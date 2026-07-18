Araştırmalar, keşifler, etkinlikler

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı



İzlemesi bile iyi geliyor

Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi’nde yaklaşık 1.000 kişiye doğa ve şehir manzaraları videoları izletildi. Sonuçlar, doğa videolarının şehir görüntülerine kıyasla daha olumlu duygular oluşturduğunu gösterdi. Üniversitenin toplum sağlığı ve sürdürülebilirlik profesörü Aaron Hipp, bu sonucu “Araştırmalar, doğayla temasın yalnızca bir ekran aracılığıyla gerçekleşse bile faydalı olduğunu gösteriyor” şeklinde yorumladı. 1991 yılında yapılan benzer bir çalışmanın günümüz teknolojileri ışığında yeniden ele alındığı araştırma, kısa süreli doğa görüntülerine maruz kalmanın bile stresle başa çıkmaya yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor.

Haberin Devamı

İklim krizi kalamarların beynini etkiliyor

Kalamar, mürekkepbalığı ve ahtapotları kapsayan kafadanbacaklılar grubu, dünyadaki en zeki omurgasızlar arasında kabul ediliyor. Ancak yeni bir araştırma, okyanuslardaki karbondioksit seviyesindeki artışın koordineli şekilde avlanabilen, kamufle olma becerisine sahip ve geçmiş deneyimlerinden ders çıkarabilen kalamarların beyin gelişimini etkileyebileceğini ortaya koydu. İtalya’nın Floransa kentinde düzenlenen Çevre Biyolojisi Derneği konferansında sunulan araştırmada, biliminsanları büyük yüzgeçli resif kalamarlarını farklı karbondioksit seviyelerine sahip iki ayrı ortamda inceledi. Bir grup günümüzdeki okyanus koşullarını temsil eden tanklarda, diğer grupsa 2100 yılı için öngörülen daha yüksek karbondioksit seviyelerine sahip tanklarda yetiştirildi. 90 gün sonra yapılan taramalarda yüksek karbondioksit seviyesine maruz kalan kalamarların beyin hacminin, normal koşullardaki gruba göre yaklaşık yüzde 49 daha küçük olduğu görüldü.

Kuş konferansı ekimde İstanbul’da

23. Türkiye Kuş Konferansı, ‘Göçmen Kuşlar’ temasıyla 9-11 Ekim’de İstanbul’da gerçekleşecek. Kuş gözlemcilerini, araştırmacıları, akademisyenleri ve doğa gönüllülerini bir araya getirecek konferans; göçmen kuşların yaşam döngüleri, kuş gözlemciliği, araştırma yöntemleri ve koruma çalışmalarına odaklanacak. Doğa Derneği koordinasyonunda düzenlenen konferansın bu yılki ortakları arasında Üsküdar Belediyesi, Kuş Kolektifi, Roots&Shoots Türkiye ve İstanbul Kuş Rasathanesi Derneği var. Başvuru formuna Doğa Derneği’nin internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Haberin Devamı

Yanınıza harita ve pusula alın

AKUT Arama Kurtarma Derneği, yürüyüş tutkunları için güvenli keşfin püf noktalarını paylaştı. Dikkat çekilen 5 temel kural şöyle: Grup temposunu en yavaş kişiye göre belirlemek, doğada iz bırakmamak, katmanlı giyim prensibine uymak, vücudu dinleyerek hareket etmek, teknolojiye tamamen güvenmemek. AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Akbel’in diğer önerileriyse şöyle:

◊ Son ana kadar meteoroloji tahminlerini kontrol edin.

◊ Gideceğiniz rotayı, yanınızdaki kişilerin listesini ve tahmini dönüş saatinizi şehirdeki bir yakınınıza veya yerel kolluk kuvvetlerine bildirin.

◊ Sahada gözlemlediğimiz en büyük hata, bireysel kondisyonun üzerinde rota seçilmesi. Popüler sosyal medya fotoğraflarına aldanıp hazırlıksız çıkılan rotalar ve gruptan kopmalar sakatlanmayla bitiyor.

Haberin Devamı

◊ Telefonların şarjı bitebilir veya sinyali kesilebilir. Mutlaka fiziksel bir harita, pusula bulundurup bunları kullanmayı öğrenin.

◊ Kaybolma durumunda dakikada altı kez düdük çalıp, bir dakika bekleyip tekrarlayın.