‘Arkadaşımın sevgilisi onu karanlığa sürükledi, uyardım...’

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Taylor Swift’in Matty Healy ile ilişkisini hayranları kabul etmedi. Çift kısa sürede ayrıldı. Swift’e yakın bir kaynak: “Taylor’ın arkadaşları onun için en iyisini istiyor ve kısa süre önce uzun süreli bir ilişkiden çıktığı için ilişkilerinin sona ermesine şaşırmadılar” dediğinde anlaşıldı ki Taylor’ın arkadaşları da bu ilişkiye bayılmamış...

Arkadaşın yeni sevgilisinden hoşlanmamak aslında sık karşılaşılan bir durum. “Bu adamı/kadını nereden buldun” demek yakışık almaz ama aramız da bozulmaya başladıysa ne yapmak gerek? Psikoterapist Dr. Feyza Bayraktar “Birini seviyor olmak, onu doğrudan kontrol edebileceğimiz anlamına gelmiyor” diyor. Psikolog Dr. Gizem Sürenkök ise “Arkadaşımızın partneriyle vakit geçirmeyi sınırlandırabiliriz. Bunu arkadaşlığımıza zarar vermeyecek şekilde yapmalıyız. ‘Sence ne yapmalıyım’ demediği sürece, onu sadece dinlememiz gerekiyor” diyor.

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Antipatik mi?

Eğer iyi bir insandan sırf ‘antipatik’ bulduğumuz için hoşlanmadıysak sorun muhtemelen bizde. Peki ya istismarcı olduğunu düşünüyorsak... Bayraktar “İnsanlar bazen kendilerine zarar veren ilişkilere girip farklı psikolojik sebeplerden dolayı orada kalmayı seçebiliyorlar. Yargılayıcı bir üsluptan uzak durmaya özen göstererek her koşulda onun yanında olduğumuzu belli edebiliriz” önerisini veriyor. Sürenkök de “Toksik ilişkiler genellikle kişilerin arkadaşlarından uzaklaşmalarına sebep olur. Bizim de yargılamamız onu iyice yalnızlaştırır. Ona ‘İyi misin, her şey yolunda mı, anlatmak ister misin’ diye sorabiliriz. İlişkisinde gerçekten ona zarar veren bir durum gördüğümüzde, tatlı bir dille ‘Şunu gözlemledim ve sana zarar verebileceğiyle ilgili endişe duydum’ gibi ifadeler kullanabiliriz.” İnsan bazen net ve açık tepki vermek istiyor ama Bayraktar’a göre bu tutum onu bizden uzaklaştırıp zarar verdiğini düşündüğümüz partnerine daha yakınlaştırır.

Bu durumu yaşayanlar neler diyor?

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Arkadaşının sevgilisinden hiç hoşlanmayanlar hangi durumlarla karşılaştıklarını anlattılar...

‘Şiddetli bir kıskançlık baskısı kurdu’



A.P. (40), makine mühendisi



Arkadaşım için ‘Nihayet ilişkisi olacak’ diye sevinirken kız arkadaşı hayatımıza girdikçe işler değişti. Aralarındaki iletişimi daha net gözlemledim. Kız arkadaşı sıkıntılı bir profildi ve onu karanlığa çekiyordu. Birlikte yaptığımız etkinliklere katılmamaya başladı. Kız şiddetli bir kıskançlık baskısı kurdu.

Bu süreç arkadaşlığımızı da aşağı çekti tabii. Kendisini defalarca uyardıktan sonra ilişkilerini bitirdiler. Arkadaşlığımız gerçek şekline döndü. O eski sevgili sanırım şu an birilerini daha aşağı çekiyordur...

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‘Hatta nikâh şahitleriydim’



I.I. (50), editör



Ben adamdan hiçbir zaman çok hoşlanmadım ama arkadaşımın seçimiydi. O mutluysa bana laf düşmezdi. Hatta nikâh şahitleriydim. Gel zaman, git zaman adam farklı davranmaya başladı. Arkadaşım evi terk edip bize kaçtı. Sonra affetti ve döndü evine ama benimle görüşmesini yasaklamış kocası. Ben Bodrum’a gittiğimde gizli gizli görüşüyorduk. Neyse ki sonunda boşandı. Arkadaşlığımız tabii ki bozulmadı çünkü arkadaşımı seviyordum ve o da her kararında hep yanında olacağımı biliyordu.

‘Bir fırsat daha verdim’



A.D. (42), müzisyen



Sevgilisinin arkadaşımı mutsuz eden davranışlarını görmüştüm ama hemen en başta canını sıkacak bir yorum yapmadım. Önyargılı davranmak istemedim, yeni sevgilisine bir fırsat daha verdim. Ama baktım ilk tepkim çok doğruymuş. Arkadaşıma dürüstçe fikrimi söyledim. Hoş pek bir şey değişmedi. Bir süre çıktılar ve o arada ben de arkadaşımla daha az görüşmek zorunda kaldım.

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‘Görmemek için âşık olmak gerek’



G.B. (40), gazeteci



Arkadaşım sevgilisini tanımadan sevmişti, klasik uzaktan telefonlar, yazışmalar... Çok güvensiz bir yöntem. Neyse adam geldi, bir-iki gün sonra birlikte yemeğe çıktık. Orada açıkladılar “Evleniyoruz” diye. Üzerinden akan sahtekarlığı görmemek için âşık olmak gerek. Arkadaşımın gözü kördü ve karşıma alıp biraz bekleyip daha iyi tanıması gerektiğini anlattım. Sevgilisi sinsice benden uzaklaştırdı onu. Evlendiler, neredeyse hiç buluşmadık. Boşanırlarken ben kız arkadaşımın yanındaydım.

‘İstenmeyen arkadaşlar olduk’



A.A. (40), tekstilci



Arkadaşımın kız arkadaşı bizi, potansiyel ilişki zararlısı olarak görüyordu. Sahiplenme konusunu abartmıştı. Bir noktada istenmediğinizi ve kıskançlık unsuru olduğunuzu anlıyorsunuz ki kadınlar bu konuda çok mahir. İletişimi azaltarak tehdit olmaktan çıkıp eski bir arkadaş olarak kalmak daha kolaydı. Müdahale hakkımın olmadığını düşünüyorum. Kenara çekilip kalanlarla devam etmek daha mantıklı geldi. Kıskançlığı bu düzeyde yaşayan kadınların yoluna çıkmamak gerek.

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‘Beni bu adamla bir araya getirme’



M.F. (47), editör



Arkadaşımın hoşlanmadığım bir sevgilisi oldu ama bu durum arkadaşlığımıza zarar vermedi. Çünkü en başta erkek arkadaşıyla ilgili düşüncelerimi kendisine açık bir şekilde ilettim. Onunla bir konser sırasında tanıştım. Arkadaşıma ve çevresindeki insanlara karşı tavrı hoşuma gitmedi, kibirliydi. Gecenin sonunda arkadaşıma “İlişkine saygı duyuyorum. Ama lütfen bu adamla beni bir daha bir araya getirme” dedim. O da isteğime saygı duydu bizi bir daha karşılaştırmadı. Sonra da ayrıldılar zaten.