‘Artık zirvede kalma mücadelesi var, zirvede kalmak da bozar adamı’

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Türkçe rap müziği dünüyle ve bugünüyle konuşmak için en doğru isimlerden biri Anıl Piyancı. Öncelikle iyi bir müzisyen ve prodüktör. Uzun zamandır bu kültürün içinde. Sürekli üretiyor. Üstelik geçmişi de biliyor, bugünü de...



Zaten kendini de rap müzikte ‘orta nesil’ olarak konumlandırıyor.



16 şarkıdan oluşan yeni albümü ‘23’ için “Beni tam anlamıyla yansıtan bir albüm oldu” diyen Piyancı’yla konuştuk.

* Rap müzik yapmaktaki motivasyonunuz nedir?

Rap müziği seviyor olmam. En iyi bildiğim iş müzik. Yani motivasyonum rap müziğe duyduğum sevgi...

* İlk yıllarınızla bugününüzü kıyasladığınızda nelerin değiştiğini görüyorsunuz?

Çok şey... En başta rap müzik değişti. Eskiden zor şartlar altındaydık. Şimdi her şey daha konforlu. Stüdyolardan yaşadığımız hayatlara kadar...

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‘Ekipman hastasıyım’

* İlk yıllar demişken rap müzik yapmaya nasıl başladınız?

Ben aslında grafiti yapıyordum. Hip-hop kültürüyle bu sayede tanıştım. Ardından break dansı denedim ama hiç yapamadım. Rap müzik denemelerine lise yıllarımda başladım.

* Rap müzikten kazandığınız ilk parayla ne yaptınız?

Para kazanmaya başlayınca stüdyomu geliştirdim, daha güzel bir eve taşındım. Ben güzel ekipman hastasıyım. Daha iyi bir mikrofon, ses kartı, kulaklık... İlk yaptıklarım bunlar oldu genelde.

* Son dönemde rap müzik yapanlar kısa sürede başarıya ulaşıp güzel kazançlar elde ediyor. Ve bunu göstermekten de gurur duyuyorlar...

Evet, doğru; son dönemde rap yapanlar iyi para kazanıyorlar ama bu aslında yılların birikimiyle oldu. Bizden önce rap yapanlar çok çabaladı. Sefasını değil ama cefasını çeken çoktu. Para yüzünden rap müziğe devam edemeyenler oldu.

Biz belki de para kazanmaya başlayan orta nesil olarak kendimizi çok şanslı hissettik. Özellikle dijital platformlar çıktığında... Ama bizden sonraki nesil mirasın kaymağını yemiş oldu. Bu da bizim için bir gurur kaynağı aslında.

* Sizin parayla ilişkiniz nasıl? Para bir statü sembolü müdür?

Para bir statü sembolü, evet. Sıfırı çok gördüğüm için kazanıyor olmanın verdiği gurur bende de var elbette. Parayı sevmiyorum dersem yalan olur. Ama para sadece bir araç, hayatın kendisi değil. Çok çok zengin olayım diyen biri değilim. Müziğimi yapabildiğim, ailemi geçindirdiğim sürece sorun yok.

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* Müzisyeninin para kazanması sokaktan kopması demek mi? Sokaktan beslenemeyen bir rap’çi üretmeye nasıl devam eder?

‘Rap müzik sokaktır’ söylemi artık eskide kaldı. Eskisi gibi hayat

sokakta değil çünkü. Biz çocukken sokaklardaydık, futbol oynardık, taso oynardık, bisiklete binerdik. Ama şimdi sosyal medya denen şeyin içinde yaşıyoruz. Artık herkes sanal âlemden besleniyor. Tabii sokağın tanımı da önemli.

Bir ruhtan, bir kültürden bahsediyorsak elbette oradan beslenmemiz gerekiyor. Ama doğru gözlemler yapılıp doğru sözler yazıldığı sürece nereden beslendiğimizin bir önemi yok.

* Türkçe sözlü rap müziğin hem dünü hem de bugününe aitmiş gibi görünüyorsunuz. Geçmişi sahiplenip bugünü benimsemeyi

nasıl başardınız?

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Rap müziğin ta kendisiyim. Ben doğmadan yapılmış müzikleri bile benimseyerek dinliyorum. Ama pandemiden sonra bu müzik bir tık beni aştı. Gidişat biraz moral bozucu. Son gelinen noktada biraz geride kaldığımı söyleyebilirim kafa olarak. Geçmişe özlem başladı diyebilirim. Pandemi sonrası bugüne ait hissetmiyorum kendimi. Bundan sonra sound’un geriye gideceğini, eskinin moda olacağını düşünüyorum.

* Rap müzikte birçok oluşum var. Bir aileye mensup olmak, bir çatı altında toplanmak neden önemli?

Müzik paylaşıldıkça güzel. Benim bu konuda şöyle bir teorim var: Biz az kişiydik. Birbirimizi bulduğumuzda çok mutlu oluyorduk. Ve birbirimizden güç alıyorduk. Bu dönemden geçtiğimiz için bu bir kültür olarak oturdu.

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* Rap müzik zorlu yollardan geçti ama sonunda zirveye yerleşti. Peki, özeleştiri vakti geldi mi?

Artık zirvede kalma mücadelesi var. Özeleştiri yapmak gerekirse; zirvede kalmak bozar adamı. rap müziğin de bozulduğu noktalar olacaktır. Biraz geçmişin farkında olmak lazım. Yazdıklarımıza, hitap ettiğimiz kitleye dikkat etmemiz gerekiyor. Bir yandan da bunun kontrol edilebilir olduğunu düşünmüyorum. Her müzik rengârenk güzel. Rap müzikte de birçok renk var. Aslında hepsinin ayrı bir tadı ve olayı var.

‘Kendim için değil, kızım için yaşıyorum’

* Biraz da özel hayatınızı konuşabilir miyiz? Popüler isimler şöhretin getirdiği olanaklarla hızlı hayatlar yaşıyor. Ama siz aile kurmayı tercih ettiniz..

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Eşimle lisede tanıştık. Bu yol boyunca hep beraberdik. Şöhretin getirdiği hızlı hayatı da beraber yaşadık. Beraber keyif almayı bildik. Şimdi bir çocuğumuz var. Baba olmak harika bir duygu. Hayata çok farklı bakmamı sağladı. Artık kendim için değil, kızım için yaşıyorum. Gözlerine baktığımda hissettiğim şeyi tarif edemem.

* Gelecekte Anıl Piyancı’nın nasıl anılmasını istersiniz?

İyi bir MC, prodüktör olarak... Şarkıları bize bir şeyler kattı, bizi motive etti desinler. Onların duygularını doğru ifade edebildiğimi söylesinler. rap müzik tarihi dendiğinde mutlaka ismim geçmesini isterim.

Geçeceğini de düşünüyorum.





‘23’ün anlamı



Anıl Piyancı içinde hem duygusal hem de enerjik şarkıların olduğu yeni albümüne neden ‘23’ adını verdiğini şöyle açıklıyor:



“Hem en sevdiğim sayı hem de basketbol tutkumu yansıtıyor. 23, Michael Jordan’ın forma numarası. Bir de 2023 yılındayız. Tüm bunlar bir araya gelince ‘23’ ortaya çıktı.”