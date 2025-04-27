×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
YAŞAM CUMARTESİ PAZAR SEYAHAT LEZZETLİ HAYATLAR ÇOCUKLA HAYAT
HABERLERKelebek HaberleriHürriyet Pazar Haberleri

Atatürk’ün hiç görülmemiş fotoğrafları ve daha fazlası

Güncelleme Tarihi:

#Mustafa Kemal Atatürk#Sergi#Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk
Atatürk’ün hiç görülmemiş fotoğrafları ve daha fazlası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 07:00

‘Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk’ sergisi Kadıköy’deki Müze Gazhane’de kapılarını açtı. Atatürk’ün daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış 150 fotoğrafını, özel eşyasını ve annesi Zübeyde Hanım’ın el yazısıyla yazdığı mektubu da içeren sergi büyük liderin tarih sahnesindeki eşsiz yerini gözler önüne seriyor.

Haberin Devamı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün daha önce hiç görülmemiş bir fotoğrafına rastlamak her zaman hepimizi çok heyecanlandırıyor. Ona dair her yeni kareye, belgeye ilk kez tanıklık etmek bizi derinden etkiliyor. 18 Nisan’da açılan ve bu duyguyu yaşatan ‘Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk’ sergisi Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadeleyi, Cumhuriyet’in kuruluş sürecini detaylarıyla günümüze taşıyor.

Atatürk’ün hiç görülmemiş fotoğrafları ve daha fazlası

 

ÖZEL EŞYA VE FOTOĞRAFLAR

Atatürk’ün bugüne dek yayımlanmamış fotoğraflarının, kişisel eşyasının, döneme ait gazetelerin, dergilerin, yazışmaların ve daha birçok tarihi dokümanın olduğu sergi, İstanbul Müze Gazhane’de açıldı. Sağlık şirketi Humanis’in desteğiyle gerçekleştirilen sergide Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ın kaleme aldığı bir mektuptan İstiklal Madalyası’na, nadir bulunan telgraflardan kol düğmelerine pek çok özel parça ziyaretçilerle buluşuyor.

Haberin Devamı

Atatürk’ün hiç görülmemiş fotoğrafları ve daha fazlası

Küratörlüğünü Özdemir Erdem’in, proje direktörlüğünü Fahri Özdemir’in üstlendiği serginin hazırlıkları yedi yıl sürmüş. 35 yıldır yurtiçi/yurtdışı müzayedelerden ve elden alımlarla Atatürk’ün fotoğraflarını, özel eşyasını, döneme ait gazete, dergi ve belgeleri toplayan Fahri Özdemir, Atatürk konusunda en büyük koleksiyonerlerden biri ve Atatürk fotoğraflarından oluşan birçok albüm kitabı var. Bu sergideki fotoğrafların tamamı ve objelerin yüzde 90’ı onun koleksiyonundan. 376 eser ve 150’nin üzerinde benzersiz fotoğrafla Atatürk’ün liderlik yolculuğunu sergi boyunca adım adım izleme imkânı yakalıyorsunuz. Sergide duvarlarda Atatürk’e ait sözler de var. En çarpıcı olanlarından biri de Savarona yatı için söylediği “Bu yatı, bir çocuğun oyuncağını beklemesi gibi beklemiştim. Meğer bana bir hastane olacakmış” sözü.

Haberin Devamı

Atatürk’ün hiç görülmemiş fotoğrafları ve daha fazlası

 

‘DETAYLARIYLA, HURAFELERDEN UZAK BİR ŞEKİLDE...’

Yedi yıllık titiz bir çalışmayla hazırlanan sergiyi, proje direktörü Fahri Özdemir şu sözlerle anlatıyor:

Atatürk’ün hiç görülmemiş fotoğrafları ve daha fazlası

“Serginin amacı sadece Atatürk’ü anlatmak değil ya da süreci sadece tarihi belgelerle göstermek değil. Aynı zamanda bu belge, obje ve görsellerle birlikte bir ülkenin kuruluşu, değerleri, ödenen bedelleri sonraki kuşaklara anlatmaktır. Bu anlatımla birlikte Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadeleyi, onların değerlerini ve Cumhuriyet’in kuruluş sürecini detaylarıyla, hurafelerden uzak bir şekilde izleyiciye sunmak. ‘Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk’ sergisi, Nâzım Hikmet’in Kuvayi Milliye Destanı’ndaki bir dizeden etkilenerek hazırlandı. Sergimizde 376 eser var, bu 376 eserin 150 tanesi yayımlanmamış Atatürk görselleri, fotoğrafları. Diğer objelerse Atatürk’ün kullandığı kendi özel eşyaları, yazışmaları, mektupları, dönemsel belgeler, gazeteler, dergiler, Atatürk’ün kendisinin imzaladığı özel fotoğraflar ve döneme ait heykeller, bronz rölyeflerden oluşmaktadır.”

Haberin Devamı

Atatürk’ün hiç görülmemiş fotoğrafları ve daha fazlası

‘Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk’ sergisi 6 Temmuz tarihine kadar Kadıköy, Hasanpaşa’daki Müze Gazhane’de görülebilir.

Atatürk’ün hiç görülmemiş fotoğrafları ve daha fazlası

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mustafa Kemal Atatürk#Sergi#Karanlıkta Akan Bir Yıldız: Mustafa Kemal Atatürk

BAKMADAN GEÇME!