‘At telefonu elinden’

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İrlanda’nın Lisdoonvarna kasabası eylül ayı boyunca Avrupa’nın en büyük çöpçatanlık festivaline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Pandemi nedeniyle iki yıldır ertelenen festivale bu sene dünyanın çeşitli yerlerinden 18-80 yaş arası 60 bin kişinin gelmesi bekleniyor. Nitekim onlarca flört uygulaması arasında gidip gelirken ‘ghosting’e (bir anda tüm iletişimi kesme), ‘catfishing’e (başka birisi gibi davranma) ya da dolandırıcılara maruz kalan, ‘dijital aşk yorgunu’ pek çok insan için bu küçük kasabada 160 yıldır düzenlenen festival umut vaat ediyor. Üstelik Independent’ta yer alan habere göre, bölge halkı bugüne kadar en az 3 bin düğünün temelinin burada atıldığını söylüyor.



Şu sıralar Lisdoonvarna’ya bilet bakan 38 yaşındaki mimar Ayşegül “Çevrimiçi flört hayatımda başıma neler gelmedi ki... En azından burada kanlı canlı, gerçekten flört etmek isteyen insanlarla buluşabilirim” diyor. Aslında yaşadıkları, pek çok kişinin başına gelenlere benziyor. Tinder’da tanıştıkları zaten birer ghosting ustası; birlikte tatil planı yaparlarken bir anda yok olan, telefonlarına çıkmayan, mesajlarına cevap vermeyen hatta engelleyenler mi ararsın, sadece tek gecelik ilişki peşinde koşanlar ya da evli çıkanlar mı... Ama en ilginci tatlı tatlı yazıştığı adamın hayvan sevgisi olmuş. “Beni evcil hayvanlarımla da kabul eder misin” diye sorduğunda Ayşegül gülmüş, “Tabii ki” diye yanıtlamış. Telefonuna gelen fotoğrafta adamın iki yanında iki doberman, boynuna sarılı bir de boa yılanı varmış. “Ben de hayvanseverim ama bu kadarı bana bile fazla geldi. Evcil hayvan deyince kedi, köpek, hamster, iguana falan sandım” diyor.

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“Dijital aşk o kadar yorucu ki biriyle tanışabilmek için dünyanın bir ucuna gitmek daha kolay görünüyor.”

Dijital aşk yorgunu başka bir kişi de Gamze. İnsan kaynakları alanında çalışıyor, 32 yaşında. Geçen sene OKCupid’de biriyle tanışıyor, günlerce yazışıyor. O nelerden hoşlanıyorsa, konuştuğu kişi de onlardan hoşlanıyor. Gamze hayallerinden bahsediyor, adam da aynı yerleri görmek, aynı festivallere gitmek istiyor. Sanki ruh ikizi... Ve elbette inanılmaz yakışıklı, üstelik ikisi de Bağdat Caddesi’ne yakın oturuyor. Fakat adam ne görüntülü konuşmaya yanaşıyor ne de buluşmaya; sürekli erteliyor ya annesi o sırada evine geliyor, ya hasta oluyor. Gamze ‘catfishing’e maruz kaldığını fark edip adamdan gerçek fotoğrafını göndermesini istiyor. Kendi deyişiyle ‘Hayaller Paris, gerçekler Aşkabat’... Yalan söylediğini yüzüne vurup onunla görüşmek istemediğini belirtince de adam onu ‘yüzeysel’ olmakla suçlayıp ‘terk ediyor’!

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Gamze buna benzer çok olay yaşadığını anlatıyor. Hatta artık kiminle yazışırsa ilk önce profil fotoğraflarını Google’da, resimlerde aratıyor, kaç paylaşımı var, kaç arkadaşı var, bu paylaşımlarda etiketli gerçek insanlar var mı, bunlara hep bakıyor, ‘sahte hesap’ kontrol sitelerinden faydalanıyor. Arkadaşları bile onun ‘dijital dedektiflik’ becerilerinden yararlanıyor. Gamze “Şirkete müdür alırken bile bu kadar detaylı inceleme yapmıyorum. Dijital aşk o kadar yorucu ki, biriyle tanışabilmek için dünyanın bir ucuna gitmek daha kolay görünüyor” diyor.Lisdoonvarna’ya 45 dakika uzaklıktaki Shannon Havalimanı’na gidiş-dönüş uçak biletleri 7 bin liradan başlıyor, yolculuk bir aktarmayla en az 9 saat sürüyor. O kadar zamanınız ya da bu işe ayıracak bütçeniz yoksa şehrinizdeki tanışma etkinliklerinden faydalanabilirsiniz. ‘Speed Date’ yani herkesin 15’er dakikalık sürelerle birbiriyle tanıştığı, birbirinden hoşlananların daha sonra görüştüğü uygulamaların biletleri Biletino, Biletix gibi sitelerde satılıyor.