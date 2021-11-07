Aşk mesafeyi affeder mi?

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Haber toplantımızda önemli bir konuyu tartışıyoruz. Kilometreler aşka engel mi, değil mi? Buna neden olan, magazin gündeminde geçen hafta tartışılan Kylie Minogue’un (53) ilişkisi. 30 yıldır yaşadığı İngiltere’den memleketi Avustralya’ya dönme kararı alan sanatçı, sevgilisi Paul Solomons’un (47) İngiltere’de kalacağını ve aşklarını uzun mesafeli devam ettireceklerini açıkladı. Biz de 3.5 yıldır birlikte olan çiftin ilişkilerini masaya yatırdık.

Bir süreliğine uzak kalmak neyse de, iki farklı kıtada, farklı saat dilimlerinde yaşayan iki insanın ilişki sürdürmesi mümkün mü? Ekibin romantikleri aşkın her zorluğun üstesinden geleceğini savundu. Realistleriyse dokunmadan ilişki yaşamanın bir anlamı olmadığını... Hatta yönetmenimiz Aslı, şimdi kendi deyişiyle 100 yıldır birlikte olduğu eşiyle üniversite yıllarında bunun konuşulduğunu anlattı: “İşi için birkaç yıl şurada, birkaç yıl burada kalma ihtimali olabilirmiş. Çok seviyordum ama yine de ‘Benim yıllarca burada sevgilisiz yaşamam zor’ dedim. Beraber vakit geçirmedikten, dokunmadıktan, eğlenceli ya da zor anlarda birlikte olmadıktan sonra sevgili olmanın anlamı ne ki? Gitmedi tabii. Şimdi başka ama, o zaman mümkün değildi.”

Çift ve aile terapisti uzman psikolog Ayşe Yanık da aynı görüşte... “Mesafeler duygusal ilişkilerde bozucu etki yaratır. Çünkü ilişkiler zaten dışarıdan etkilerle yıpranmaya açıktır. Ve sürmek için beslenmek isterler. Kötü anımızda, hastalandığımızda, mutlu olduğumuzda ilişkide bulunduğumuz kişiyi yanımızda isteriz. O nedenle bir süre sonra arada uzak mesafenin olduğu ilişkiler yıpranır. Bütün uzak mesafe ilişkiler biter diye bir kanun yok elbette. Ama genele bakınca bu tür ilişkilerin çok sağlıklı yürütülemeyeceğini görüyoruz.”

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‘KONUŞMAK YETMEZ’

Pek çoğumuz gibi ben de artık bu kadar çok iletişim kanalı, yöntemi varken uzak mesafelerdeki kişilerin iletişiminin kopmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Ama çift terapisti Ayşe Yanık telefondaki iletişimle sıcak iletişimin özellikle ilişkilerde aynı etkiyi yaratmadığını savunuyor ve “Bilakis telefon iletişimde çok da tehlikeli bir araçtır. İletişim sadece kelimelerle yapılan bir şey değildir. Mimiklerimizle, duygusal tepkilerimizle iletişim kurarız. Taraflar birbirinin yanında gözünün içine bakarken telefona, ekrana göre farklı hareket ederler. Mesela telefondaki kavgalar da aslında tam olarak bitmez. Çünkü normalde böyle bir tartışma sonrası taraflar temas etmek ister. Birbirine sarılabilirler, öpüşebilirler. Dolayısıyla konuşmak tek başına bir ilişki için yeterli değildir. Ayrıca kişi telefonda ‘canım, aşkım’ diyor ama iyi ya da kötü anınızda yanınızda değil, aranızda hiçbir paylaşım yoksa bu zamanla öfke yaratır” diyor.

Böyle olunca taraflar zamanla kendilerine farklı sosyal ortamlar ve destek sistemleri bulmaya başlıyor, paylaşımlar azalıyor. Kısacası araya mesafe girince başkalarının girmesinin de önü açılıyor. Nitekim birbirinden uzak çiftlerin korkulu rüyası da aldatılmak... “O iyi ya da kötü anlarda başkaları yanınızda olmaya başlar. Zamanla duygular da değişmeye başlar. Çünkü biz bizi besleyenle beraber olmak isteriz, bizi sıcak tutan temasa meylederiz” diyen Ayşe Yanık şöyle devam ediyor: “Mesafe teması zayıflatır. Sadece cinsel, tensel değil; diğer alanlardaki teması da azaltması... Robinson Crusoe gibi bir adada tek başınıza kalsanız, ilişkinize bağlı kalırsınız çünkü hiçbir temas yok. Ama hayattaki, hele ünlülerin hayatındaki temas çok fazla. Bu da başka insanlarla yakınlaşmaya neden olur. Ve bu çok doğal bir şey.”

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‘HEDİYELER GÖNDERİN’

“İyi de cinsellik olmadan ilişki olmaz mı” diye soruyorum. Gençlerde cinselliğin ilişkide kapsadığı alanın geniş olduğunu, yaş arttıkça bu alanın azaldığını söylüyor ve ekliyor Yanık: “Cinsellik sadece seks değildir. Temas iyileştiricidir. Büyük çatışmalardan sonra yaşanan cinsel temas ilişkiyi sağlıklı kılar. Yatak odasını çıkardığınızda bütün ilişkiler arkadaşlığa evrilir.”

Minogue danışanı olsa ona ne söylerdi diye soruyorum. “Aynı kıtayı bırakın, gündüz ve geceleri bile tutmuyor. Bazı güçlü ilişkileri farklı şehirlerde yürütmek kolay olabilir ama iki ayrı ülkede zor.” diyor.

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Haberi okuyanlar arasında uzun mesafe ilişkisi olanlar üzülmesin elbette. Uzmanlar, görüntülü olarak romantik dijital buluşmalar ayarlamanın, en az 3 ayda bir yüz yüze görüşmenin ve arada küçük sürprizler yapıp sevgilinize çiçekler ya da hoşlanacağı türden hediyeler göndermenin de ilişkiyi canlı tutabileceğini söylüyor.