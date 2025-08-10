‘Azrail’e yakalanmamak için’

Haberin Devamı

Sosyal medyada son dönemde rastladığımız ‘Japon yürüyüşü’ (Japanese walking) aslında yeni bir keşif değil ama sağ olsun sosyal medya sayesinde trend oldu. Haftada 4 gün 40 dakika boyunca 3 dakika yüksek yoğunluklu, sonra 3 dakika düşük yoğunluklu yürüme olarak özetleyebiliriz bu egzersiz rutinini.

Acıbadem Hastanesi fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ve spor hekimi Prof. Dr. S. Tolga Aydoğdu bu egzersizle ilgili şunları söylüyor: “Japon yürüyüşü, bizim uzun zamandır bildiğimiz ve önerdiğimiz aralıklı uygulanan yoğunluk antrenmanıdır (interval antrenmanı). Buradaki temel mantık yürüme hızınızı bir süre için yüksek tutup devam ettiremediğiniz zaman tempoyu azaltmak ve bunu belirli aralıklarla tekrarlamaktır. Bunun mutlaka yürüyüş olması gerekmiyor, jogging veya koşu da olabilir.”

Japon yürüyüşü 20 yıl önce Japonya’daki Shinshu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılan bir çalışmayla gündeme geldi. Araştırma ekibi elit sporcuların interval antrenman tekniklerinin yaşlıların sağlığına da olumlu etki edeceği varsayımından yola çıktılar. Ve sonuçlar olumlu oldu.

‘MAĞAZA GEZER GİBİ DEĞİL’

Prof. Dr. Aydoğdu sadece yürüme değil, farklı sporlarda da aralıklı antrenmanın uygulanabileceğini söylüyor: “Bu tip egzersizlerde yani yürüme, koşma, yüzme ve bisiklete binme gibi sporlarda amaç kalbi, akciğerlerimizi, damarlarımızı ve metabolizmamızı -kan şekerimizi, kan yağımızı dengelemeye çalışmaktır.”

Prof. Dr. Aydoğdu konuyla ilgili olarak yıllar önce okuduğu bilimsel bir makaleden de bahsediyor: “Çok güzel bir makaleydi. O makalede ‘Azrail’in yürüme hızı saatte 3 kilometre’ diyordu. Şaka yollu olarak söylenmek istenen şuydu: Yapılan çalışmalar, 3 kilometrenin altında bir hızla yürürseniz Azrail’e yakalanacağınızı yani yürümenin sizi sağlık açısından yeteri kadar korumadığını göstermektedir. Eğer yürürken hızınızı 3 kilometrenin üzerine çıkarırsanız, hatta 5 kilometreyi aşarsanız yapılan egzersizden sağlık açısından fayda elde eder, Azrail’den de kaçabilirsiniz.

Dolayısıyla sağlık açısından yüksek veya kısmen yüksek tempolu egzersizleri yapmak sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Mağaza gezme temposunu istememekteyiz. Yüksek tempolu yürüyüşler istiyoruz.”

HER YAŞA UYGUN

Prof. Dr. Aydoğdu’nun verdiği bilgiye göre;

◊ Yürüyüş yapmasına ilişkin bir engeli olmayan her yaştan kişi aralıklı olarak yüksek tempolu yürüyebilir/koşabilir. Yürüyüş için zeminin de bir önemi olmuyor. Ama yüksek tempolu koşu yapmak istiyorsanız bunu iyi bir zeminde, tartan pistte veya iyi bir koşu bandında gerçekleştirmelisiniz.

◊ Geri geri yürüme hem dengeyi hem de arka bacak kaslarının kuvvetlenmesini desteklemektedir. Tabii başımıza bir şey gelmesini engellemek için dikkatli yürümekte fayda var. Yan yan yürümek de faydalı olup normal yürümeye ilaveten kalçayı yana açan kasları kuvvetlendirmektedir.

ZAMAN AYARLAMASI

Fitness takip cihazları Japon yürüyüşü ve genel olarak aralıklı egzersiz sırasında tempo sürenizi ayarlamaya yardım edebilir.

Ya da kendinize güzel bir şarkı listesi yapın. Genellikle şarkılar ortalama 3 dakika uzunluğunda oluyor. Bu sayede temponuzu arttırırken ya da tam tersi düşürürken kronometreye ihtiyaç kalmaz.