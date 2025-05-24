Aysu Baçeoğlu: ‘Sahnem, auram, enerjim 10 numara’

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Uzun süredir yaşadığı Zekeriyaköy’de buluşuyoruz Aysu Baçeoğlu‘yla. Müthiş enerjisiyle karşılıyor bizi. ‘10 Numara’ şarkısının 11 yıl önce DJ Okan Doğan tarafından yapılan remiksinin bir anda Tiktok’ta ve Instagram’da akım haline gelmesi için “Hayatımın mucizesi” diyor. Bu gelişme sonrası şarkının yazarı Murat Yaprak yepyeni bir düzenleme yapıyor ve Kübalı ünlü sanatçı Dlacruz’un Aysu Baçeoğlu’na eşlik ettiği son versiyon yayımlanıyor.

‘Papatya’ isimli şarkısını yayımlayan kardeşi Günsu da yanımızda. “Hiçbir zaman sesim 10 numara diye bir iddiada bulunmadım, sahnem 10 numara, auram 10 numara, enerjim 10 numara ama onun sesi gerçekten çok güzel” diyor. Sohbetimize eskilerden başlıyoruz. “20 yıl önceki Aysu’ya âşığım” dese de hayata bakışında çok şey değişmiş...

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◊ 2000’lerde sık sık ekrandaydınız. Açıklamalarınız çok konuşuluyordu. Sonra uzak kaldınız...

Çok fazla göz önünde olmak bende anksiyete yarattı galiba. Artık kendim için bir şeyler yapamamaya başlamıştım. Kaliteli programlara, işlere, davetlere gidiyordum. Artık dedim ki kendin için bir şeyler yapma vaktin geldi, bir dinlen. Bir şey üretmiyordum, üretmediğim yerde tüketime gir-

mek istemedim. Sektör de artık

o kadar değişti ki...

◊ O zaman nasıldı?

Benim katıldığım programlar Okan Bayülgen, Beyaz... Şu anki evlilik programlarında herhalde şarkı söylememi beklemiyorsunuz. Magazin programlarının içinde olmak istemedim. Bu magazine tu kaka demek değil, ben bu işten ekmek yedim sonuçta... Ama şöyle aklımdan geçen ve bana uymayan bir şey var; bir magazinci bu işe 25-30 senesini verip, televizyon programı yapıp benim hakkımda eleştiride bulunabilir. Ama şarkıcı veya gündemde olan isimler magazin programına çıkıp benim adımı ağzına alsınlar istemedim.

◊ Sosyal medya hayatımızın bir parçası haline geldi. Sizin için ne ifade ediyor?

Geçen gün bir televizyon programına konuktum. Birçok isim için “Takip ediliyorlar ama kimseyi takip etmiyorlar” dediler. Ben de dedim “Neyi kasıyoruz”! Hayat zaten kısacık. Binlerce takip geliyor, hepsini zevkle takip ediyorum. Sosyal medya birçok şeyin önüne geçti, çok güçlü hale geldi. Benim şarkım da TikTok’ta ve sosyal medyada patladığı için tabii ki orada aktifim, daha da çok aktif olacağım ama bu demek değil ki yediğim içtiğimi paylaşacağım. Gurme değilim. Alan var, alamayanlar var. Bunları düşünmek zorundayız. Tadında, dengeli paylaşma taraftarıyım.

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‘Kendimle yüzleştim’

◊ Hayatınızda neler değişti?

Gerçek anlamda şükretmeyi öğrendim. O kadar koşturmacanın içindeymişim ki, nefes aldığımız için bile şükretmeyi unutuyormuşum. Çok kitap okudum. Çok hayvanım olmaya başladı. Doğayı çok seviyorum. 17 senedir Sarıyer bölgesinde oturuyorum. Toprağa ayağımı basabildim, stresimi attım, daha sakin düşünebildim. Yaptığım yanlışları düşündüm, yapacaklarımı düşündüm, kendimle yüzleştim ve ben en iyi versiyonumda olduğumu düşünüyorum şu anda. Her halimle 10 numarayım!

◊ Kırgınlıklarınız var mı?

Beni çok üzenler, ekmeğimle oynayanlar oldu. Bunları arkadaşım, dostum dediğim kişiler de yaptı. Sektörün böyle bir handikabı var. Bu saatten sonra bu camiadan anlık arkadaşlıklarım var. Dostum olanlar benim ekibim, ailem, çok sevdiğim birkaç insan.

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◊ Evlenmeyi düşünmediniz mi?

Hiç düşünmedim.

◊ 10 numara bir erkek mi karşınıza çıkmadı?

Çok özür dilerim, 10 numara kadın çok da 10 numara adam yok. Babamı çok küçük yaşta kaybettiğim için annemle, kız kardeşimle ilgilenmek durumundaydım. Çocuk dünyaya getirmek kendini ona adaman demektir bence. Öyle bir sorumluluğa giremedim. İmza fobim var. Özgür ruhlu bir kadınım. Bir adam bana ‘Bunu giyme, buraya gitme’ dese olmaz. O ilişki dejenere olur. Çok çok iyisi var mı, valla yok yani kusura bakmasınlar.

◊ 20 yıl önceki Aysu’ya ne söylemek istersiniz?

Sabah uyanıyorum; yüzümü yıkıyorum, dişlerimi fırçalıyorum, gül suyumu sıkıyorum, ‘Şükürler olsun Aysu, seni çok seviyorum’ diye kendimi öpüyorum. 20 yıl önceki beni de çok seviyordum. İyi ki o hataları yapmış, hataysa eğer... İnsanları kırdıysam bilerek yaptığım bir şey değildir, gençtim sonuçta. Şu andaki Aysu Baçeoğlu olmama sebep olduğu için âşığım o Aysu’ya da.

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◊Şarkınız yeni versiyonuyla çok ilgi gördü. ilk çıktığında nasıl tepkiler almıştınız?

O zaman da çok güzeldi. Ben şarkıyı ilk duyduğumda âşık oldum. Murat Yaprak’ın söz ve müziği. İlk duyduğumda “Benim olmalı” dedim. Birkaç gün stüdyo kapısında yattım. Zamanında bu şarkının çok ekmeğini yedim.

◊ Yeni düzenleme nasıl oldu?

Bir buçuk ay önce bir uyandım, DJ Okan Doğan’ın 11 yıl önceki remiksiyle her yerde şarkım ‘10 Numara’. O kadar çok paylaşım yapıldı ki hikâyelere yetişemedim. İnsanlar “Yeni klibini istiyoruz, yeni aranje nasıl olur” dediler. Murat Yaprak’ın yeni aranjesiyle, klip ve fotoğraflarımla piyasanın içine 10 numara düştüm!

◊ Yeni şarkılar da gelecek mi?

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Yeni şarkılar ve klibimiz geliyor. Madem evrenden beni istediniz, her yerdeyim! Yurtdışında festivallerle anlaştık. Beach’lerde konserlerimiz olacak. Elimden geldiğince çocuklar, hayvanlar, hemcinslerim için bir şeyler yapmak istiyorum.

‘Kalbi, ruhu, vicdanı güzel olsun’

◊ Yıllar içinde güzellik algınız değişti mi?

Çok değişti. İşim gereği güzel kadınların ve yakışıklı erkeklerin arasında bulundum ve yaşım gereği de bu algı benim için başka bir şeye döndü. Bir insana, hayvana, çocuğa güzellik yapan benim için en güzel insan. Benim için kalbi, ruhu, vicdanı güzel olsun. Güzel baksın, karşısındakini güzel görsün, mutlu olsun... Mutlu olan herkes mutlu bakar etrafa da. Güzellik algım bu.

◊ Bakım rutinleriniz neler?

Gül suyu takıntım var. Enerjisi bana çok iyi geliyor. Beslenmenin, içten ve dıştan güzel hissetmenin yüzüne ve tüm ruhuna yansıdığını düşünüyorum. Çok ritüellerim yok.