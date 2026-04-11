İnsan neden bir uygulama icat eder? Zorlanmaktan bence... İstediğiniz herhangi bir şeyi, bağımsız olarak yapamazsanız, illa birilerine ihtiyaç varsa, bu sizi hem yavaşlatır hem de şevkiniz kırılır. Fakat isteğinizi bağımsız olarak ortaya çıkarıp tek başınıza ve fikirlerinizi ortaya koyarak yaparsanız motivasyon artar. Yani bağımsızlık sizi yolda tutar. Dedim ya, icat zorluktan ortaya çıkar; size, sizden sonrakilere yol açar

Bilgisayar görmeyenlerin uzun zamandır kullandığı bir cihaz. Önceki sözlerimden hatırlarsınız; sizin neye ihtiyacınız varsa benim de ona ihtiyacım var. Yani bilgisayarda kullandığınız ne uygulama varsa hepsine benim de ihtiyaç duymam gayet olası.

Artık herkesin bir sosyal medya hesabı, birkaç kanalı var. Gerek sevdiklerimizle olan paylaşımlar gerek genele yaptığımız içerikler yayına hazırlanmadan önce birçok süreçten geçiyor. Birtakım düzenlemeler yapıyoruz. Bunu görmüyorken yaptığınızı düşünün. Görmüyorsunuz; ekranın neresindesiniz, önünüzde, arkanızda ne var? Bir slayt gösterisi ya da video hazırlamak ve uygun şekilde yayımlamak istiyorsunuz,

nasıl yapacaksınız? Diyeceksiniz ki, bunları yapan uygulamalar var. Evet, biz de kullanıyoruz ama erişilebilir olduğu kadar... Çoğunu indirmekte bile sorun yaşıyoruz. Hep birileri gerekiyor.

Artık bu sorunların büyük çoğunluğu ortadan kalktı. Akademisyen ve erişilebilirlik uzmanı Dr. Engin Yılmaz’ın engelsiz video düzenleyicisi sayesinde sorun yaşamadan bilgisayarınızın başında slayt gösterisi, fotoğraf, video düzenleyebileceksiniz. Yazı ekleyebilir, yazıyı kaldırabilirsiniz, kişilerin yüzünü buzlandırabilirsiniz, logo ya da resmi videoya istediğiniz büyüklükte ekleyebilir ya da yok edebilirsiniz. İstediğinizi koyup, istemediğinizi çıkarıp, hatta bazı yerleri sessizleştirip, oraya müzik ekleyip daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Yani görerek mouse ile yaptığınız her şeyi bu uygulama sayesinde klavyeden kontrol ederek kendimiz ayarlayabiliyoruz.

www.drenginyilmaz.net/engelsiz-video-duzenleyicisi/ linkinden uygulamayı edinebilirsiniz. Nasıl kullanacağınızla ilgili bilgiyi de yine Engin Yılmaz’ın YouTube kanalındaki (@yilmaeng) ‘Engelsiz Video Düzenleyicisi’ çalma listesini açarak dinleyebilirsiniz.

Engelsiz video düzenleyicisinde sizi en bağımsız hale getiren şeyse bilgisayarınızdaki herhangi bir yapay zekâ uygulamasını eşleştirebilmeniz. Üstelik bunları yaparken gören birine ihtiyacınız yok. Uygulamada beni en çok motive eden bağımsız çalışabilme tarafı oldu.

Teşekkür ediyorum Engin Hocama, ellerinize sağlık. İlerleyen zamanlarda bunu telefonlarımızda da kullanabilmeyi hayal ediyoruz. Daha da ötesi, bu uygulamayı gören ve görmeyen herkesin kullanabildiği zaman bir hayal gerçekleşmiş olacak. Birlikte göreceğiz; gözümüz görüyor mu görmüyor mu düşünmeden... Her sese erişilebilirlik der ve iyi pazarlar dileyerek kadrajdan çıkarım.