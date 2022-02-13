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Aşk ve oyun

#Galerist#Arter#Aşk Ve Oyun
Aşk ve oyun

Bu iki kavrama sanatçıların gözünden bakmak için bu hafta Galerist ve Arter’deki sergilere uğrayın. Galerist’te geçen hafta açılan sergiye Leonard Cohen’in ‘Gerçek aşk iz bırakmaz’ dizesi ilham vermiş. Arter’in 17 Şubat’ta açılacak ‘OyunBu’ sergisiyse çocukluk ve oyun kavramlarına odaklanıyor.

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Bu yılın yeni sergilerinden biri geçen hafta Galerist’te açıldı. İsmini Leonard Cohen’in şiiri ‘True Love Leaves No Traces’tan alan sergi ‘bir olma’ arzusuna odaklanıyor. Serginin küratörüyse Burcu Fikretoğlu. Cohen’in ‘Gerçek aşk iz bırakmaz/ Sen ve ben bir olabilirsek/ Sarılmalarımızdan geriye hiçbir şey kalmaz’ dizelerinin tartışmaya açıldığı sergide konukseverlik kavramı izinsiz ve beklenmeden geleni, beraberinde getirdiği bütün risklerle kabul etme açısından ele alınıyor.

Silva Bingaz, Claire Denis, Alfredo Jaar ve Anri Sala’nın da aralarında bulunduğu 11 sanatçının eserinin yer aldığı serginin dikkat çeken eserlerinden biri Hale Tenger’e ait. Sanatçının yerleştirmesinde ipek kumaşlardan kübik bir form yer alıyor. Bu küpün içinde aşağıya doğru süzülüp tekrar havalanan kumaşın sonsuz döngüsüne Leonard Cohen’in ‘Happens to the Heart’ adlı şarkısından alıntılanan bir melodi eşlik ediyor. Belirli aralıklarla tekrar eden melodi ve kumaşların hareketi, göğüs kafesinde hapsolmuş bir kalbin pompalama makinesi olarak maruziyetini anımsatıyor. Sergiyi 19 Mart’a kadar ziyaret edebilirsiniz.

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Aşk ve oyun

Arter’in 2022’de sanatseverlerle buluşturacağı sergilerinden ilki olan ‘OyunBu’ (ThisPlay) ise 17 Şubat Perşembe günü ziyarete açılıyor. Küratörlüğünü Emre Baykal’ın üstlendiği sergi, Arter Koleksiyonu’ndan yapıtları çocukluk ve oyun kavramları etrafında bir araya getiriyor.

‘OyunBu’ sergisi, rekabet, gerilim, şans, taklit, ritüel, sihir ve haz gibi kavramların izini sürerken, hem yetişkinler hem de çocuklar için aslında kazananı olmayan ya da herkesin kazandığı bir oyun alanı açıyor.

Sergide eserleri yer alacak isimlerden bazıları şöyle: Gökçen Dilek Acay, Nevin Aladağ, Volkan Aslan, Selim Birsel, Barbara Bloom, Rada Boukova, Luchezar Boyadjiev, Claus Böhmler, Handan Börüteçene, George Brecht, Fatma Bucak, Jacob Dahlgren, Cevdet Erek, Ayşe Erkmen, İnci Furni, Leylâ Gediz, Şakir Gökçebağ, Asta Gröting, Deniz Gül, Nilbar Güreş, Peter Hutchinson...

 

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#Galerist#Arter#Aşk Ve Oyun

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