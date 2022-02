Haberin Devamı

Ara sıra ikili ilişkide dönüp dolaşıp aynı noktaya gelinir: “Artık bu işin adını koyalım!” O adın ne olduğu herkesçe bilinir ama sorunun muhatabı genellikle pek de hevesli değildir bu kararı vermeye... Aslında bu ‘ad koyma’ isteği/merakı sadece bize özgü de değil. Yurtdışında da dönem dönem ilişkilerin genel gidişatına bakarak birtakım isimler, tanımlar ortaya atılıyor. Özellikle ilişki uzmanları bu isimlendirme olayına bayılıyor. En son, pandemi öncesinde hayalet olmaktan (‘ghosting’) bahsediyorduk. Güzel giden bir ilişkide karşı tarafın hiçbir açıklama yapmadan ortadan kaybolmasına deniyordu. Sonra sevenlerin arasına COVID-19 girdi. Herkes evine kapanınca ilişkiler internete taşındı. Flört aplikasyonlarında sağa-sola kaydırarak aşkı arayanların sayısı arttı. Çevrimiçi buluşmalar yaygınlaştı. Arada kilometrelerce uzaklık olsa da ‘eşleşenler’ ekran başında mum ışığında romantik yemekler yedi.

‘DÜRÜSTLÜK BOMBASI’

Şimdilerde pandeminin etkisinin azalmasıyla yavaş yavaş yeniden sosyalleşmeye başladık. Aşılarımız tamam, içimiz rahat; gerçek hayatta ikili buluşmalara çıkıyor, gittiğimiz yerlerde yeni insanlarla tanışıyoruz. Peki, bu yeni dönemde ilişkilerin alameti farikaları neler? İlişkide hangi davranışlar nasıl adlandırılıyor? Sizin için araştırdık.

Neredeyse iki yıldır evlerimizdeydik. Çoğu kişi bu süreyi hayatından çalınmış gibi hissediyor. Bir an önce arayı kapatmak istiyor. Bu yüzden de zamanı boşa harcamamaya kararlı. Sonuç olarak ilişkilerde dürüst davranmak bu dönemin en popüler ilişki trendi haline geldi. Normalde başta açılmayan konular daha ilk randevuda konuşuluyor. Evlenmek, çocuk yapmak gibi planları olanlar bu isteklerini vakit kaybetmeden karşı tarafa söylüyor. Yani potansiyel sevgiliyi ‘dürüstlük bombardımanına’ tutuyor. Ruhsal sağlık, aile, geçmiş travmalar, politik görüşler... Her şey masaya dökülüyor. Bu bombardımandan sağ çıkan yoluna devam ediyor.

Bahsettiğimiz yeni trende Hinge adlı flört uygulamasının ilişki direktörü Logan Ury ise açıksözlülük (hardballing) tanımını uygun bulmuş: “Açıksözlülük yeni flört trendi. Bu, kişilerin bir ilişkiden ne beklediği konusunda açık olması anlamına geliyor. Uzun bir ilişki mi istiyor, yoksa sadece takılmak mı? Baştan söylüyor.” Flört aplikasyonu Badoo’nun yaptığı araştırma da bu trendi doğruluyor. Katılanların yüzde 82’si ilk buluşmasında dürüst ve açık davranmayı planlıyor. Yüzde 69’u flört oyunları oynamaktan yorulduğunu söylüyor.

‘BENİM İSTİRİDYEM’

Badoo’nun ilişki uzmanı Sophie Mann’e göre son dönemin en popüler ilişki trendlerinden biri de ‘oystering’. Bu tabir ‘World is your oyster’ (Dünyanın tüm nimetleri ayaklarının altında) deyişinden ilham alıyor. Ayrılık sonrası kendini tekrar bekârlar koltuğunda bulan ve yeni flörtlere hazır olduğunu düşünenler dünyayı da kendi istiridyeleri gibi görüyor. Her gece başka bir randevuya mı çıkmak istiyorsunuz? Çıkın. Romantik yemekler mi yemek istiyorsunuz? Yiyin. Kısacası, günü yaşayın.

ÖNCÜ BULUŞMA

Medya sektöründe çalışanlar bilir. Yeni bir yayın çıkmadan önce deneme amaçlı ‘sıfır sayısı’ yapılır. Derginin kaderini, çıkıp çıkmayacağını bu sayı belirler. Bu sayıda eksiklikler görülür, hatalar tespit edilir. Reklamverenin de sıfırıncı sayı sayesinde yayınla ilgili fikri oluşur. Artık ilişkilerde de ‘sıfırıncı randevuya’ (‘zero date’) çıkma modası var. Genellikle sosyal medya platformlarında tanışan, birbirinden hoşlanan çiftler, ilk buluşmayı ‘sıfırıncı randevu’ olarak adlandırıyor. Çiftler bir araya geliyor, birlikte vakit geçiriyor ve gerçek bir randevuya çıkıp çıkmayacaklarına o buluşmada karar veriyorlar.

YÖRÜNGEDEYİZ!

Hayalet olmanın bir başka şekli de ‘orbiting’. Bu tanımı ilk kez ortaya 2018’de yazdığı bir makaleyle yazar Anna Iovine atmıştı. Aslında direkt ilişki kurmayı kestiğin birini sosyal medya hesaplarından takip etmeye ‘orbiting’ deniyor. Instagram post’larını beğeniyorsun, tweet’lerini like’lıyorsun ama niyetini belli etmekten kaçınıyorsun. Vermek istenen mesaj aslında şu: “Ben buradayım.” Bu da karşı tarafın kafasının karışmasına neden oluyor.

KADEH DEĞİL, SU BARDAĞI

Susuz değil ama alkolsüz bir buluşma bir diğer ilişki trendi. Flört uygulaması Bumble’ın araştırmasına göre bekârların yüzde 54’ü artık ilk buluşmaya daha çok önem veriyor. Bu yüzden de alkolün verdiği rahatlama hissinin hızlı yakınlaşma riski yaratması ve kendini doğru ifade etmeyi engellemesi nedeniyle romantik randevu masalarından kadehler kalkıyor, yerini su bardakları alıyor. Gündüz, çay ve kahve eşliğinde buluşmalar artıyor; parklarda uzun yürüyüşlere çıkılıyor. İçki fiyatlarının arttığı şu dönemde bu trendin ülkemizde büyük ilgi göreceğini tahmin edebiliriz.

AŞILAR TAMAM MI?

Aşı tartışması gündemden hiç inmiyor. Hatta bu aşı hassasiyeti günümüz ilişkilerini de etkiliyor. Aşı uyumu yeni ön kriterlerden biri. Yeni bir ilişkiye başlamadan önce her iki taraf da karşısındakinin aşı durumunu öğrenmek istiyor.

‘KALKMAMA ÇOK ŞAŞIRDI’

M.P. (Kadın, 39)

Pandemi sonrası biriyle görüşmek, birine bir şeyler hissetmek sanki daha da zorlaştı. Bir uygulamada tanıştığım ve buluşmadan önce gayet iyi anlaştığım bir adam vardı. Uzun süre yurtdışında yaşamış, kariyeri iyi, bir sürü şey konuşuyoruz. ‘Gerçek bir buluşma ne kadar kötü olabilir ki’ dedim ve dışarıda buluşma teklifini kabul ettim. Ancak karşımda son derece nobran, üstten bakan birini gördüm. Bana annesiyle (zorunlu olmamasına rağmen) yaşadığını söyleyince randevu orada bitti. Yarım saat sonra da kalktım. Kalkmama o kadar şaşırdı ki...

‘ARKADAŞLIK İSTİYORMUŞ’

S.R. (Kadın, 48)

Bir flört uygulamasında tanıştığım kişiyle bir süredir birlikteyim. Gerçi bir ilişkide olabilecek her şeyi yaşamamıza rağmen gelecek planı yapma konusunda “Ben beraberlik değil, arkadaşlık istiyorum” dedi. Dürüst olması güzel ama belli ki ciddi bir ilişkiye hazır değil. Ben de ayrılmaya hazır değilim.

‘TAKILMAYA DEVAM’

K.T. (Erkek, 50)

Zor bir boşanma sürecini geride bıraktım. Bir süre hayatımda aşk istemiyorum. Bekâr bir erkek olarak bana gösterilen ilginin tadını çıkarıyorum. Tanışma isteklerini geri çevirmiyorum. Keyfim yerinde; takılmaya devam...

‘YALNIZ KALMAYA TAHAMMÜL YOK'

M.Ş. (Kadın, 34)

Pandemi sonrası Berlin’deyken flört ettiğim erkeklerin yarısından fazlasının sevgilisi vardı. Bunu flört uygulamalarındaki profillerine yazmaktan çekinmiyorlar. Ya da ilk buluşmada söylüyorlar. Partnerlerinden ayrılmama sebepleriyse şehirdeki kiraların artması ve kirayı paylaşmaları. Barda ya da arkadaş aracılığıyla tanıştığım kişilerdeyse bencillik ön plandaydı. Pandemi sonrası daha benmerkezli ilişkilerin içine savrulmuşuz gibi... Pandemi öncesi ve sonrasını kıyasladığımda artık kimsenin yalnız kalmaya tahammülü olmadığını fark ediyorum. Kimse kimsenin zamanını çalmak istemiyor.

‘VAKİT KAYBETMEK İSTEMİYORLAR’

Psikolog Dr. Gizem Sürenkök

Pandemiyle birlikte çevrimiçi flörtler yaygınlaşmıştı. Çoğunluk, pandemi etkisini yitirse de hâlâ bu yöntemi tercih ediyor. Artık kimse ilişkilerde vakit kaybetmek istemiyor. “Teşekkür ederim. Sıradakiii” anlayışı hâkim. Yani karşısındakiyle beklentileri uyuşmuyorsa hemen bir sonraki adaya geçiyor. Bir de eskiden dışarıda sosyalleşiyorduk. Arkadaşlarımız yeni insanlarla tanışmamıza aracılık ediyordu. Artık böyle arkadaş ortamlarına da daha az girer olduk. Bu da çevrimiçi flörte ilginin azalmamasına yol açıyor.