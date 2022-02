‘Aşkta taktik olmaz, yapmayın öyle şeyler’

Haberin Devamı

Yeni tanışmalarına rağmen aralarında inanılmaz bir kimya var. Sanki ekran ve beyazperde aradığı ikiliyi bulmuş... Sürekli şakalaşıyor, etraflarına pozitif ışık saçıyorlar. Şükrü Özyıldız çok formunda, adeta bir büst gibi duruyor. Çekim arasında da kendine haşlanmış sebze ve ızgara somon söylüyor. Demet Özdemir istediğini yiyip kilo almayanlardan. O da kaşla göz arası hamburger ve patates kızartması yiyor. Sonra kahveleri eşliğinde başlıyorlar anlatmaya...

‘Aşk Taktikleri’ birlikte ilk işiniz...

Demet Özdemir: Evet, daha önce tanışmıyorduk, bu filmle tanıştık...

Yıllardır aynı sektörde ve hatta ajansta olmanıza rağmen hiç karşılaşmamış mıydınız?

Şükrü Özyıldız: Aslında tanışmak istiyordum ama olamadı bir türlü.

Demet Özdemir: Aynen... Hatta Şükrü’nün rol aldığı ‘Alice’i izlemeye falan da gittim ama kısmet olmadı.

İlk karşılaşmanızı hatırlıyor musunuz?

Şükrü Özyıldız: Hatırlamaz mıyım? ‘O3 Medya’daydım. İmzalar atılmış, senaryo onaylanmıştı. Çok heyecanlıydım. Ama Demet’in yanında kendimi çok rahat hissettim.

Demet Özdemir: Ben de öyle. Şükrü’nün inanılmaz, saf bir enerjisi var, o hemen bana geçti. Onun sakinliği çok hoşuma gitti. Ben biraz daha ahtapot gibiyim. Enerjik, hemen sarılan falan. Zaten Şükrü’yü de görür görmez hemen “N’aber” diye sarıldım. Ve bu sohbet kır pidecisine uzandı.

Nasıl yani?

Demet Özdemir: Öğle saatleriydi, Şükrü fiziğine önem verdiği için çantasından kapların içinde haşlanmış tavuk falan çıkardı. Ben masadaki kuru pastaları yiyorum. Sonra baktım öyle olmayacak, “Şükrü seninle iyi anlaşacağız, bir kır pidesine var mısın” dedim.

Yedi mi?

Demet Özdemir: Tabii yedi, aksi mümkün mü (gülüyor)?

Birbirinizi nasıl anlatırsınız?

Şükrü Özyıldız: Demet çok eğlenceli, çok gerçek, çok samimi... İnanılmaz çalışkan ve başarı odaklı bir oyuncu.

Demet Özdemir: Şükrü centilmen, nahif, ince düşünen biri. Hiç hakkını yemeyeyim, inanılmaz çalışkan, sorumluluk sahibi ve çok hoş bir beyefendi.

KANAL KANAL DOLAŞIRIZ

Bu birliktelik devam eder mi?

Demet Özdemir: Neden olmasın! Gerçekten çok istiyoruz. Hatta gerekirse kanal kanal dolaşırız (gülüyor).

Şükrü Özyıldız: Biz çok güzel arkadaş olduk, çok eğlendik. İnşallah bir süre sonra yine sette birlikte oluruz.

Şu sıralar ‘Alice Müzikali’ de yeniden başladı. Şükrü sen ‘Şapkacı’ karakteriyle sahneye dönüyorsun. Oyunda yenilikler var mı? Seni yeniden ekranda ne zaman göreceğiz?

Şükrü Özyıldız: Her oyun bir öncekinden farklı oluyor. Ana çatımızda bir değişiklik yok. Çok özlediğimiz için zaman içinde şevklendiğimiz şeyler olmuş, biraz daha derinlikli olacaktır. Ekrana gelince... Yüzde yüz içime sinen bir şey olduğunda evet, olacak.

Senin Demet?

Demet Özdemir: Detay vermemekle beraber, bir dijital dizim olacak.

HEPİMİZ YAŞADIKLARIMIZLA YARALARIMIZA KABUK İNŞA EDİYORUZ

‘Aşk Taktikleri’ bu hafta Netflix’te yayımlandı. Filmi nasıl anlatırsınız?

Demet Özdemir: Bir kadın ve erkeğin asla taktik yapamamaları üzerine kurulu.

Ne gibi taktikler?

Demet Özdemir: ‘İlk mesajı ben atmayayım’, ‘Aman o beni önce arasın’, ‘İlk gece öpmesine izin vermeyeyim’ gibi taktikler... İçinde durum komedisi de barındırıyor. Ve sonunda taktiğin işe yarayıp yaramadığını anlıyoruz. Çok güzel ve keyifli bir süreçti.

Şükrü Özyıldız: Hem Demet’le birlikte oynamak hem böyle güzel bir hikâyede olmak çok keyifli. Bazen bir işi çekiyorsunuz ama izlerken “Bu muydu” diyorsunuz. Bu defa hem çekerken hem izlerken çok eğlendim. Her şey yerine oturdu.

Kerem ve Aslı’yı nasıl anlatırsınız?

Şükrü Özyıldız: Hayatlarında karşı cinse güvenlerinin sarsıldığı bir dönemdeler, tepetaklak oluyorlar. Bu açıdan karakterlerin dönüşümlerini de çok değerli buluyorum. İnsana dair, çok ‘öz’de olan bir şeyi anlatıyoruz.

Ne var özümüzde?

Şükrü Özyıldız: Hepimizin kalp kırıklıkları olabiliyor, hepimiz yaşadıklarımızla yaralarımıza kabuk inşa ediyoruz. Ama en içeride olan her zaman baki oluyor. Bu hikâye de en içimizde olan duyguya bağlanıyor.

Demet Özdemir ve Şükrü Özyıldız’ın başrollerinde olduğu ‘Aşk Taktikleri’, ‘erkekleri çözdüğünü’ düşünen bir blog yazarıyla ‘kadınları çözdüğünü’ düşünen bir reklamcının hikâyesini anlatıyor.

KLİŞELERDEN KORKMAM

Aşkta taktik olur mu?

Şükrü Özyıldız: Kesinlikle olmamalı. Yapmayın öyle şeyler!

Demet Özdemir: Bence de kesinlikle aşkta taktik olmamalı. Tabii elde olmayan anlar olabilir... Ama aşkta taktik yoksa daha sağlam ve sağlıklı bir ilişki yaşanabilir diye düşünüyorum. Tanıştığın insana ne kadar açıksan ve rahatsan onun pozitif geri dönüşünü alıyorsun.

Yani siz ilişkilerde hiç taktik falan uygulamıyorsunuz, öyle mi?

Demet Özdemir: Ya, şimdi böyle deyince (gülüyor)... Uyguluyoruz belki de (gülüyor). Uygulamıyor musun Şükrü? Açık konuş...

Şükrü Özyıldız: Yapmıyorum, ben öyle şeylere karşıyım.

Demet Özdemir: Yalan söylüyor ya...

Şükrü Özyıldız: Gerçekten, ben taktik yapmıyorum ama şu an 34 yaşında bir Şükrü konuşuyor. Bunun ergenliği falan da vardı. O zamanları düşününce, her şeyi yaptık. Sen yapmadın mı Hakan?

Yapmışızdır tabii...

Şükrü Özyıldız: E işte! Her geçen sene görüşlerimiz, hayata bakışımız değişiyor. Şu an bulunduğum noktada da asla taktik uygulamam. Bir de taktik yaparsanız yakalanıyorsunuz. Herkes aslında anlıyor da bazıları sadece oyunu devam ettirmek için anlamıyormuş gibi yapıyor.

Demet Özdemir: Bazen insan taktik gördüğünde “Önemsiyor galiba, bir şeyin mi peşinden gidiyor” diye hoşuna gidebiliyor.

Şükrü Özyıldız: Taktiğine göre değişiyor. Ben kıskandırma taktiğini hiç sevmiyorum.

Demet Özdemir: O çok tehlikeli bir taktik!

Filmde bir de ilişkilerdeki klişeleri görüyoruz. Sizin klişelerle aranız nasıl?

Şükrü Özyıldız: Güzel yapıldığında iyi geliyor insana.

Demet Özdemir: Doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanla mı demek istiyorsun?

Şükrü Özyıldız: Evet, onu da demek istiyorum ama ben klişelerden korkmam, eğer güzel yapılıyorsa o klişe sorun yoktur bence. Zaten hayatın içinde her şey bir klişe değil mi? Bir şeyler farklı şekillerde de olsa sürekli tekrar ediyor.

GERÇEKÇİ OLDUĞUM İÇİN ROMANTİZMLE EĞLENİYORUM

Hem romantik hem komik tipler misiniz?

Demet Özdemir: Birbirimiz için söyleyelim mi? Ne dersin?

Şükrü Özyıldız: Olur.

Demet Özdemir: Ben Şükrü’nün bir romantizmini görmedim (gülüyor). Ama gerçekten çok eğlenceli ve komik. Romantizmi de beraber çalıştığımız için şöyle dönüştürebilirim; gerçekten çok nahif, anlayışlı ve kibar biri.

Şükrü Özyıldız: Demet de hem romantik, hem komik hem de son derece yetenekli. Çok da samimi ve gerçek.

Demet Özdemir: Ama romantik değilim, realistim ben. Gerçi romantizmin nerede ve ne zaman olduğu da çok önemli.

Nasıl yani?

Demet Özdemir: Bazen bir cümle bile çok romantik gelebilir ama o da romantik olmaya çalışmadan ağızdan çıkmalı. Ben daha çok eğlenceli ve gerçekçi olduğum için romantizmle aslında eğleniyorum. Ama Şükrü bence romantik ya... Kesin evde bir mum falan yakar. Ne diyorsun?

Kesin yakar, öyle bir havası var...

Şükrü Özyıldız: O an içimden nasıl geliyorsa öyle davranıyorum. Ama bu size başkasının söyleyebileceği bir şey.

AŞK TAMAMEN TESLİM OLMA GÜDÜSÜ

Yarın Sevgililer Günü. Size ne ifade ediyor?

Demet Özdemir: Hediye alınırsa mutlu olurum, güzel iki-üç söz de yakışır, şanındandır (gülüyor).

Şükrü Özyıldız: Es geçmeyeceksin ama o kadar büyütmemek lazım. Sevdiğini söylemek için Sevgililer Günü’nü bekliyorsan başlarım senin sevgine!

Peki siz aşkı nasıl anlatırsınız?

Demet Özdemir: Tamamen teslim olma güdüsü aşk. Yarın ne olacağını bilmeden yaşamak...

Şükrü Özyıldız: Ben artık anlatamam, hiç uğraşamam (gülüyor).

‘Unumu eledim, eleğimi astım’ diyorsun...

Şükrü Özyıldız: (Gülüyor) Bu aralar aşkın en saf halini düşünüyorum, karşılıksız sevgi, kabul verme gibi... O sebeple aşk, hayatımdan uzak tutmaya çalıştığım bir şey.

Şu dönemde aşk yok mu yani hayatınızda?

Şükrü Özyıldız: Bende yok.

Demet Özdemir: İşime âşığım (gülüyor).

Yarın için planınız var mı?

Şükrü Özyıldız: Yok.

Demet Özdemir: Üçümüz yemek mi yesek (gülüyor)...

Romantik işlerde rol alınca aşk dedikoduları da beraberinde geliyor. Sizin için de yazıldı...

Demet Özdemir: Bunun bir fotoğraf üzerinden çıkması garip. Bu, işimizin en hoşumuza gitmeyen tarafı. Biz birbirimizi çok seviyoruz ve arkadaşız.

İNSANLAR ZAMANIN KIYMETİNİ BİLİYOR

Günümüzde Kerem ile Aslı gibi aşklar kaldı mı?

Şükrü Özyıldız: Kalmıştır herhalde.

Demet Özdemir: Ben inanmıyorum desem çok mu önyargılı olurum? Çünkü birkaç yıldır hem sosyal medya hem koronayla insanlar o kadar kendilerine döndüler ki... İnsanlar kendilerini artık çok seviyorlar, bu yüzden de o tip aşkların çok olmadığını düşünüyorum.

Şükrü Özyıldız: Evet, bence artık zamanın kıymetini biliyor insanlar. Ben anı yaşamaya çalışıyorum.

Zor değil mi?

Şükrü Özyıldız: Zor ama yapmaya çalışıyorum.

Demet Özdemir: Ağaç, kelebek seviyor işte Şükrü (gülüyor).

Şükrü Özyıldız: Aslında önemli olan doğru insanlar biriktirmek benim için. İlişki olduğunda ve bittiğinde sonrasında o insanı kaybetme ihtimali de oluyor, o ihtimale yer vermek istemiyorum hayatımda.

ALLAH SAHİBİNE BAĞIŞLASIN

Fragmandan beri Şükrü’nün kasları konuşuluyor. Biz konuşmayacak mıyız?

Demet Özdemir: Allah sahibine bağışlasın (gülüyor). Bilirkişi değilim ama ne olursa olsun oyuncunun nasıl göründüğü de önemli ya. Şükrü’de öyle bir disiplin var.

Şükrü Özyıldız: Utanıyorum şu an!

Demet Özdemir: Utanma, yapmışsın olmuş (gülüyor). “Vay, ne kadar güzel vücudu var”ın yanı sıra “İşine saygı duyarak bu vücudu elde etmiş” diyebiliriz.

30 OLMAKTAN ÇOK KORKUYORDUM

30’lu yaşlar ne hissettiriyor?

Şükrü Özyıldız: 30’ların ortasına gidiyorum. Başlarda 30 olmaktan çok korkuyordum. Şimdi çok seviyorum. Altı ay önceki farkındalığımda değilim şu an. Ve olduğum yaştan, yerden çok memnunum...

Demet Özdemir: 20’lerde her yaş aldığımda ‘Tamam, bir şeyleri öğrendim’ diyordum. Ama her yıl hiçbir şey öğrenmediğimi, her yılın başka şeyler getirip seni başka testlere tabi tuttuğunu anladım. 30 olmama az kaldı ve 30’lar beni korkutmuyor, 40’a girerken de başka şeyler öğreniyor olacağım. O yüzden bu sonsuz bir şey.

Aldığınız en büyük ders neydi?

Şükrü Özyıldız: Çok klişe olacak ama anda olabilme durumu var ya. Çok ağza pelesenk edilmiş bir şey ama çok zor bir şey. Bazen geçmişten bir olay geliyor aklıma, dün yaptıklarımı düşünüyorum falan... İşte andan uzaklaştığımız her an o yaşadığımız ana yazık ediyoruz.

Demet Özdemir: Önyargıdan kurtulup daha sevgi üzerine bir hayat yaşamak benim öğrenip yapmaya çalıştığım bir şey.

Oyunculuğu alsak ne kalır sizde?

Demet Özdemir: Omuriliğimi alırsın. Bu benim işim ama bir yandan da en sevdiğim hobim. Karamsarlaşabilirim.

Şükrü Özyıldız: Katılıyorum.

Bu mesleği yapmasaydınız ne olurdu?

Şükrü Özyıldız: Tıp okumak isterdim.

Demet Özdemir: Psikolojiyle ilgili bir şeyler yapmak isterdim. Sonuca varır mıydım, yolda delirir miydim bilmiyorum ama insanları iyi etmek amacım olurdu.

SOSYAL MEDYADA GERÇEK AMA EKSİĞİM DİYEBİLİRİM

Filmde önyargıları da görüyoruz. Günümüzde ne kadar ön yargılı olduk?

Şükrü Özyıldız: Kerem sosyal medyada kendini nasıl yansıtıyorsa Aslı’da onu görüyor. Hepimiz sosyal medyada olduğumuz değil de göstermek istediğimiz şeyi ortaya koyuyoruz.

Demet Özdemir: Aslında olmadığımız insanlar eleştiriliyor. Çok ağır eleştiriler ya da çok güzel şeyler... Her şey yazılıyor.

Şükrü Özyıldız: Herkes bilirkişi.

Demet Özdemir: Herkesin hayatı kendine göre zor ya da eğlenceli. Benden daha iyi bilemezsin ne kadar eğlendiğimi ya da kendimi şık hissedip hissetmediğimi. Senin yorumuna ihtiyacım da yok... Herkes daha çok kendine odaklansa. Elimizdeki telefonlar yüzünden acımasız konuşuyoruz. O yorumu yapanla karşılıklı konuşsak bu kadar cesur olabilir mi? Lütfen önyargılı davranmayalım.

Peki milyonlarca takipçiniz var. Siz ne kadar gerçeksiniz?

Demet Özdemir: Gerçek olmak ve o anı yakalamak için sizi başkasının çekmesi gerekiyor. İnsan kendini çekiyorsa pek gerçek olmuyor. Güzel bir fotoğraf yakaladığımda paylaşmak istiyorum. Ama sosyal medyada gerçek görünme ihtimalin maalesef yok.

Neden?

Demet Özdemir: Çünkü donan bir kare, altına yazılan bir yorum, insanlar tarafından nasıl algılanacak bilmiyorsun. Gerçeklik değil de iyi hissettiğim anı paylaşmak gibi düşünüyorum.

Şükrü Özyıldız: Ben Demet kadar çok kullanmıyorum sosyal medyayı. Orada gerçek ama eksiğim diyebilirim.

Demet Özdemir: Şükrü sette ‘Bir şeyler paylaşır mısın’ diyerek telefonunu bana veriyordu. Ama filmden sonra bir baktım ısınmış.