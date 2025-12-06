Aşı olmazlarsa tedavisi zor hastalıklar yaşayabilirler

Haberin Devamı

‘Aşı yaptırma oranları düştü’

Uzmanlar aşılarla ilgili yanlış bilgilerin artması sonucunda insanların evcil hayvanlarını veterinere götürme sıklığının azaldığını söylüyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anadalı Öğretim Üyesi Ebru Yalçın “Elimizde yıllık veriler yok ama genel olarak bir güvensizlik ortamı var. Bunlar ekonomik kaynaklı da olabilir ancak hayvanları veterinere götürme ve aşı yaptırma oranları düştü” diyor. Veteriner hekim Sarper Alter de

hayvanlarını aşılatmayanları şöyle uyarıyor: “Kedi ve köpek için aşı önemli. Örneğin karma aşı yaptırmazsak tedavisi çok zor olan köpek gençlik hastalığı (distemper), kedi gençlik hastalığı (panlökopeni) ve kanlı ishalle karşılaşabiliyoruz. Evden çıkmayan hayvanlar için de risk var çünkü biz dışarıdan virüs veya parazit getirebiliyoruz. Sokağa çıkan köpek her yıl kuduz aşısı olmalı, zaten yasal zorunluluk. Eğer hayvanınız çok keneye maruz kalıyorsa mutlaka lyme aşısı yapılmalı. İç ve dış parazit uygulamaları da ihmal edilmemeli.”

Haberin Devamı

Mutsuz olduklarını nasıl anlarız?

Evcil hayvanlar ailemizin birer üyesi ama bazen nasıl hissettiklerini anlayamıyoruz; mutlu mu,

üzgün mü... The Washington Post gazetesinin haberine göre aslında beden dillerine bakarak bunu anlayabiliriz. Örneğin mutlu bir köpeğin kulakları öne doğrudur, duruşu diktir ve kuyruğunu sallar. Kendini iyi hisseden kedinin de aynı şekilde kulakları önde, duruşu rahat, kuyruğu dik ama ucu hafifçe kıvrıktır. Huzursuz köpek kulaklarını geriye çeker, burnu kurur, kuyruğu aşağıdadır. Kendilerini veya başka yüzeyleri yalayabilir, agresif davranışlar sergileyebilir. Kedilerde de kulaklar geriye yatar, kuyruk aşağı iner. Ayrıca yanına yaklaştığımızda tıslayabilir. Oyun oynamaya istekli, sosyalleşen hayvan genellikle mutludur. Fakat mesafeli duruyorsa, enerjisi düşükse ve iştahı azsa veterinere danışabilirsiniz.

En komik kim?

Haberin Devamı

2025 Komedi Yaban Hayatı Fotoğrafçılığı Ödülleri’nde kazananlar 9 Aralık’ta belli oluyor. Nikon’un düzenlediği yarışmaya bu yıl 108 ülkeden 10 bin başvuru yapıldı. Yarışma profesyonel fotoğrafçılar ve amatör fotoğraf tutkunlarının çeşitli kameralar kullanarak vahşi doğada çektikleri komik hayvan fotoğraflarını kapsıyor.