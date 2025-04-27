Atatürk’ün hiç görülmemiş fotoğrafları ve daha fazlası

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün daha önce hiç görülmemiş bir fotoğrafına rastlamak her zaman hepimizi çok heyecanlandırıyor. Ona dair her yeni kareye, belgeye ilk kez tanıklık etmek bizi derinden etkiliyor. 18 Nisan’da açılan ve bu duyguyu yaşatan ‘Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk’ sergisi Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadeleyi, Cumhuriyet’in kuruluş sürecini detaylarıyla günümüze taşıyor.

ÖZEL EŞYA VE FOTOĞRAFLAR

Atatürk’ün bugüne dek yayımlanmamış fotoğraflarının, kişisel eşyasının, döneme ait gazetelerin, dergilerin, yazışmaların ve daha birçok tarihi dokümanın olduğu sergi, İstanbul Müze Gazhane’de açıldı. Sağlık şirketi Humanis’in desteğiyle gerçekleştirilen sergide Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın kaleme aldığı bir mektuptan İstiklal Madalyası’na, nadir bulunan telgraflardan kol düğmelerine pek çok özel parça ziyaretçilerle buluşuyor.

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Küratörlüğünü Özdemir Erdem’in, proje direktörlüğünü Fahri Özdemir’in üstlendiği serginin hazırlıkları yedi yıl sürmüş. 35 yıldır yurtiçi/yurtdışı müzayedelerden ve elden alımlarla Atatürk’ün fotoğraflarını, özel eşyasını, döneme ait gazete, dergi ve belgeleri toplayan Fahri Özdemir, Atatürk konusunda en büyük koleksiyonerlerden biri ve Atatürk fotoğraflarından oluşan birçok albüm kitabı var. Bu sergideki fotoğrafların tamamı ve objelerin yüzde 90’ı onun koleksiyonundan. 376 eser ve 150’nin üzerinde benzersiz fotoğrafla Atatürk’ün liderlik yolculuğunu sergi boyunca adım adım izleme imkânı yakalıyorsunuz. Sergide duvarlarda Atatürk’e ait sözler de var. En çarpıcı olanlarından biri de Savarona yatı için söylediği “Bu yatı, bir çocuğun oyuncağını beklemesi gibi beklemiştim. Meğer bana bir hastane olacakmış” sözü.

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‘DETAYLARIYLA, HURAFELERDEN UZAK BİR ŞEKİLDE...’

Yedi yıllık titiz bir çalışmayla hazırlanan sergiyi, proje direktörü Fahri Özdemir şu sözlerle anlatıyor:

“Serginin amacı sadece Atatürk’ü anlatmak değil ya da süreci sadece tarihi belgelerle göstermek değil. Aynı zamanda bu belge, obje ve görsellerle birlikte bir ülkenin kuruluşu, değerleri, ödenen bedelleri sonraki kuşaklara anlatmaktır. Bu anlatımla birlikte Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadeleyi, onların değerlerini ve Cumhuriyet’in kuruluş sürecini detaylarıyla, hurafelerden uzak bir şekilde izleyiciye sunmak. ‘Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk’ sergisi, Nâzım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı’ndaki bir dizeden etkilenerek hazırlandı. Sergimizde 376 eser var, bu 376 eserin 150 tanesi yayımlanmamış Atatürk görselleri, fotoğrafları. Diğer objelerse Atatürk’ün kullandığı kendi özel eşyaları, yazışmaları, mektupları, dönemsel belgeler, gazeteler, dergiler, Atatürk’ün kendisinin imzaladığı özel fotoğraflar ve döneme ait heykeller, bronz rölyeflerden oluşmaktadır.”

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‘Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk’ sergisi 6 Temmuz tarihine kadar Kadıköy, Hasanpaşa’daki Müze Gazhane’de görülebilir.



