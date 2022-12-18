Asıl amaç sahibi kontrol etmek

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Bu ara bütün hayvan sahiplerinde bir ‘Çip taktırmam lazım’ telaşı. Malum Tarım ve Orman Bakanlığı ev hayvanlarının kayıt altına alınması için çip takma zorunluluğu getirdi ve mevcut hayvanlar için son tarih de 31 Aralık. Ne zaman veterinere gitsem -ev halkı içinde yaşlı ve kronik rahatsızlığı olanlardan dolayı çok sık gitmek durumunda kalıyorum- muhakkak iki-üç kişi kedi-köpeğine çip taktırmaya gelmiş oluyor.

Ben köpeğime geçen ay taktırdım. Böylece ilişkimiz resmiyet de kazandı. Öyle acılı bir işlem değil, basit. Normalden birazcık kalınca bir şırıngayla hayvanın iki kürek kemiği arasına zerk ediliveriyor. Tabii benim köpeğim kocaman, fark etmedi bile, minik bir hayvan hissedebilir. Bakalım, kedilere taktırırken göreceğiz... Sonra Ev Hayvanı Kayıt Sistemi’ne (PETVET) çipin numarasının karşısına hayvanın cinsi, rengi, doğum yılı ve TC kimlik numaranız, adınız, telefonunuz adresiniz işleniyor. Yanında bir de çip numarasının kayıtlı olduğu Türkiye Cumhuriyeti Ev Hayvanı Pasaportu veriliyor. “Sakın ha kaybetmeyin” diye tembihleniyor.

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Çiple ilgili tek dezavantaj hayvanın MR cihazına girememesi. Gerekli durumda çip çıkarılıyor.

İlaçları da buraya işlenecek



Hayvanınız artık bu pasaportla seyahat edecek. Hastalandığında kullanılan ilaçlar buraya işlenecek. Böylece bir yandan da veterinerlerin hangi ilacı, hangi hayvana, ne kadar kullandığı kayıt altına alınabilecek. Tabii bu durum çipsiz, yani sahipsiz hayvana sağlık hizmeti verilip verilmeyeceği sorusunu akla getiriyor. Tarım İl Müdürlüğü’nden görüştüğüm ama isminin yazıılmasını istemeyen yetkilinin verdiği bilgiye göre sahipsiz hayvanların sağlık hizmeti alamaması gibi bir durum söz konusu değil. Ama düzenleme henüz o safhaya gelmemiş. Yetkili kişi “Bu durumu bir şekilde düzenleyecekler ancak henüz bize de açıklanan bir şey yok” diyor. Zaten hayvanları çiplemekteki amacın hayvandan çok hayvan sahibini kontrol altına almak olduğunu, yoksa kimsenin öyle kapınızı çalıp kedinizi, köpeğinizi kontrol etmeyeceğini söylüyor. “İyi niyetli bir bakış açısı” diyorum. Gülüyor...



Taktırmasak olur mu?



Taktırmamak olmaz. Çünkü birincisi, ileride uygulamanın ne şekilde değişeceğini bilmiyoruz. İkincisi de bunun yolculuğu var, hayvanın kaybolma ihtimali var. Tabii kaybolan hayvanı çiple bulabilmeniz için önce hayvanı başka birinin bulması, veterinere götürmesi ve o veterinerin de hayvan acaba çipli mi diye kontrol etmesi gerekiyor. Çiple ilgili tek dezavantaj çipli hayvanın MR cihazına girememesi. Çünkü MR cihazına giren canlının vücudunda metal parça olmaması gerek. Böyle bir durumda önce hayvanın röntgeni çekiliyor. Çipin yeri tespit edildikten sonra aneztezi uygulanarak operasyonla çıkarılıyor. Tedavisi bitince hayvana yeniden Çip takılıyor. Bu ufak detay dışında çipin hayvana ve size verdiği bir rahatsızlık yok. İçiniz rahat olsun.