Babalar da çocuk bakar

EVDE BERABER YEMEK YAPIYORUZ

C. K. (44) - Oğlu 10 yaşında



Anne ve babanın farklı rolleri olduğunu düşünmüyorum.Çocuğumun bedenen ve zihnen sağlıklı büyümesi önceliğim. İyi bir eğitim almasını sağlamanın yanında kaliteli zaman geçirmeye özen gösteriyorum. Mevsimine göre spor etkinliklerine, kamplara gidiyoruz. Evde beraber mutfağa girip yemek yapıyoruz. Hatta köfteleri oğlum yoğuruyor, eli benden daha lezzetli ve becerikli. İletişim kurma konusunda çok şanslıyım. Annesiyle de çok yakınlar. Yaşı itibariyle hâlâ anne kuzusu. İkimizle de iletişimi sevgi temelli. Bir erkek çocuk babası olarak onun hayatındaki yerimin farkındayım. Elimden geldiğince iyi bir rol model olmak için çabalıyorum. Onun bakımını öğrenmek için çocuk gelişimiyle ilgili çeşitli kitap ve yayınlardan yararlandım. Tabii annem ve aile büyüklerimizden de büyük yardım gördüm. Babalara tavsiyem; sevgi ve istemek yeterli aslında.

‘İKİ ÇOCUĞA YARDIMCISIZ NASIL BAKIYORSUN’ DİYE BİR ANNEYE SORAR MISINIZ?

Özgehan Omağ (43) - Emel (4) ve Sibel’in (2) babası @enbabavekizlari







Eşim çalışıyor, ben çocuklarla ilgileniyorum. Bunu yardımcısız yapıyorum. Yardımcısız diye özellikle söylüyorum. Çünkü çoğu kişi iki küçük çocuğa bir babanın bakım verebilmesinin imkânsız olduğunu düşünüyor. En çok karşılaştığım tepki şaşkınlık. Bu yüzden genellikle yanıtım ‘’Bu sorduğunuz soruyu bir anneye sorar mıydınız?’’ oluyor. Ayrıca sosyal medyada da #babalaragüvenin diye bir etiket kullanıyorum. Güvenin artık şu babalara! Babalar da çocuk bakabilir.

Hata yapmamıza izin verin

Kızlarımızın kendilerine güvenen bireyler olması için çabalıyoruz. Ben çocuk bakabilen bir babaysam, ev işlerini yapabiliyorsam, onlar da arabalarının lastiklerini değiştirebilsinler. En zorlandığım konu sosyalleşememek. Bir anne başka annelerle dertleşiyor veya komşusundan yardım alabiliyor. Ama bir baba evde çocuk bakıyorsa net olarak yalnız kalıyor.

Tüm babalara özellikle bebeklik dönemlerinde çocuklarıyla yakın zaman geçirmelerini öneriyorum. Anneler, babalara hata yapma şansı verin. Çocuk bakımını deneyerek, hata yaparak öğrendim. En büyük gücüm eşimdi. Çevrelerinde hep çok bilenler olacak. Onlara ‘bırakın, karışmayın’ desinler.

KIZININ SAÇINI TOPLAYAN BİR BABANIN İLGİNÇ BULUNMASI GERÇEKTEN GARİP!

Tolga Yüksel (38), Cemre’nin (5,5) babası







Toplumun hangi kademesinde olursa olsun çok dile getirmeseler de “Çocuğun annesi nerede acaba?” sorusuyla karışık hayret dolu ya da takdir eden bakışlarını anlamak çok da zor değil. Mesela bir AVM’de kızımın saçlarını toplarken gören bir kadın fotoğrafımızı çekip “Kocama göndereceğim” demişti. Kızının saçını toplayan bir babanın ilginç bulunması gerçekten garip! Ancak iyi veya kötü bu tepkileri pek de umursadığım söylenemez.

Onları çok iyi dinleyin

Kızımızın benimle ve annesiyle ilişkisi ufak nüanslar dışında aşağı yukarı aynı. Kızımıza aile ve biz kavramlarını vurgulamaya çalışıyoruz. Henüz bebekken, eşimle mesai saatlerimizin değişkenliği nedeniyle neredeyse tüm bakımını öğrendim ve tek başıma da yapar hale geldim. Sonra büyüdükçe hangi elbiseyle hangi çorap uyum sağlar, saçlar ne zaman atkuyruğu ne zaman topuz olur, kızım öğretti bana.

Babalara tavsiyem; çocuklarını can kulağıyla dinlesinler. Onları anladıklarını hissettiren her baba yine kendi çocukları tarafından doğru yöne çekilecektir. Çocuklarımıza konuşmayı değil, susmayı öğrettiğimizde iletişim kurmak imkânsız hale gelebilir.

OĞLUMLA YAPTIĞIMIZ SOHBETLER GELECEĞİN YAZILMAYAN ANILARI

Gurur Karadağ (43), Kerem’in (8) babası







Bir babanın çocuğuna bakabiliyor olması insanların ilgisini çekiyor ve bu da benim motivasyonumu arttırıyor. Anne ve babalara toplum tarafından verilen rollerin dışına çıkmaya başladık. Mesela bir annenin oğluyla maça gitmesi veya tabularımızdan söylenemeyen, bir babanın çocuğuna ‘seni seviyorum’ diyebilmesi gibi... Karşılıklı güvene dayalı bir baba-oğul ilişkimiz var.

Düşe kalka yolu bulduk

Birbirimizle sohbet etmeyi çok seviyoruz. Bu sohbetler geleceğin yazılmayan anılarıdır benim için ve en çok önem verdiğim şey; ona rol-model olabilecek bir baba olabilmek. Başlarda nasıl bakacağım diye endişe ettim ama birbirimizin elinden tutarak düşe kalka yolumuzu bulduk. Anne ve baba karakterini anlayan, bize rollerimizi öğreten ve hatırlatan bir çocuğumuz var. Babalara tavsiyem çocuklarıyla ne kadar fazla zaman geçirirlerse aradaki bağın bir o kadar kuvvetlendiğini ve paylaşılan anların tarif edilemez bir mutluluğa dönüştüğünü göreceklerdir. Nasıl yapacağım sorusunu soran babalara; annelerimiz bizlere nasıl baktıysa, biz de çocuklarımıza o şekilde bakacağız. Sevgi ve şefkatle...

EN ÇOK ZORLANDIĞIM KONU, KIZIMI ORTAK ALANLARDA TUVALETE GÖTÜRMEK

Tugan Soley (34), Maya’nın (6) babası







Toplumumuzda çocuk bakımı neredeyse yalnızca kadının görevi olarak görülüyor. Yani bir erkeğin çocuk bakımıyla ilgilenmesi doğal gelmiyor çoğu kişiye. Nasihat etmek veya yapıcı müdahalelerde bulunmak isteyen çok oluyor.

Biraz gözlemlediklerinde hayretle karışık bir takdir görüyorum. En önem verdiğim şey kendi kendine yetebilen bir birey yetiştirmeye çalışmak. Açık fikirli, araştırmacı ve öğrenmeye hevesli bir birey olabilirse, zamanla istediği alanlarda kendini geliştirir.

Yanılmadan gelişemezsin

Sanırım en çok zorlandığım konu ortak alanlardaki tuvaletler… Kadınlara ayrılan tuvaletlere ben giremiyorum. Erkek tuvaletlerine de kızımla birlikte girmek her zaman çok rahat olmuyor. Kızımın annesiyle de benimle de iyi ilişkileri var. Kesinlikle farklılıklar var ama resmen o bizlere göre davranıp kendince dengeler yaratıyor.

Babalara tavsiyem; çekinmesinler, girişken ve cesur olsunlar. İçgüdülerine güvenip bunları bilimsel verilerle destekleyip denemeleri gerekiyor. Denemeden yanılamazlar, biraz yanılmadan da öğrenip gelişemezler.