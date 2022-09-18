Artıları ve eksileriyle Süper Lig’in yeni yıldızları

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Yaz transfer dönemi 8 Eylül’de bitti. Takımlar eksiklerini gidermek için ellerinden geleni yaptı, Süper Lig yıldızlarla doldu. Galatasaray’da Paris Saint Germain’den Mauro Icardi, Manchester United’dan Juan Mata, Napoli’den Dries Mertens forma giyecek. Beşiktaş Wout Weghorst’un yanına Dele Alli ve Nathan Redmond’ı ekledi. Fenerbahçe Joao Pedro ve Joshua King’den umutlu. Trabzonspor’un eski yıldızı Yusuf Yazıcı döndü, Valencia’dan Maxi Gomez hücum hattını güçlendirdi.

‘Icardi güçlü bir forvet, Alli üçüncü bölgede etkili'

Mehmet Arslan, Hürriyet Spor Müdürü

* Mauro Icardi (GS): Hızlı, zeki ve güçlü bir forvet. Zor durumlarda geriye gelmemesi kariyeri boyunca çok eleştirildi.

* Juan Mata (GS): Müthiş bir oyun vizyonuna sahip. Hücum opsiyonlarını belirleme ve anahtar pas atma konusunda gerçek bir uzman. Hücumdaki özelliklerini savunma konusunda geliştirdiğini söylemek zor.

* Dries Mertens (GS): Bitmeyen enerjisi, driplingleri ve anahtar pasları

en bilinen özellikleri. Gol ve asist katkısı üst düzey. Hücum gücü yüksek.

O da savunma konusunda eksik.

* Dele Alli (BJK): Atletizmi en büyük silahlarından biri. Hızı, oyun görüşü ve üçüncü bölgedeki etkinliği onu Tottenham’da parlatan etkenlerdi. Çalıştığı teknik adamlara göre ‘tembel’. Antrenmanlarda istenilen düzeyde değil.

* Wout Weghorst (BJK): Futbol için doğmuş ve bu doğrultuda kurgulanmış bir makine gibi. Bağlantı oyunu için biçilmiş kaftan. Bir bitirici olarak ters ayakla yaptığı vuruşlardaki başarısızlığı en büyük handikapı.

* Joao Pedro (FB): Hücumda çok yönlü bir oyuncu. Her iki ayağına da çok hâkim. Fazlasıyla hücuma yönelmesi sorun olabiliyor.

* Joshua King (FB): Hücum bölgesinde çokyönlü, birçok yerde oynayabilmesi onu öne çıkarıyor. Son yıllarda yaşadığı fiziksel düşüş Premier Lig kariyerini etkiledi.

* Yusuf Yazıcı (TS): Bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen forvet gibi oynuyor. Sol ayağıysa oyununa bir zarafet katıyor. Takım savunmasında katkı sağlamıyor.

* Maxi Gomez (TS): Kafa toplarında çok etkili. Güçlü bir fiziğe sahip ve sırtı dönük toplarda kontrol yeteneği yüksek. Sürekli gol atma arzusu zaman zaman takım oyununun önüne geçebiliyor.

* Bertrand Traore (Başakşehir FK): Hız, güç ve oynama isteği anlamında çok iyi verilere sahip. Bire bir oyunlarda çok etkili. Yoğun pres karşısında kaybolması ve savunma yönünün zayıf olması onun eksik yanlarından.

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‘Rakip taraftarlar da heyecanlanacak’

Tayfun Bayındır, Milliyet Spor Müdürü

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* Yeni transferler bu sezon tüm takımların taraftarlarını olduğu kadar rakip takımların taraftarlarını da heyecanlandıracak. Belki de seyirci sayısını arttıracak.

* Dele Alli, Mauro Icardi, Dries Mertens gibi isimler biraz daha öne çıkıyor. Mertens tam anlamıyla dünya yıldızı. 2015’teki muhteşem Belçika takımının oyuncularından.

* Icardi çok özel bir oyuncu. Çok önemli bir golcü. PSG onu transfer ederken harcayacağı paraya hiç bakmadan, gözü kapalı milyonlarca euro ödedi.

* Dele Alli’yi seyretmek bambaşka. İngilizlerin çılgın çocuğu... Türkiye’ye gelişi bile bambaşkaydı.

* Ana sıkıntı kiralık oyuncular... Geçen sezon Miralem Pjanic, Beşiktaş’a gelmişti. Çok önemli bir oyuncuydu. Kiralık geldiği için çok katkı sağlayamadı, kendini sakınıyordu. Benzer durumların yaşanabileceğini bu transferler için de söylemek mümkün.

* Bonservisiyle gelenler çok özel oyuncular, yaş konusu biraz tartışmalı. 37-38 yaşında, çok önemli performanslar ortaya koymuş oyuncular var. 17-18 yaşında, geleceğin yıldızı denen oyuncular da var ama.

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‘Dört forma için yedi aday’

Uğur Meleke, Hürriyet spor yazarı

* Galatasaray’ın geçen sezon en önemli problemi orta sahaydı. Yepyeni bir orta saha oluştu: Sergio Oliveria, Lucas Torreira, Dries Mertens, Juan Mata, Fredrik Midtsjö...

* Mauro Icardi özel hayatıyla ilgili problemleri hallederse üst düzey bir santrfor. İki yıl önce Paris Saint-Germain’in 50 milyon euro ödediği bir oyuncu.

* Beşiktaş transferin son döneminde gerçekten Premier Lig deneyimi yüksek, kaliteli oyuncuları peş peşe kadrosuna kattı. Ön tarafta dört forma için yedi aday oyuncu var: Dele Alli, Wout Weghorst, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Georges-Kévin N’Koudou, Nathan Redmond, Rachid Ghezzal. Şüphesiz bu kadro derinliği Beşiktaş’ı şampiyonluk adaylarından biri yapıyor.

* Trabzonspor dört büyükler içerisinde belki şu an en fazla problemle uğraşan takım. Geçen sene takımı şampiyon yapan üçlü yok.

* Başakşehir ligin adı çok fazla anılmayan favorilerinden biri. Bertrand Traore’yi Türkiye’ye dört büyüklerden başka getirebilecek takım yok. Veya Mesut Özil’i... Şampiyonluk şansının dört büyüklerden aşağıda olduğunu düşünmüyorum.