsak
*1 tatlı kaşığı kimyon
*1 çay kaşığı kırmızı toz biber (acı)
*1 çay kaşığı tuz m2 dal maydanoz

NASIL YAPARIM?
*Bir kaba tahini, ezdiğiniz sarımsağı, kimyonu, kırmızı biberi ve tuzu koyun. Çırparak karıştırın.
* Limon suyunu az az ekleyip karıştırarak tahine yedirin. Boza kıvamında bir karışım olunca servis tabağına alın. Üzerine zeytinyağını gezdirin, toz kırmızı biber serpip maydanozla süsleyin.

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#Dr. İlkay Keskinel#Akıllı Bağışıklık#Hürriyet Cumartesi

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