Aranan rekabet bulundu mu? Lamine Yamal ve Arda Güler’in dönemi başlıyor

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Bir tarafta Ankara’da doğup Gençlerbirliği altyapısında yetiştikten sonra Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan gurur vesilemiz 19 yaşındaki Arda Güler... Diğer tarafta Faslı bir baba, Ekvator Ginesi’nden bir annenin çocuğu, Barcelona’dan 17 yaşındaki Lamine Yamal... İkisi de dünyanın en iyi genç oyuncularından, ikisi de Ballon d’Or’un (Avrupa Yılın Futbolcusu Ödülleri) müstakbel adayları arasında gösteriliyor.

Onları buluşturan diğer bir noktaysa İspanya. La Liga, iki futbol efsanesi Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo’nun yıllarca çekişmesini izlediğimiz El Clasico’nun sahnesi. Burada kaderin bir cilvesinden daha bahsedelim: Ronaldo ile Messi arasındaki yaş farkı 868 gün, Arda ile Yamal’ın arasındaki farksa 869 gün.

Yamal EURO 2024’te fırtına gibiydi. Muhteşem performansını yarı finalde Fransa’ya karşı bulduğu muhteşem golle taçlandırdı. Finaldeyse İspanya’nın ilk golünde Nico Williams’a asist yaptı.

Arda ise turnuvayı 1 gol ve 2 asistle kapattı.

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Arda ve Yamal turnuvanın en güzel golleri sıralamasında da karşı karşıya geldi. Birbirine çok benzer iki gol atan ikiliden Yamal’ın Fransa’ya attığı gol ilk sıradaydı. Arda Güler’in Gürcistan karşısında bulduğu golse beşinci seçildi.

ARDA GÜLER





Ronaldo’dan daha kısa sürede...

Arda Güler, Osmanlıspor-Gençlerbirliği U14 maçında başka bir futbolcuyu izlemek için maça gelen Serhat Pekmezci tarafından fark edildi. 20 Şubat 2019’da Fenerbahçe’ye transfer oldu. Kısa sürede kendini gösterince 16 yaşında A takıma yükseldi. Teknik direktör Vitor Pereira onu ilk önce Ağustos 2021’de UEFA Avrupa Ligi play-off turunda oynattı. 16 yaşında ilk lig maçında asist yaparak tarihe geçti. İlk 11 ve ilk gol için de fazla beklemedi. Şubat 2022’de Hatayspor karşısında ilk 11’e girdi ve maçın oyuncusu seçildi.

Real Madrid’e transfer olduktan sonra ilk golünü Celta Vigo ağlarına bıraktı. Maç sonrası teknik direktör Carlo Ancelotti “Arda Güler’in Real Madrid’de çok büyük bir geleceği var” dedi. Sezon sonuna doğru Arda Güler daha çok süreyle sahadaydı.

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La Liga tarihinde en kısa sürede en çok gol (373 dakikada 6 gol) atan futbolcu unvanıyla Cristiano Ronaldo’yu (436 dakikada 6 gol) geride bıraktı. EURO 2024’te ilkler yaşamaya devam etti. Milli takım adına resmi bir maçta gol atan en genç oyuncu olarak Metin Tekin’i geride bıraktı. Golünün yanına asistler de ekleyince milli takım formasıyla gol ve asist üreten 20 yaş altındaki tek oyuncu oldu.

EN GENÇ GOLCÜMÜZ

Güler, EURO 2024’te Gürcistan karşısında gol bularak resmi bir maçta gol atan en genç oyuncumuz olarak Metin Tekin’i geride bıraktı.





“EL CLASİCO’LARDA İKİ FARKLI OYUNCU İZLERİZ”



Tayfun Bayındır, Milliyet Spor Servisi Müdürü

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◊ Yamal tam anlamıyla EURO 2024’e damgasını vurdu. Genç oyuncular içinde lider pozisyonda ve oynadığı takımda şampiyon oldu. Turnuvaya gidişinde de yazılanlar bu yöndeydi, yazılanları yanlış çıkartmadı. Arda Güler, Real Madrid’de yeterince yer bulamamıştı kadroda, sonradan daha çok oynadı ve kısa sürelerde kalitesini net bir şekilde ispatladı. İki oyuncu arasındaki ciddi fark buydu: Biri çok hazırdı, sezonda yoğun oynadı, diğeriyse takımda az süre alarak geldi.

◊ Arda özellikle milli takımımız adına asistleriyle, duran top kullanma becerisiyle öne çıktı. Real Madrid ve teknik ekibine de ciddi mesajlar vermiş oldu.

◊ Gelecek El Clasico’larda Yamal takımda banko oynayacaktır ama Arda’nın banko oynama ihtimalini çok net göremiyorum, zaman ilerledikçe daha net konuşabiliriz. İkisini oyun yapıları bakımından karşılaştırmak biraz zor ama takımlarına katkı anlamında Yamal bir adım daha önde görünüyor.

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‘ÖZGÜVEN KADAR DEVAMLILIK DA ÇOK ÖNEMLİ’



Güntekin Onay, Hürriyet yazarı

◊ Lamine Yamal, Arda’dan 2 yaş küçük olmasına rağmen Barcelona’da ve milli takımında daha fazla süre almanın avantajını yaşıyor. Bu yaşlardaki oyuncular ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar özgüven ve oynama devamlılığı çok önemlidir. Arda’nın önümüzdeki sezon Real Madrid’de ilk 11’de daha fazla süre alması gelişim hızını arttıracaktır. Ancak Kylian Mbappé, Vinicius Junior ve Rodrigo’nun kadroda yer aldığı takıma Palmeiras’ın süper çocuğu 17 yaşındaki Endrick de katıldı.

Federico Valverde ve Brahim Diaz gibi oyuncular da Arda’yla forma rekabetine girecek. Lamine Yamal’ınsa Avrupa şampiyonluğu apoletinden sonra Barcelona’da yeri garanti görünüyor.

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ARDA GÜLER



◊ Doğum tarihi: 25 Şubat 2005

◊ Kulüp: Real Madrid

◊ Sözleşme süresi: 30 Haziran 2029

◊ Boy: 1,75 m

◊ Ayak: Sol ayak

◊ Uyruk: Türkiye

◊ Milli Maç/Gol: 12/2

◊ Sosyal Medya: 11,3 milyon takipçi (Instagram)



Mevkisi 10 numara, sağ kanatta da oynuyor. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro.

LAMINE YAMAL

Yamal, 125 bin nüfuslu, göçmen ailelerin çoğunlukta olduğu Mataro’da yaşıyordu. Barcelona o günlerde sivil toplum kuruluşları ve UNICEF ile işbirliği içindeydi. Yeni projeleriyle Katalonya bölgesinde yeni doğan bebeklerin ailelerini genç oyuncularıyla buluşturdular. Messi ve bebek Yamal böyle bir araya geldi.

Yamal 6 yaşında Barcelona altyapısında, La Masia’daydı. Kısa sürede akademinin en iyilerinden biri oldu. U19 maçlarını takip eden teknik direktör Xavi (Hernández Creus) onu A takıma almaya karar verdi. 29 Nisan 2023’te oynanan maçın 83’üncü dakikasında oyuna girdi. Barcelona’nın eski kalecisi Claudio Bravo’ya karşı kaleyi bulan bir şut da çekti. 15 yıl, 9 ay ve 16 günlükken maça çıkarak La Liga’nın en genç oyuncusu unvanını kazandı. Teknik direktörü Xavi basın toplantılarında “Çok yetenekli, 16 yaşında olması hiç sorun değil” diyordu. Şampiyonlar Ligi’nde de ona şans verdi. Porto deplasmanında ilk 11’deydi. Turnuva tarihinde ilk 11’de başlayan en genç oyuncu oldu. Ancak maçın 71’inci dakikasında tuvalete gitmek için sahayı terk etti. Xavi takımı 10 dakika boyunca 10 kişi oynattı ama Yamal’ın gelemeyeceği söylenince oyuncu değiştirmek zorunda kaldı.

EN GENÇ ŞAMPİYON

Yamal EURO 24’ün ilk maçında sahaya çıktığında 16 yıl 362 günle Avrupa Şampiyonası tarihinin

en genç oyuncusu olmuştu.





“ÇOCUKSU MASUMİYETLERİ ONLARI BAŞKA KILIYOR”



Mehmet Arslan, Hürriyet Spor Servisi Müdürü

◊ Bireysel olarak ikisi de ‘gelecek’ kavramının içini tam anlamıyla dolduruyor. Messi ve Ronaldo çağından sonra pek çok oyuncu yazıldı, çizildi. Rakamsal olarak çok iyi işler de yapıldı ama o hazzı, futbolun o tutkusunu hissedemedik. Yeni jenerasyon bu açıdan farklı. Kıyaslamalardan uzaklar, oyundan keyif alan ve aldıran bir yapıdalar. İçlerinde hâlâ taşıdıkları o çocuksu masumiyet onları başka kılıyor.

◊ Messi gittikten sonra Barcelona onun boşluğunu dolduracak isimler aradı. En son Ansu Fati’ye inandılar ama baskı altında ezildi. Yamal ise farklı bir portre. Yapay zekâya göre de önümüzdeki 5 yıl içinde en az 2-3 Ballon d’Or alması bekleniyor.

◊ Oyun stili olarak aynı olmasalar da benzer şeyleri Arda Güler için de söyleyebiliriz. Türkiye’de forma rengi gözetmeksizin her takımdan taraftarın sevgisini kazanmak herkese nasip olacak bir şey değil. Ama Arda bunu başardı. Real Madrid soyunma odasında bile... O içindeki çocuk ve yüzündeki masumiyete bir de sol ayağının sihirli dokunuşlarını eklemesi hepimizi ayağa kaldırdı. Real Madrid’e gidip peş peşe sakatlıklar yaşamasına rağmen aldığı her süreyi çok doğru değerlendirmekle kalmadı, kimi zaman kimsenin cesaret edemeyeceği şeyleri de denedi. En iyilerden biri olmanın yolu zor anlardaki bu kritik kararlardan geçiyor.

◊ El Clasico’ların havasının da ruhunun da artık değişeceği kanaatindeyim. İki takım da giderek gençleşti. Barcelona’da Yamal, Pedri ve Gavi gibi pek çok genç oyuncu artık ön planda. Real Madrid için de aynı şeyleri söylemek mümkün; Arda Güler, Jude Bellingham ve şimdi Brezilya’dan gelen Endrick Felipe... Son yıllarda bu ligde rekabet Premier Lig maçlarının çok gerisinde kalmıştı. Hem Yamal, hem Arda hem de saydığım diğer isimlerle tutkulu El Clasico’lar çok uzak değil.

LAMINE YAMAL



◊ Doğum tarihi: 13 Temmuz 2007



◊ Kulüp: FC Barcelona



◊ Sözleşme süresi: 30 Haziran 2026



◊ Boy: 1,78 m



◊ Ayak: Sol ayak



◊ Uyruk: İspanya



◊ Milli Maç/Gol: 14/3



◊ Sosyal Medya: 16,8 milyon takipçi (Instagram)



Mevkisi sağ kanat. Forvette de oynuyor. Güncel piyasa değeri 120 milyon euro.

